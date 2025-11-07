Acre
Governo fortalece no Acre educação, segurança alimentar e regularização fundiária
Fortalecimento das políticas públicas no Acre marca novas destinações do Programa Imóvel da Gente
O Governo Federal, por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) destinou, nesta quinta-feira (6/11), imóveis da União ao Estado do Acre e a instituições parceiras, no âmbito do Programa Imóvel da Gente. A cerimônia, realizada no aeródromo de Xapuri, reuniu representantes do Governo Federal, do Governo do Estado e moradores beneficiados. As destinações contemplam áreas voltadas à educação, segurança alimentar, qualificação profissional, agricultura familiar e regularização fundiária
Entre as entregas, destaca-se a doação da área que permitirá a regularização fundiária de 250 famílias do bairro Mutirão, em Xapuri. O terreno será transferido ao Estado para emissão dos títulos definitivos de propriedade, garantindo segurança jurídica e cidadania às famílias.: “De fato, é uma doação do governo federal ao Estado, para que o Estado possa consolidar a regularização das famílias do Mutirão”, afirmou. Ele também destacou o papel da Presidência da República nesse avanço: “Graças a Deus e ao nosso presidente Lula, com essa doação do terreno ao Estado para garantir a regularização das famílias do Mutirão, a gente se sente muito grato”.
A professora Luiza Melo de Souza, também moradora do bairro, destacou a relevância social e educacional das iniciativas: “É um orgulho saber que vamos receber o título, porque é cidadania para nós. E como professora, vejo na escola de ensino integral uma oportunidade de transformação para nossos alunos”.
O superintendente do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, enfatizou que imóveis antes ociosos voltam a cumprir função social. “Foram entregues mais de quarenta imóveis da União para a população acreana. São terrenos e prédios que se tornam escolas, cozinhas comunitárias e centros de agricultura familiar. É o patrimônio público retornando às mãos do povo”, afirmou.
A governadora em exercício, Mailza Assis, ressaltou a importância da parceria entre os entes federativos: “Estamos recebendo esse repasse da União, que inclui o aeródromo e a área do Corpo de Bombeiros. A partir de agora, novos investimentos poderão ser feitos, reforçando a cooperação entre Estado e União”, destacou.
As iniciativas partem de uma orientação do Governo Federal de colocar o patrimônio da União à serviço das principais demandas dos estados, como reforçou a secretária adjunta do Patrimônio da União, Alessandra D’Avila: “O presidente Lula reforça que o patrimônio público precisa gerar benefícios diretos à população. A regularização fundiária é uma prioridade nacional do governo federal e do Programa Imóvel da Gente”, declarou. Segundo ela, a iniciativa garante segurança jurídica, dignidade e estabilidade às famílias beneficiadas.
As destinações realizadas no Acre envolvem patrimônio público reutilizado que passa a atender políticas voltadas à educação, ao combate à fome, à qualificação profissional e ao fortalecimento da agricultura familiar.
As principais entregas foram:
1. Cozinha Comunitária “Mãos Amigas – Juntos pelo Acre – Cuidando de Pessoas” (Rio Branco): imóvel da União cedido ao Estado para implantação de cozinha comunitária com capacidade para produção de até 500 refeições diárias, além de oficinas de capacitação em manipulação de alimentos e inclusão produtiva.
2. Escola de Tempo Integral (Rio Branco): terreno de 11.896 m² destinado à construção de unidade escolar com 13 salas de aula, biblioteca, laboratórios e quadra poliesportiva.
3. Laboratórios Tecnológicos do IEPTEC (Rio Branco): área de 71.990 m² destinada à implantação de laboratórios de piscicultura, informática e agronegócio, apoiando cursos técnicos e superiores voltados à inovação e ao mercado de trabalho.
4. Centro de Referência da Agricultura Familiar e Economia Solidária – CRAF (Rio Branco): imóvel de 1,4 milhão de m² cedido à UNICAFES/AC para criação de centro voltado ao beneficiamento, capacitação e comercialização de produtos da agricultura familiar.
