Extra
Governo investe mais de R$ 221,8 milhões e empossa 713 novos professores, marcando recorde na educação
A educação básica do Acre recebeu um reforço expressivo com a posse de 713 novos professores das disciplinas de Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira, 5, no auditório do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), em Rio Branco, e contou com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis.
Texto de Tácita Muniz e fotos de José Caminha/Secom
O investimento destinado às contratações soma R$ 221.816.719,40, recurso que possibilita ampliar o quadro docente para atender os 22 municípios do estado, garantir melhor qualidade no ensino e consolidar o maior aporte já realizado na educação acreana.
O governador Gladson Camelí ressaltou que investir em educação é o maior compromisso social que uma gestão pública pode assumir. Segundo ele, garantir ensino de qualidade é fundamental para assegurar um futuro promissor às crianças e jovens acreanos.
“Qualquer governo que investe em educação está fazendo o maior investimento social possível. Não existe cidadania e desenvolvimento econômico sem uma base sólida”, afirmou.
Camelí destacou que a realização do maior concurso da história da educação no Acre representa um marco para o estado. Ele lembrou que as posses estão ocorrendo simultaneamente em todos os municípios, reforçando o quadro efetivo de docentes em áreas essenciais.
O governador também dirigiu palavras diretamente aos novos servidores, ressaltando a responsabilidade que assumem a partir de agora. “Um futuro promissor para a nossa juventude dependerá da dedicação e do empenho de cada um de vocês”, disse.
Camelí enfatizou que o acesso ao conhecimento é a chave para enfrentar problemas sociais, afastar jovens da criminalidade e prepará-los para o mercado de trabalho. “O professor é um construtor de vidas, responsável por formar cidadãos conscientes e preparados para servir à sociedade”, completou.
Ele aproveitou a ocasião para agradecer à equipe de governo, destacando o trabalho do secretário de Educação, Aberson Carvalho, do secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, e do secretário de Planejamento e Gestão, coronel Ricardo Brandão, que viabilizaram as contratações.
Camelí também reconheceu o apoio da Assembleia Legislativa, da bancada federal e da vice-governadora Mailza Assis, que tem atuado em diversas áreas da administração estadual.
Reforço histórico
Mailza ressaltou que a chegada dos novos profissionais representa um reforço histórico para a educação básica, demonstrando o compromisso do governo em ampliar o quadro efetivo de professores, fortalecer a rede de ensino e garantir melhor atendimento aos alunos nos 22 municípios acreanos.
“Mais do que números, esse investimento se traduz em salas de aula mais bem atendidas, em alunos com mais oportunidades e em escolas fortalecidas como espaços de transformação social”, afirmou.
Ela destacou ainda o papel fundamental dos educadores na formação de cidadãos conscientes e preparados para a vida. “O professor não ensina apenas conteúdos, mas valores, cidadania e convivência. Todos nós carregamos na memória a imagem de um professor que marcou nossas vidas. A partir de hoje, vocês passam a ocupar esse papel na vida de milhares de crianças e jovens acreanos”, disse.
A vice-governadora reafirmou que o governo seguirá empenhado em valorizar a carreira docente, melhorar as condições de trabalho e consolidar políticas públicas que garantam uma educação inclusiva e de qualidade. “Que cada escola seja um espaço de acolhimento, aprendizado e construção de sonhos”, concluiu.
Governo que mais empossou na Educação
O secretário de Educação e Cultura do Estado, Aberson Carvalho, destacou o avanço no processo de convocação de novos profissionais para a rede pública estadual. Ele lembrou que o governo realizou o maior concurso da história da Educação, com mais de 52 mil inscritos para 3 mil vagas, sendo 2,5 mil destinadas a professores e 500 a servidores administrativos. Do total, 2.612 candidatos foram aprovados e todos serão convocados.
“Por se tratar de um concurso tão grande, dividimos em etapas. Hoje estamos dando posse à primeira convocação, iniciada em dezembro. Ao todo, serão cinco fases, e a última, prevista para fevereiro, vai contemplar a realocação de profissionais em regiões onde não houve aprovados. Alguns também serão direcionados para atuar no interior”, explicou.
O secretário ressaltou que a medida garante mais professores efetivos em sala de aula, o que contribui para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.
