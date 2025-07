Governo homologa matrículas do Curso de Formação para Agente Socioeducativo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), publicou nesta terça-feira, 8, o Edital nº 104 SEAD/ISE, que homologa oficialmente as matrículas dos candidatos aprovados no Curso de Formação para o cargo de agente socioeducativo, etapa integrante do concurso público para provimento de vagas de níveis médio e superior do Instituto.

A lista divulgada contempla os candidatos classificados nas modalidades masculina e feminina, bem como os reclassificados. Ao todo, dezenas de candidatos foram considerados aptos e estão com suas matrículas homologadas para dar continuidade ao processo de formação, que tem início a partir desta terça-feira.

A Sead e o ISE/AC confirmam que todas as despesas relacionadas à participação no curso, como transporte, alimentação e demais custos, são de responsabilidade dos candidatos.

Mais informações sobre o certame podem ser obtidas junto ao Instituto Socioeducativo, pelo telefone (68) 3227-8076 ou pelo e-mail [email protected]. A Secretaria de Administração também disponibiliza atendimento pelo e-mail [email protected].

Fonte: Agência de Notícias do Acre

