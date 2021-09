Governo Gladson completa 1.000 dias tendo o maior índice de aprovação do país

Apesar dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, os avanços são altamente significativos nas mais diversas pastas, credenciando Cameli como um dos gestores mais bem avaliados hoje no Brasil

Gladson Cameli completou mil dias de governo nesta segunda-feira, 27, laureado por uma pesquisa de opinião pública, divulgada recentemente, que o aponta como o governador com maior índice de aprovação entre todos do país. No levantamento, ele tem ao menos 83,3% da aceitação dos entrevistados, estando no topo do ranking dos 13 governadores mais bem avaliados do Brasil.

Na prática, esse cenário favorável se deve, em muito, à seriedade com que sua administração vem trabalhando, mesmo com todos os desafios que a pandemia de Covid-19 impôs, não só aos acreanos, como a todos os setores públicos brasileiros.

Desde que a doença começou a se disseminar no Acre, em março de 2020, o modo simples de trabalhar, muito responsável, humanizado e focado em soluções para reduzir ao máximo os efeitos nefastos do novo coronavírus contribuiu consideravelmente para que o governador conquistasse a confiança da população. Abaixo, o registro de alguns dos principais êxitos nesses mil dias de administração.

Saúde

Em um dos setores mais nevrálgicos da administração pública, o feito mais recente foi a valorização dos profissionais do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu), com a renovação completa da frota de ambulâncias. Recursos de mais de R$ 7 milhões, originários do Banco Mundial, permitiram a compra de ao menos 28 novas ambulâncias e equipamentos embarcados de última geração.

Alguns dos veículos também estão sendo usados pelos profissionais do Complexo Regulador da Central de Leitos, outro setor estratégico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul, o retorno das cirurgias eletivas, que estavam paradas por conta da pandemia, devolvem a saúde para pacientes que há anos esperam pelos procedimentos. No Hospital da Mulher e da Criança, no Vale do Juruá, desde o último dia 4 de setembro, pelo menos 16 mulheres estão passando por cirurgias ginecológicas.

Já em Rio Branco, as cirurgias na área de ortopedia também foram retomadas. Mesmo diante de um cenário que ainda exige cautela, a gestão governamental se empenhou para garantir que pacientes oncológicos e cardíacos tivessem suas cirurgias realizadas, mesmo aqueles que não estavam inseridos na categoria de urgência, desde o último dia 15 de setembro.

Os números da vacinação contra a Covid-19 também são dignos de menção. O trabalho da Coordenadoria do Programa Nacional de Imunização no âmbito da Sesacre, já permitiu imunizar 773.409 acreanos, das 948.317 doses distribuídas a todos os 22 municípios. Pelo menos 81,56% das vacinas já foram aplicadas com dose única ou primeira e segunda dose.

Planejamento e Gestão

Em 2020, o destaque foi para a contratação de novos servidores públicos, entre agentes, delegados, escrivães e legistas da Polícia Civil e professores da Educação. E agora, em 2021, são os pagamentos de retroativos, os prêmios de valorização e as verbas rescisórias.

Para isso, o governo anunciou um calendário de pagamentos que contempla 60% da força de trabalho do Estado, além de ex-servidores que possuem verbas rescisórias a receber.

O cronograma começou com o pagamento do prêmio de valorização, que desde 2016 não era repassado ao servidor público. Ao todo, 19 mil servidores foram contemplados, e juntos receberam R$ 41 milhões.

Foi pago também o Prêmio de Valorização Anual do funcionalismo da Secretaria da Fazenda do Acre e dos gestores de políticas públicas. Ao todo, 719 servidores estão recebendo o prêmio, que ajuda a contribuir com a qualidade de vida de suas famílias e, consequentemente, garante a melhoria dos serviços prestados ao cidadão. O investimento é de quase R$ R$ 6,8 milhões e leva em consideração o cumprimento de diversas metas.

Em junho, o prêmio de valorização dos servidores da Educação contemplou ao menos 9.727 servidores, num aporte de recursos de R$ 17,4 milhões. Bombeiros, policiais militares e agentes do Instituto de Administração Penitenciária também foram beneficiados em agosto. Somente com profissionais da Segurança Pública, a valorização o investimento foi de mais de R$ 7,6 milhões.

