Governo Federal retira R$ 45 milhões de obras da BR-364 no Acre e gera apreensão
Recurso para recuperação do trecho Sena Madureira-Feijó foi transferido há 10 dias; Dnit espera devolução imediata para evitar paralisação em um dos trechos mais problemáticos da rodovia
O Governo Federal realizou uma movimentação financeira que retirou R$ 45 milhões da conta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, recursos estes destinados às obras de recuperação da BR-364 no trecho que liga Sena Madureira a Feijó. A alteração orçamentária, feita pelo Ministério dos Transportes, gerou apreensão entre os gestores das obras no estado.
O superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, confirmou que a transferência ocorreu há cerca de dez dias e aguarda a devolução do recurso. “Atrapalha um pouco, né? Porque nós já temos as medições que já estavam formatadas”, afirmou, acrescentando que as empresas “por enquanto não pararam de trabalhar”. Os recursos retirados correspondiam aos lotes 4, 5 e 6 das obras, justamente em um dos trechos mais problemáticos da rodovia federal.
Situação atual
- Valor retirado: R$ 45 milhões
- Trecho afetado: Sena Madureira a Feijó (lotes 4, 5 e 6)
- Tempo: Recursos transferidos há 10 dias
- Previsão: Devolução “hoje ou amanhã”
Posicionamento do DNIT
O superintendente Ricardo Araújo afirmou:
“Atrapalha um pouco, né? Porque nós já temos as medições que já estavam formatadas, as empresas por enquanto não pararam de trabalhar. […] Isso não vai, graças a Deus, não está atrapalhando, mas pode atrapalhar”
Riscos iminentes
Possível paralisação das obras se recursos não forem devolvidos
Trecho é um dos mais problemáticos da rodovia
Medições já estavam formatadas para pagamento
A BR-364 é vital para o escoamento da produção e transporte de passageiros no interior acreano. A insegurança orçamentária preocupa diante da importância estratégica da rodovia, que sofre constantemente com as intempéries e precisa de manutenção constante.
Polícia boliviana investiga tentativa de homicídio contra brasileiro em boate de Cobija
Brasileiro Raúl J.S.A. foi baleado durante discussão na discoteca Mandala em Cobija; vítima não registrou queixa, mas FELCC abriu investigação oficiosa
A Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) da Bolívia investiga a tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do último domingo (2) na discoteca Mandala, em Cobija, cidade fronteiriça Brasiléia e Epitaciolândia, com o Acre. De acordo com informações preliminares, uma discussão entre três pessoas dentro do estabelecimento culminou com um dos envolvidos efetuando disparos contra o cidadão brasileiro, por nome Raúl J.S.A., de 34 anos.
Apesar da gravidade do ocorrido – que já havia sido noticiado anteriormente com a vítima sendo hospitalizada -, o brasileiro optou por não formalizar denúncia junto às autoridades bolivianas. No entanto, a FELCC decidiu abrir investigação de ofício para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades pelo atentado, que reforça as preocupações com a violência em estabelecimentos noturnos na região de fronteira.
Detalhes do incidente
- Local: Discoteca Mandala, Cobija (Bolívia)
- Data: Madrugada de 2 de novembro
- Vítima: Raúl J. S.A. (brasileiro)
- Situação: Vítima não apresentou denúncia formal
Andamento investigativo
- Investigação: FELCC atua de ofício para esclarecer fatos
- Objetivo: Determinar responsabilidades pelo ataque a tiros
- Contexto: Reforça preocupação com violência em cidades gêmeas da fronteira
Casos de violência envolvendo cidadãos brasileiros em Cobija têm se tornado frequentes, expondo a vulnerabilidade na região de fronteira e desafios na cooperação policial bilateral. A discoteca Mandala localiza-se a poucos quilômetros das cidades acreanas de Epitaciolândia e Brasiléia.
Veja vídeo reportagem com TVU Pando:
Prefeitura demite enfermeiro acusado de toque invasivo em gestante durante pré-natal no Acre
Josinei Fernandes foi exonerado da UBS Carlos Afonso após denúncia de assédio ganhar repercussão; paciente registrou queixa na delegacia e relatou constrangimento em vídeo nas redes sociais
A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira demitiu o enfermeiro Josinei Fernandes, que atuava na Unidade Básica de Saúde Carlos Afonso, após uma gestante denunciar suposto toque invasivo durante atendimento de pré-natal. O caso, que veio à tona na segunda-feira (3) e ganhou grande repercussão em todo o estado após ser divulgado pelo portal YacoNews, levou à exoneração do profissional nesta terça-feira (4).
Em vídeo que circulou nas redes sociais, a paciente relatou ter se sentido “constrangida e assediada” durante o procedimento de rotina. “Fui até a delegacia e registrei a denúncia. Isso é um absurdo, esse tipo de profissional não pode estar atendendo grávidas”, declarou a mulher, visivelmente abalada. A decisão da prefeitura foi tomada menos de 24 horas após a denúncia se tornar pública.
Acre lidera Encontro Nacional de Corregedores da Polícia Civil em Brasília
Sob a liderança de um representante do Estado do Acre, o Comitê Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis promoveu, na quinta-feira, 30, e sexta, 31, o 1º Encontro Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis, realizado em Brasília (DF). O evento reuniu corregedores de todo o país, autoridades e especialistas da área, consolidando-se como um dos principais fóruns de discussão sobre gestão e controle interno na segurança pública.
A iniciativa foi coordenada pelo delegado Thiago Duarte, que é corregedor-geral da Polícia Civil do Acre e presidente do Comitê Nacional. O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre as corregedorias, compartilhar boas práticas e discutir diretrizes modernas de governança e transparência.
“O papel das corregedorias é essencial para a credibilidade da instituição policial. Fortalecer esses órgãos significa fortalecer toda a estrutura da segurança pública”, destacou o delegado durante a abertura.
Entre os participantes estiveram membros da Corregedoria-Geral da Polícia Federal, da Corregedoria-Geral da União, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Comitê Nacional dos Chefes de Inteligência das Polícias Civis e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O encontro contou com palestras e apresentações de experiências bem-sucedidas de corregedorias estaduais.
Durante o evento, Thiago Duarte foi reeleito por aclamação como presidente do Comitê Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis, em reconhecimento à sua liderança e ao trabalho desenvolvido à frente da instituição.
A condução do encontro reafirmou o protagonismo do Acre no cenário nacional da atividade correcional. Segundo Thiago Duarte, o Estado tem demonstrado que é possível liderar com diálogo, técnica e propósito: “Nosso trabalho é construir uma rede de corregedorias fortes, preparadas e alinhadas às melhores práticas de gestão pública”.
Em seu discurso, o corregedor-geral agradeceu o apoio do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, e reconheceu o empenho de toda a equipe da Corregedoria-Geral do estado. O evento foi encerrado com o compromisso coletivo de fortalecer a transparência, a ética e a eficiência das Polícias Civis em todo o Brasil.
Fonte: PCAC