Ao projetar os desafios para 2026, Carvalho afirmou que o ano seguirá marcado por investimentos. Ele citou ações como a distribuição de material escolar, fardamento, alimentação e novos concursos públicos.
“O governador Gladson Camelí, junto com a vice-governadora Mailza Assis, tem demonstrado compromisso com a educação. Gladson é o gestor que mais deu posse a profissionais efetivos na área. Ao final de sua gestão, serão mais de 4 mil servidores nomeados. Esse esforço já mostra resultados: mais alunos da rede pública estadual estão ingressando em universidades federais em todo o país”, destacou.
Para o secretário, o objetivo é equiparar a educação pública à privada, garantindo condições reais de formação e oportunidades para os estudantes.
Realização de um sonho
Uma das empossadas, a professora Gabrielly Beatriz da Silva Araújo, de 28 anos, descreveu o momento como a realização de um sonho coletivo. Para ela, a comemoração é dupla, já que o marido também foi empossado.
“É uma conquista que não é só minha, mas também da minha família. Todos vibramos juntos por esse momento. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo não foi fácil, ainda mais estando em sala de aula o dia inteiro. Foi um processo cansativo, cheio de inseguranças e receios, mas no final deu certo, graças a Deus”, afirmou.
Gabrielly destacou que a posse representa não apenas estabilidade profissional, mas também segurança para planejar o futuro.
“A efetividade nos dá tranquilidade e abre a possibilidade de realizar planos que estavam apenas no papel. Agora podemos pensar em moradia própria, em adquirir um veículo, em construir uma família. Eu ainda não sou mãe, mas agora te
Heroilson Moraes, 36 anos, relatou o esforço dedicado para conquistar a vaga no concurso da Educação.
“Passei um ano e meio estudando para este concurso. Já atuo há sete anos na área, tanto na zona rural quanto na urbana, e agora estou me efetivando justamente na zona urbana”, contou.
Ele destacou que a posse representa segurança e estabilidade para o futuro. “Ser efetivado é algo que todos desejam. Para mim, significa tranquilidade e confiança para seguir em frente”, afirmou.
Ele também compartilhou o lema que pretende continuar levando para a sala de aula. “Quero mostrar aos meus alunos que tudo aquilo em que acreditarem pode se tornar realidade. É essa mensagem que reforço sempre com eles”, disse.
O avanço segue
Durante a posse de mais de 700 novos professores para a rede pública estadual, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis destacaram o momento como um marco para a educação no Acre.
Mailza Assis ressaltou o impacto das políticas públicas na vida dos alunos e na educação básica.
“Estamos muito felizes. Este é um marco que confirma a prioridade que nosso governo dá à educação, tornando-a mais forte, inclusiva e presente em todo o estado. Os 22 municípios estão recebendo novos professores em áreas específicas, o que fará diferença na vida das pessoas, especialmente nas comunidades mais distantes e na zona rural. Nosso compromisso segue firme em 2026, com ações como o Prato Extra, modernização e reestruturação das escolas, além da construção de novas unidades. A educação é o que transforma vidas e influencia diretamente a sociedade”, afirmou.
Já Gladson Camelí destacou o esforço da gestão em garantir avanços estruturais e valorização dos profissionais.
“Educação é saúde, é segurança, é vida. Este é um ano de recomeços. Nosso objetivo é cumprir a meta de convocação dos professores, inaugurar obras de infraestrutura e entregar a nova maternidade. Mesmo sendo um ano político, 2026 também será um ano de execução. Estou muito feliz e satisfeito, porque quando olhamos para o semblante dos convocados e de seus familiares, percebemos a realização de um sonho. Antes, os concursos demoravam para chamar os aprovados; hoje, conseguimos dar respostas rápidas e concretas, beneficiando a vida da população”, disse.
Comentários
Extra
Deputado Tadeu Hassem garante R$ 1,1 milhão em emendas para escolas de Brasiléia
O deputado estadual Tadeu Hassem destinou, por meio de emendas parlamentares, um total de R$ 1,1 milhão para a educação pública de Brasileia. Esses recursos serão investidos em 11 escolas e creches municipais ao longo de 2025, 2026 e 2027 — ano onde são executadas as emendas de 2026, último ano do mandato — com o objetivo de melhorar a infraestrutura e as condições de ensino para crianças, adolescentes e profissionais da rede pública. O plano de investimento já está em andamento.