Em uma ação inédita, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão criou um Portal de Acompanhamento do Plano de Governo. O objetivo é o de oferecer para a sociedade, a evolução da execução das ações registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), apresentadas e pactuadas no decorrer da campanha eleitoral pelo governador Gladson Cameli. Outra ferramenta detalha convênios públicos e emendas parlamentares. É o do Sistema de Gerenciamento de Convênios.

Antecipação de metade do 13º salário

Neste ano, o governo antecipou o pagamento dos servidores públicos referente ao mês de junho e a primeira parcela do décimo terceiro também foi paga no mesmo período, o dia 28. No total foram 48.745 servidores estaduais, entre ativos, inativos e pensionistas, beneficiados diretamente com a medida, que injetou na economia acreana um montante de R$ 251.063.703,51 com o pagamento em dia do salário dos servidores, e R$ 93.906.100,01 com a antecipação de metade do 13º salário. Já a segunda parcela do décimo será paga em dezembro próximo.

Educação

Retorno às aulas

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes está nos ajustes finais do retorno às aulas presenciais, que será gradual e com alternância dos estudantes. A distribuição dos produtos da merenda escolar e dos insumos sanitários também já começou.

Os ajustes finais, como limpeza e manutenção da estrutura física também estão ocorrendo. Nem todas as escolas terão condições de retorno no dia 4 de outubro e continuarão em sistema remoto até que possam retomar com segurança.

O desafio do ensino à distância

O desafio de se fazer educação de forma remota foi um grande aprendizado e fez-se o que foi possível considerando as dificuldades de conectividade em um estado da região amazônica.

Por isso, a importância de agradecer e parabenizar a todos os professores e gestores da rede de ensino estadual, que não mediram esforços para levar o conhecimento aos nossos alunos, seja pelo celular – por meio das redes sociais –, seja pela TV Escola ou por material impresso.

As equipes enfrentaram desafios imensuráveis nesses quase dois anos. Agora, se faz necessário que as condições sanitárias permitam avançar para o ensino híbrido, promovendo o retorno gradual dos estudantes e respeitando o distanciamento de 1 metro entre eles, de modo a que, continuando a tendência atual, o governo possa retornar em caráter 100%, no ano letivo de 2022.

A rede estadual possui 149.650 estudantes, conforme o Censo Escolar 2020. Desse total, a secretaria, a partir dos relatos, evidências e informações repassadas pelas escolas, calcula que 80% do público foram alcançados com as diferentes ferramentas de acesso ao ensino remoto no período da pandemia.

Inclusão como prioridade

Para atender aos estudantes sem acesso à Internet, a secretaria criou o Programa Escola em Casa, que compreende: videoaulas – gravadas por professores da rede e veiculadas em canal aberto de televisão pelo AmazonSat.

Além disso, foram produzidas audioaulas – produzidas por professores da rede e transmitidas pelo Sistema Público de Rádio por meio da Aldeia FM e da Difusora AM. No Vale do Juruá, as transmissões foram pela Rádio Verdes Florestas, numa parceria com a Diocese de Cruzeiro do Sul, alcançando toda a região. O material impresso foi preparado pelas equipes escolares e produzido pela gráfica da Secretaria de Educação.

Secretaria de Fazenda

Aumento do emprego

Levantamento do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostra que o emprego no Acre segue em rota de crescimento e oferecem , em junho deste ano, ao menos 967 novas vagas com carteira assinada. Seguindo na contramão da tendência nacional, no Acre as as informações são a de que foram contratados 3.109 novos trabalhadores ante a demissão de 2.142, gerando saldo positivo no período.

Apesar da crise sanitária imposta pela pandemia da Covid-19, o Acre apresentou saldo acumulado de 4.793 novos postos de trabalho formais em 2021, registrando crescimento de 5,68% entre janeiro e junho. Para o governador Gladson Cameli, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na área econômica foram essenciais para o crescimento do estado.

