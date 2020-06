O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), lança nesta segunda-feira, 22, às 8 horas, por meio de live, o programa “Escola em Casa”. O projeto consiste no fornecimento de Educação Básica gratuita com vídeoaulas, audioaulas, e acesso a plataforma digital para alcançar todos os alunos do estado do Acre, durante o período da pandemia.

A transmissão das aulas serão feitas pelo canal Amazon Sat e rádios Aldeia e Difusora Acreana, além da plataforma educ.see.ac.gov.br, com o objetivo de alcançar os estudantes nos locais mais longínquos do estado.

Em Cruzeiro do Sul, as audioaulas serão transmitas também pela rádio FM Verdes Florestas 95,7, uma parceria da SEE com a Diocese.

A diretora de Ensino da SEE, Denise dos Santos, comentou que o projeto surgiu da preocupação do secretário Mauro Cruz e do governador Gladson Cameli com os alunos que ainda não tinham sido alcançados com as aulas à distância. “Estamos disponibilizando essas três ferramentas para os nossos alunos. Antes dessas ferramentas nós alcançamos em torno de 70% dos alunos da nossa rede e com essa ação, agora esperamos chegar a um número mais elevado”, concluiu.

As três ferramentas reforçarão as atividades remotas desenvolvidas pelas escolas desde o mês de abril e têm como base o currículo único utilizado na rede de ensino do estado.

As aulas são produzidas por professores da rede estadual de ensino com conteúdos atualizados e avaliações qualitativas. Quanto às avaliações somativas, serão feitas no retorno das aulas presenciais.

As videoaulas serão direcionadas para os estudantes que moram em áreas urbanas e têm possibilidade de acesso à internet, enquanto as audioaulas, veiculadas pelas rádios, têm como público-alvo alunos da zona rural.

“As expectativas são ótimas para a realização do projeto. Esperamos alcançar o maior número de alunos possível. Cremos que será um sucesso, pois está tudo alinhado e organizado.” Comentou Rarismar Bezerra, Chefe do Departamento de Mídias Digitais da SEE.

Os canais do Amazon Sat no estado são os seguintes: Assis Brasil – canal 6, Brasileia – canal 12, Cruzeiro do Sul – canal 19, Feijó – canal 13, Mâncio Lima – canal 7, Manoel Urbano – canal 10, Rio Branco – canal 31.1, Senador Guiomard – canal 31.1 Tarauacá – canal 22, Xapuri – canal 3 e Sena Madureira – canal 25.

A programação na TV terá duração de três horas pela manhã das 8 horas as 11 horas e duas horas e meia pela tarde, das 14 horas as 16h30min. Já as rádios transmitirão as aulas nos três turnos, duas horas por turno.

Os alunos que por algum motivo, não conseguiram assistir as vídeoaulas, poderão ter acesso ao material veiculado na TV por meio da plataforma https://www.educ.see.ac.gov.br/ logo em seguida a sua exibição.

As equipes gestoras e os professores estão sendo orientados a assistirem às videoaulas e ouvirem as audioaulas, para terem conhecimento do material disponibilizado aos estudantes.

A SEE preparou um cronograma com os horários das aulas para as turmas tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio.

Acesse aqui os horários das exibições das vídeoaulas e das audioaulas.

Comentários