Governo federal reconhece situação de emergência após enxurrada no mês de janeiro em Brasiléia
Forte chuva provocou enxurradas que destruiu dezenas de pontes, prejudicando ramais e produção em Brasiléia
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou a importância do reconhecimento, por parte do Governo Federal, do decreto de situação de emergência no município de Brasiléia, em decorrência da forte enxurrada ocorrida no final de janeiro, que deixou cerca de 500 famílias isoladas.
Segundo o gestor, a atuação rápida da Prefeitura de Brasiléia, em parceria com o Governo do Estado, foi fundamental para retirar as famílias do isolamento e garantir assistência emergencial às comunidades afetadas.
Os prejuízos causados pelo desastre podem ultrapassar R$ 1,5 milhão, impactando diretamente a infraestrutura rural e a economia local. Neste momento, a gestão municipal entra na fase de reconstrução, com a recuperação de mais de 13 pontes, reabertura de acessos e reconstrução de mais de 20 linhas de bueiros.
As obras são essenciais para restabelecer o tráfego, assegurar o acesso das famílias e garantir o escoamento da produção agrícola e extrativista, incluindo a castanha, a borracha e a produção dos aviários, especialmente nas áreas da Reserva Extrativista Chico Mendes.
O prefeito reforçou que o apoio do Governo Federal é decisivo para acelerar a reconstrução e minimizar os impactos causados às comunidades rurais.
Prefeitura de Rio Branco fortalece a saúde bucal infantil com vans odontológicas nas escolas
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está levando vans odontológicas para escolas das redes públicas municipal e estadual pactuadas com o Programa Saúde na Escola (PSE). A ação é realizada de forma integrada com a Secretaria Municipal de Educação, responsável pela coordenação do programa.
Nesta segunda-feira (23), a primeira unidade de ensino assistida foi a Escola Municipal Luiza Carneiro Dantas, onde as crianças receberam atendimento odontológico diretamente no ambiente escolar.
O atendimento tem como foco o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), uma técnica minimamente invasiva utilizada no tratamento da cárie dentária, indicada para ampliar o acesso das crianças aos serviços de saúde bucal, sem o uso de equipamentos odontológicos convencionais.
Segundo a técnica do Departamento de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, Sarah Sampaio, o procedimento é um indicador importante da política pública de saúde bucal do município.
“As vans odontológicas estão sendo utilizadas para realizar o ART, que é um indicador que precisa ser alcançado tanto nas unidades básicas, quanto nas escolas pactuadas com o Programa Saúde na Escola, garantindo atendimento direto às crianças” explicou a técnica.
A ação será realizada em outras unidades de ensino da capital ao longo da semana, com atendimento exclusivo para esse tipo de procedimento, que proporciona mais conforto às crianças durante o tratamento.
A chefe da Divisão Saúde na Escola da Secretaria Municipal de Educação, Maíra Hidalgo, destacou a importância da parceria entre as secretarias.
“O Programa Saúde na Escola é coordenado pela Educação, mas ele só funciona de forma integrada com a Saúde, e essa parceria é fundamental para garantir qualidade de vida às crianças e melhores condições para o aprendizado”, salientou a chefe.
Além da saúde bucal, o Programa Saúde na Escola contempla diversas ações ao longo do ano, como acompanhamento psicológico, atualização do calendário vacinal, avaliação nutricional, combate ao Aedes aegypti e atividades educativas.
Para as famílias, o atendimento odontológico nas escolas facilita o acesso ao cuidado. A mãe de aluno, Maria Adriana dos Santos, ressaltou a importância da iniciativa.
“Muitos pais não têm condições de pagar um tratamento odontológico, então esse atendimento gratuito oferecido pela prefeitura é muito importante para cuidar da saúde dos nossos filhos”, destacou Santos.
Outra mãe atendida pela ação, Valéria Dantas, também avaliou positivamente o atendimento.
“Para muitas famílias é difícil levar as crianças até um posto de saúde, e esse atendimento na escola, com atenção e cuidado, faz toda a diferença”, disse a mãe.
Agenda do Sebrae oferece oportunidades de qualificação em todo o Acre
Programação inclui jornada de inovação, palestra de internacionalização e encontro setorial
A agenda semanal de cursos e eventos do Sebrae no Acre traz uma série de oportunidades para empreendedores de diferentes segmentos. As atividades são presenciais e acontecem de 24 a 27 de fevereiro, na capital e interior do estado.
Além de capacitação, a programação proporciona momentos de networking e trocas de experiências entre os participantes. Grande parte das ações é gratuita, reafirmando o compromisso do Sebrae em apoiar quem empreende e contribuir para o desenvolvimento econômico do Acre.
Confira a agenda:
– Jornada da Inovação da Indústria (Rio Branco)
24 de fevereiro – Gratuito;
– Curso Alcance o diferencial no atendimento ao seu cliente e gere impactos positivos (Assis Brasil)
25 a 28 de fevereiro – Investimento de R$ 56,70;
– Palestra Missão Internacional: Do stand ao contrato (Rio Branco)
26 de fevereiro – Gratuito;
– Seminário 3º Encontro de Costureiras do Acre (Rio Branco)
27 de fevereiro – Gratuito;
Com a programação, o Sebrae reforça seu apoio a quem deseja crescer e se manter competitivo no mercado, estimulando o desenvolvimento do empreendedorismo no estado.
Os interessados podem conferir mais informações e se inscrever pelo site ac.loja.sebrae.com.br.
Professores destacam segurança e estabilidade durante abertura do ano letivo em Rio Branco
A abertura do ano letivo nesta segunda-feira, 23, representa para muitos professores, sobretudo os aprovados no último concurso e devidamente lotados em escolas da rede pública, mais segurança e estabilidade.
Na Escola Pedro Martinello, no bairro Montanhês, em Rio Branco, por exemplo, foram lotados nada menos do que três novos professores efetivos, que entraram na rede estadual por meio do maior concurso público da história da Educação no Acre.
Valorização dos professores
Entre os profissionais aprovados, está a professora de história Ana Paula do Nascimento. Provisória desde 2023, foi o primeiro concurso para um cargo efetivo que realizou: “Agora vou poder desenvolver melhor o meu trabalho; me sinto mais estável; agora vamos ter estabilidade, sobretudo financeira”.
Quem também se sente mais confortável por realizar o seu primeiro concurso efetivo é o professor de biologia, Paulo Wendell da Costa. Professor provisório na própria Pedro Martinello desde 2019, agora diz que não está mais desprotegido por um contrato temporário.
“Agora vamos ter um salário igual ao efetivo, vamos ter progressão. Um contrato permanente só tem benefício, é uma forma de valorizar o professor, sem falar que vou poder fazer uma pós-graduação que, como provisório, não era possível”, revelou.
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e o titular da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Aberson Carvalho, foram à Escola Pedro Martinello para realizar a abertura oficial do ano letivo de 2026. Estavam acompanhados de autoridades do Executivo e do Legislativo.
Durante a abertura do ano letivo, a vice-governadora Mailza Assis destacou a sensibilidade do governo em realizar os investimentos e destacou. “Vamos continuar com uma educação que transforma e acolhe”, afirmou.
Já o secretário Aberson Carvalho destacou os investimentos que o governo do Estado vem realizando na educação, como o Prato-Extra, o Pré-Enem Legal, a distribuição de tablets e de kits escolares, além de um novo programa de intercâmbio, o Acre Pelo Mundo. “Temos uma educação presente na vida das pessoas”, disse.