Segurança Pública

Nos 117 anos de Cruzeiro do Sul, o maior investimento no setor: R$ 6,9 milhões

Pelo menos R$ 6,9 milhões foram investidos este ano em segurança pública na segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul. O município celebra hoje 117 anos história, comemorando esse aporte tão relevante para os profissionais locais.

Desse montante, R$ 2,4 milhões foram destinados para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para reformas da Delegacia da Mulher (Deam), do Centro Integrado de Comando e Controle, da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Centro Socioeducativo.

A nova sede da COE, na região central de Cruzeiro do Sul, também tem 99% das obras finalizadas. A execução custou R$ 175 mil e será entregue no primeiro dia de outubro.

Na unidade da Deam, localizada na Avenida 25 de Agosto, os serviços avançam e já foram finalizados cerca de 85% dos trabalhos. Um total de R$ 290 mil estão sendo usados para reestruturar toda a parte interna da delegacia.

A outra parcela do investimento, em torno de R$ 4,5 milhões, será usada para aquisição de equipamentos que prometem revolucionar a ação dos operadores de segurança no Juruá.

Armas, munição, equipamentos e veículos

Em 2020, a Segurança Pública recebeu 50 fuzis calibre 762, 100 mil munições, 400 coletes balísticos, 80 pistolas ponto 40 e mais 50 radiocomunicadores; 127 novas caminhonetes para a Segurança Pública do Acre foram adquiridas, num investimento superior a R$ 15 milhões; Outras 65 motocicletas foram compradas para a Polícia Militar; no Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen), foram 4 furgões e um ônibus para transporte de presos, como resultado da doação do Departamento Penitenciário Nacional, no valor de R$ 1,1 milhão.

Os equipamentos não se resumiram a armamentos. Foram comprados ainda 282 computadores de última geração, 280 nobreaks e 72 escaneadores, numa soma de R$ 3,4 milhões de emenda parlamentar para as forças policiais. Na Cidade do Povo, em Rio Branco, Gladson Cameli entregou 37 veículos e 14 motocicletas para as polícias; em 2020, também nesse conjunto habitacional, foi inaugurada a Base Integrada Integrada de Segurança Pública, que passa a funcionar dentro da delegacia da 2ª Regional Dr. Ilzomar Pontes do Rosário.

Nove aparelhos de escaneamento corporal foram adquiridos, sendo que um com recursos, no valor de R$ 219 mil, além de 210 rádios portáteis digitais, e de outros 100 para viaturas. Os rádios marcam uma nova era na radiocomunicação entre as polícias, com muito mais alcance, rapidez e precisão nas mensagens enviadas.

Valorização profissional

Pelo menos 202 candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil foram convocados. Desses, 29 ocuparão as vagas de delegados; 22, as vagas de escrivães; 131, de agentes de polícia e outros 20 de auxiliares de necropsia;

Foram convocados 17 peritos criminais e peritos médicos-legistas para Polícia Civil e foi recebido da Secretaria Nacional de Segurança Pública um helicóptero modelo Esquilo;

Pelo menos 287 praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram promovidos; e como parte do programa de valorização, R$ 2.294.820 foram investidos no prêmio de valorização da atividade penitenciária. O valor para cada membro do Iapen é de R$ 1,8 mil.

Um centro de treinamento de Policiais Penais foi inaugurado no presídio de Senador Guiomard, assim como também foram inaugurados a Unidade de Monitoramento Eletrônico e o Núcleo de Atendimento à Família, também em Senador Guiomard.

Um dos efeitos desses investimentos foi a redução dos índices de mortes violentas intencionais desde o início deste ano, fechando o primeiro semestre de 2021 com um decréscimo de 21% no número de assassinatos. É o melhor índice do País, já que o Brasil teve uma queda de 8% no número de assassinatos.

Isso foi possível graças a três pilares estratégicos:

Imposição de disciplina e procedimentos operacionais padrões nos Sistema Prisional e Socioeducativo;

Priorização do combate aos crimes transfronteiriços;

Integração das ações, operações e produção de conhecimento das Forças Estaduais e Federais para o combate as Organizações Criminosas. (Com informações das assessorias de Comunicação das secretarias)