5. Aeródromo de Xapuri e Regularização Fundiária do Bairro Mutirão (Xapuri): área de 351.790 m² doada ao Estado, garantindo a regularização do aeródromo e a titulação de 250 famílias do bairro Mutirão.
A solenidade contou ainda com a presença do secretário de Governo, Luiz Calixto, da presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, que coordenará o processo de regularização fundiária, do vice-prefeito de Xapuri, Vânio Miranda, e de lideranças comunitárias.
Imóvel da Gente
O Programa Imóvel da Gente destina imóveis da União sem uso para políticas públicas nas áreas de habitação, educação, cultura, assistência social e infraestrutura. A meta é alcançar 1.600 destinações até 2026 — já são 1.376 imóveis destinados desde 2023, em 525 municípios. O programa também beneficia povos e comunidades tradicionais, garantindo acesso e preservação de seus territórios e modos de vida. No estado do Acre, já foram destinados 42 imóveis, beneficiando muitas famílias em 11 municípios.
Acre será beneficiado com programa de acesso à Justiça na Amazônia
O Acre será um dos estados beneficiados pelo Programa +Justiça na Amazônia, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). O projeto, que terá investimento total de R$ 38,8 milhões, busca fortalecer o acesso à justiça e ampliar a capacidade de resposta às demandas fundiárias e socioambientais da região amazônica.
O convênio foi formalizado na última quarta-feira, 05, em Belém (PA), por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a Secretaria Nacional de Acesso à Justiça (Saju/MJSP) e a UFPA. Os recursos são provenientes do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) e serão aplicados na criação de uma rede integrada de Núcleos Técnicos de apoio aos nove Tribunais de Justiça da Amazônia Legal e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).
Com a iniciativa, todas as universidades federais da Amazônia Legal serão contempladas, incluindo a Universidade Federal do Acre (Ufac), que deverá atuar na estruturação local do projeto e na formação de profissionais voltados à mediação de conflitos e soluções fundiárias.
O programa também conta com a cooperação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e dos Tribunais de Justiça estaduais, garantindo articulação interinstitucional robusta para enfrentar desafios históricos da região, como o ordenamento territorial, os conflitos de terra e o direito à moradia.
De acordo com o Ministério da Justiça, o investimento permitirá estruturar Núcleos de Apoio às Comissões Regionais de Soluções Fundiárias, oferecer bolsas de estudo e apoiar ações de extensão universitária voltadas a comunidades vulneráveis.
Governadora em exercício, Mailza Assis entrega mil títulos definitivos em Feijó
Mil famílias conquistaram, nesta sexta-feira, 7, o direito ao título definitivo de propriedade urbana e rural no município de Feijó. A iniciativa, que integra o programa Juntos pelo Acre, levou serviços de saúde, cidadania, bem-estar e dignidade para milhares de pessoas, na Escola Estadual de Ensino Médio José Gurgel Rabello, ação conduzida pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre) e pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A governadora em exercício Mailza Assis participou do ato simbólico da entrega da documentação e das demais atividades do programa.
Com o investimento de R$ 8 milhões, os títulos definitivos garantem o direito legal à propriedade, protegendo contra conflitos fundiários e fortalecendo o sentimento de pertencimento, além da valorização dos imóveis, da cidadania e da dignidade, o fortalecimento das comunidades religiosas, a inclusão social e territorial e o planejamento urbano e rural mais eficiente.
A governadora em exercício, Mailza Assis, destacou que essa iniciativa reforça cada vez mais o compromisso do governo do Estado junto aos municípios, em prol da população acreana, unindo serviços de qualidade e dignidade.
“Representa o governo perto das pessoas, cuidando das pessoas, e essa é a nossa missão, nosso objetivo. Estar com essa programação, com essas ações, em cada município do nosso estado é uma realização. É o compromisso nosso como gestores do Estado, sempre compartilhando com os nossos prefeitos, com as prefeituras, com as comunidades ribeirinhas e rurais.”