O montante aprovado pelas emendas está garantido nos orçamentos desses anos e será liberado conforme um cronograma estabelecido para o benefício da comunidade escolar de Brasileia.
No ano de 2025, já foi liberada a primeira remessa dos recursos. Cada uma das 11 unidades de ensino recebeu R$ 25 mil, o que já totalizou R$ 275 mil em fase de execução pelas escolas. Para esse ano de 2026, está garantida uma nova liberação de R$ 35 mil para cada instituição, somando mais R$ 385 mil em investimentos.
“O plano é que o investimento se complete em 2027, quando está previsto que cada uma das 11 escolas e creches receba a última parcela de R$ 40 mil e receba o montante individual de R$ 100 mil por unidade. Após os 3 anos de mandato, o objetivo é de que o conjunto das 11 instituições totalize o recebimento de R$ 1,1 milhão destinados pelo deputado”, explica Tadeu.
A articulação e execução da emenda foi possível graças à parceria com a gestão municipal. O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, e a secretária municipal de Educação, Raiza Dias, trabalharam em conjunto com o parlamentar para garantir que esses recursos chegassem às escolas. O deputado Tadeu Hassem reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município por meio da educação, garantindo melhores condições para as redes públicas de ensino.
Comentários
Extra
Prefeito Tião Bocalom visita abrigo para imigrantes e defende acolhimento humanitário em Rio Branco
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), visitou nesta segunda-feira (5), o abrigo municipal que acolhe imigrantes e refugiados na capital acreana. Durante a visita, o gestor destacou o compromisso da prefeitura com o atendimento humanitário às famílias estrangeiras, em especial venezuelanas, que chegaram ao Acre nos últimos anos em busca de melhores condições de vida.
Segundo Bocalom, somente no ano de 2025, mais de 2.100 venezuelanos foram atendidos no abrigo municipal, sem contar aqueles que apenas transitam pelo estado a caminho de outras regiões do país. Ele afirmou que a prefeitura tem atuado para garantir acolhimento digno, mesmo sendo uma responsabilidade originalmente atribuída ao governo federal.
“São pessoas que deixaram tudo para trás por causa da situação difícil em seu país. A prefeitura sempre procurou estender a mão, dar carinho e acolher esses irmãos como seres humanos, oferecendo um tratamento digno e respeitoso”, afirmou o prefeito.
O gestor também citou o apoio de outras prefeituras da região, como Assis Brasil e Epitaciolândia, que segundo ele ajudam no suporte aos imigrantes que passam pela fronteira antes de chegar a Rio Branco.
Durante a visita, Bocalom mencionou casos de idosos e pessoas com deficiência que passaram pelo abrigo, destacando a complexidade do atendimento e a necessidade de uma rede de apoio estruturada. “São famílias, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade extrema que precisam de ajuda imediata”, ressaltou.
O prefeito ainda comentou sobre a expectativa de que parte dos imigrantes possa retornar ao país de origem caso haja mudanças políticas e sociais que garantam estabilidade. “Todo mundo quer viver no seu país, junto da sua família. A nossa esperança é que essas pessoas possam, um dia, voltar para casa com dignidade”, concluiu.
A Prefeitura de Rio Branco informou que o abrigo continua funcionando com apoio municipal, estadual e federal, oferecendo alimentação, atendimento social e encaminhamento para serviços de saúde e documentação.
Comentários
Extra
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE COTAÇÃO
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
AVISO DE COTAÇÃO
A CÂMARA Municipal de Epitaciolândia inscrita no CNPJ sob o no 84.306.562/0001-58, através da Comissão de Contratação, informa que está recebendo cotações para o seguinte processo: PREGAO PRESENCIAL Objeto: Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Combustíveis, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Epitaciolândia – Acre.
O prazo para envio de propostas será de 03 (três) dias úteis, a partir desta publicação. Mais informações: [email protected] das 07h às 13h de segunda à sexta-feira.
Epitaciolândia-AC, 30 de dezembro de 2025.
Edileuza Meireles de Medeiros
Agente de Contratação
Você precisa fazer login para comentar.