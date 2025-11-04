Governo Federal retira R$ 45 milhões de obras da BR-364 no Acre e gera apreensão

Recurso para recuperação do trecho Sena Madureira-Feijó foi transferido há 10 dias; Dnit espera devolução imediata para evitar paralisação em um dos trechos mais problemáticos da rodovia

O Governo Federal realizou uma movimentação financeira que retirou R$ 45 milhões da conta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, recursos estes destinados às obras de recuperação da BR-364 no trecho que liga Sena Madureira a Feijó. A alteração orçamentária, feita pelo Ministério dos Transportes, gerou apreensão entre os gestores das obras no estado.

O superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, confirmou que a transferência ocorreu há cerca de dez dias e aguarda a devolução do recurso. “Atrapalha um pouco, né? Porque nós já temos as medições que já estavam formatadas”, afirmou, acrescentando que as empresas “por enquanto não pararam de trabalhar”. Os recursos retirados correspondiam aos lotes 4, 5 e 6 das obras, justamente em um dos trechos mais problemáticos da rodovia federal.

Situação atual

Valor retirado: R$ 45 milhões

Trecho afetado: Sena Madureira a Feijó (lotes 4, 5 e 6)

Tempo: Recursos transferidos há 10 dias

Previsão: Devolução “hoje ou amanhã”

Posicionamento do DNIT

O superintendente Ricardo Araújo afirmou:

“Atrapalha um pouco, né? Porque nós já temos as medições que já estavam formatadas, as empresas por enquanto não pararam de trabalhar. […] Isso não vai, graças a Deus, não está atrapalhando, mas pode atrapalhar”

Riscos iminentes

Possível paralisação das obras se recursos não forem devolvidos

Trecho é um dos mais problemáticos da rodovia

Medições já estavam formatadas para pagamento

A BR-364 é vital para o escoamento da produção e transporte de passageiros no interior acreano. A insegurança orçamentária preocupa diante da importância estratégica da rodovia, que sofre constantemente com as intempéries e precisa de manutenção constante.