Com o título na mão, o representante da Igreja Assembleia de Deus, Madson Júnior, recebeu o documento ao lado da esposa. Para ele, o sentimento é de gratidão:
“É um sentimento muito gratificante pelo fato de nós podermos receber os nossos títulos. Nós queremos agradecer ao governador do Estado, Gladson Camelí, na pessoa da governadora em exercício, a Mailza, e também à representante do Iteracre, a Gabriela, e a todos aqueles que estiveram empenhados nessa ação. O título nos dá segurança jurídica. Nós estamos há 92 anos no município de Feijó, algumas das nossas congregações ainda não tinham o título definitivo, então hoje nós podemos receber”, evidenciou o líder religioso.
Milhares de propriedades passam a estar legalizadas nos bairros Cidade Nova, Nair Araújo, Zenaide de Paiva, Polo Agroflorestal de Feijó, além de entidades religiosas, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal. Na ocasião, também participaram representantes de famílias urbanas, de instituições religiosas e de associações de moradores locais beneficiados pela Semana Solo Seguro Favela 2025.
O prefeito de Feijó, Railson Ferreira, disse que toda essa ação representa conquistas e avanços: “A nossa gestão, tanto municipal quanto o governo do Estado do Acre, nos propusemos a ser diferentes. E o diferente é entregar, o diferente é modificar a vida das pessoas, é transformar, é entrar no lar, é entrar na rua, é entrar na escola. Isso é o que vai fazer a mudança acontecer. Então, hoje nós vemos a concretização, e não apenas mera especulação ou falácia de algo que deveria vir. Algo chegou — chegou representando mudança e aconchego”, declarou o gestor.
No ato simbólico, a governadora entregou, junto ao prefeito e à presidente do Iteracre, a representação dos títulos definitivos — momento que simboliza o compromisso do Estado com a segurança jurídica, a dignidade das famílias e o fortalecimento das comunidades religiosas.
Para a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, a entrega de títulos representa mais do que um papel, é um marco histórico para as pessoas do município: “Com o programa Minha Terra de Papel Passado, nós estamos vivendo mais uma manhã histórica para o município de Feijó. Aqui, o governo do Estado do Acre já investiu mais de R$ 19 milhões no ordenamento do solo, na segurança jurídica das famílias e na valorização dos imóveis de mais de 2.500 famílias que já foram beneficiadas pelo programa do governo Minha Terra de Papel Passado”.
O agricultor aposentado João Rodrigues, de 82 anos, morador da zona rural, esperava há 15 anos pelo seu tão sonhado título de terra. Hoje, ele comemora a conquista e relembra um pouco da própria trajetória:
“Nasci e me criei na zona rural, né? E até hoje continuo por lá. Antes eu era seringueiro, depois passei a ser agricultor. Parei com a seringa e continuei na roça. No começo, não tava muito por dentro das coisas, sabe? Mas fui procurando, correndo atrás… até que deu certo”, contou.
Com um sorriso no rosto, João resume o sentimento de ter a posse definitiva do seu pedaço de chão: “Agora, com esse título, é uma alegria grande”.
Ordem de serviço
Na solenidade, também foi assinada a ordem de serviço para pavimentação de ruas de Feijó, fruto de emenda do senador Márcio Bittar no valor de R$ 5 milhões, o parlamentar parabenizou o governo do Estado pela entrega de títulos e ressaltou a importância da iniciativa: “Esse programa de titularização é muito importante para a pessoa que tem um terreno, uma moradia — seja em área urbana ou rural — mas que ainda não tem o título. Ela sabe a dificuldade que enfrenta. Portanto, quando recebe o título, recebe também cidadania e dignidade.”
