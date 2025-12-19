Governo homologa resultado final do concurso do Detran/Acre

O governo do Estado homologou o resultado final do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 19, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead).

Realizado em 2024, o certame ofertou 91 vagas efetivas para cargos de agentes, assistentes, analistas e examinadores de trânsito, além de engenheiros, contadores, pedagogos e analistas de sistemas, todos com exigência de nível superior. Ao todo, mais de 24,3 mil candidatos se inscreveram.

Como parte do processo de preparação dos novos servidores, o Detran iniciou em outubro deste ano o curso de formação dos agentes e examinadores de trânsito, com duração de 42 dias, envolvendo aulas teóricas de legislação e treinamento prático em atividades de campo.

Com a homologação, o concurso cumpre a última etapa legal, permitindo a convocação dos aprovados nos próximos dias. Após a posse, os profissionais serão lotados na capital e em mais dez municípios do interior, atendidos pelas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

Clique aqui e confira o edital.

Relacionado

Comentários