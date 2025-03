Governo federal reconhece situação de emergência em oito municípios do Acre

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), instituiu nesta segunda-feira, 24, o Comitê de Implementação do Novo Ensino Médio, conforme a Portaria SEE nº 743, de 17 de março de 2025. O objetivo do comitê é garantir o cumprimento eficaz das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.945/2024, que redefine o currículo do Ensino Médio em todo o país.

De acordo com o secretário de Educação e Cultura do Acre, a criação do comitê é um passo fundamental para adequar o sistema educacional estadual às novas exigências legais. O Novo Ensino Médio prevê uma carga horária de 2.400 horas para a Formação Geral Básica (FGB) e 600 horas para os itinerários formativos, que abrangem áreas como linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Além disso, o currículo mantém a Língua Espanhola como componente opcional no Acre.

O comitê será composto por membros da SEE e do Conselho Estadual de Educação (CEE) e se reunirá mensalmente de forma ordinária e extraordinariamente mediante convocação do presidente. Entre as atribuições, estão a proposição de ações para a reforma do Ensino Médio, a coordenação de iniciativas dentro da secretaria, o estabelecimento de metas em diferentes prazos e a aplicação de metodologias de monitoramento e avaliação.