E reforçou a concretização de mais um investimento no município: “Hoje, anunciamos aqui dois milhões de reais de uma emenda de quase cinco milhões destinados à pavimentação urbana. Eu fico feliz, porque o meu objetivo — o objetivo de todo parlamentar — é esse: ver a obra acontecendo”.
Além da regularização, Juntos pelo Acre leva serviços de cidadania, saúde e bem-estar
O programa Juntos pelo Acre garantiu a oferta de 1.500 kits de vestuário social, com roupas femininas, aos moradores de Feijó. A ação também disponibilizou emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, e oficina culinária para mulheres.
Sobre as atividades do programa Juntos pelo Acre, a chefe do Poder Executivo em exercício frisou que, durante todo o dia, centenas de pessoas seriam atendidas.
“Tanto com atendimento médico, com o guarda-roupa social — que é uma parceria nossa com a Receita Federal, com roupas apreendidas — foi possível a gente distribuir por todo o nosso estado. Já passamos por todo o município, levando dignidade, que é a vestimenta para as pessoas”, explicou Mailza Assis.
Gabriela também destacou a importância de integrar o programa Juntos pelo Acre: “Nós também temos aqui o Juntos pelo Acre, que está dando uma grande contribuição em todo o Estado do Acre na assistência às famílias acreanas, e o Iteracre tem essa oportunidade de também integrar esse momento com essa grande ação do programa Juntos pelo Acre”.
Logo nas primeiras horas da manhã, a aposentada Maria Valnisia de Lima Mastins já garantia o seu kit de roupas na escola: “Da primeira vez eu estava em Rio Branco, não consegui ir, aí agora eu vim e gostei, graças a Deus. Acho muito bonita essa ação, muito bonita mesmo”, destacou.
Na parte de saúde, a comunidade teve acesso a consultas com médico pediatra, ginecologista e clínico geral. Mais de 100 atendimentos foram concretizados durante o dia. Nieda Xavier do Nascimento, moradora do município, foi uma das mais de cem pessoas que buscaram atendimento de saúde. Ela destaca a facilidade de encontrar os serviços na ação: “Isso, eu vim atrás de consultar, porque tô com um problema no meu joelho há mais de dois anos. E pra mim, eu achei muito bom, porque fazia muito tempo que eu não conseguia atendimento”, realçou.
Operação do Ibama em Brasiléia combate venda de animais silvestres pela internet e aplica multas de R$ 430 mil
Ação “Feira Virtual”, em Brasileia, identificou grupos que usavam redes sociais para caça e comércio ilegal de fauna amazônica. Equipamentos como câmera trap na Reserva Chico Mendes foram apreendidos
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) aplicou multas superiores a R$ 430 mil durante a Operação Feira Virtual, realizada em Brasileia, no Acre. A iniciativa, parte do Plano Nacional de Proteção Ambiental (Pnapa/2025), combateu crimes contra a fauna amazônica divulgados em plataformas digitais.
De acordo com o órgão, investigações por meio de monitoramento online identificaram grupos e perfis dedicados à caça, maus-tratos e venda de animais silvestres. Durante as diligências, foram apreendidos registros audiovisuais, equipamentos e materiais usados para documentar e promover as atividades ilegais. Uma câmera trap instalada irregularmente dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes foi destacada entre os itens recolhidos.
Com base nas evidências, equipes do Ibama e da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, coletando provas físicas e digitais que fundamentaram as sanções aplicadas.
As penalidades aplicadas estão relacionadas à captura e abate de espécies sem permissão, maus-tratos, uso comercial indevido de imagens de animais e exploração irregular de áreas protegidas. Foram identificadas ocorrências envolvendo espécies como paca, tatu, cateto, cutia, jacaré-açu e diversas aves nativas, muitas delas mantidas em cativeiro ou abatidas de forma clandestina.
Além das autuações, o instituto promoveu atividades de conscientização ambiental, reforçando junto à população local os riscos do tráfico e da caça predatória para os ecossistemas amazônicos e destacando as consequências legais dessas práticas.
