Governo federal notifica 648 famílias no Acre para devolver R$ 1,6 milhão recebido indevidamente no Auxílio Emergencial
Ministério do Desenvolvimento identifica irregularidades em pagamentos feitos durante a pandemia; no país, mais de 177 mil famílias devem restituir R$ 478,8 milhões
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) notificou 648 famílias no Acre para a devolução de R$ 1.657.788,00 recebidos de forma indevida do Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19. Em todo o país, mais de 177 mil famílias estão na mesma situação e devem restituir aproximadamente R$ 478,8 milhões aos cofres públicos.
As notificações, iniciadas em março de 2025, são enviadas por canais oficiais como SMS, e-mail, aplicativo Notifica e o sistema Vejae. O foco da ação recai sobre pessoas com maior capacidade de pagamento e valores mais elevados, conforme estabelece o Decreto nº 10.990/2022. A devolução é obrigatória apenas para quem foi formalmente notificado.
Entre as irregularidades identificadas estão vínculos de emprego formal ativo durante o período do auxílio, recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais, acúmulo com outros benefícios emergenciais e rendas familiares acima do limite legal. Também foram detectados casos de duplicidade de pagamento e famílias com mais de duas pessoas recebendo o benefício simultaneamente.
No Acre, embora o número de famílias notificadas seja pequeno perto do total nacional, os casos evidenciam o desvio de recursos destinados a amparar famílias vulneráveis durante a crise sanitária. O processo busca corrigir injustiças e coibir prejuízos aos cofres públicos, assegurando que os recursos cheguem a quem realmente necessita.
O MDS ressalta que estão isentas de devolução as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Isso inclui beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), cidadãos que receberam valores inferiores a R$ 1.800 no total ou que possuem renda familiar per capita de até dois salários mínimos ou renda mensal total de até três salários mínimos. Para os que estão obrigados a devolver, o prazo para regularização é de até 60 dias após o recebimento da notificação no sistema. A quitação pode ser feita à vista ou parcelada em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 50, sem cobrança de juros ou multa.
A diretora do Departamento de Auxílios Descontinuados do MDS, Érica Feitosa, explica que o ressarcimento deve ser feito exclusivamente por meio do sistema Vejae, que integra a plataforma PagTesouro. O pagamento pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário (GRU Simples, pagável somente no Banco do Brasil). Ela também reforça que o sistema garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que o cidadão apresente justificativas, defesas ou recursos administrativos, caso não concorde com a cobrança. Se a defesa for indeferida, o cidadão ainda terá 45 dias para efetuar o pagamento ou apresentar novo recurso.
Aqueles que não regularizarem a situação dentro do prazo podem ter seus nomes inscritos na Dívida Ativa da União, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (Cadin) e ainda sofrer negativação em órgãos de proteção ao crédito. O governo também alerta para o risco de golpes envolvendo o nome do Auxílio Emergencial. O MDS não envia links de pagamento, boletos ou qualquer tipo de cobrança direta por SMS, WhatsApp ou e-mail. Todos os procedimentos devem ser feitos unicamente pelos canais oficiais do governo, acessíveis via portal Gov.br.
A consulta à situação individual deve ser feita diretamente no sistema Vejae, que está disponível desde 6 de março de 2025. Qualquer cidadão pode acessar com seu CPF e senha Gov.br para verificar se há alguma pendência registrada em seu nome. O site oficial do MDS e o Guia do Vejae também disponibilizam informações detalhadas e uma seção de perguntas frequentes (FAQ) para esclarecer dúvidas.
As famílias notificadas devem estar atentas aos prazos e canais oficiais para evitar problemas futuros com a Justiça e com órgãos de crédito. A devolução do auxílio não implica em penalidade criminal, mas o não pagamento poderá gerar uma dívida ativa com a União, trazendo consequências financeiras graves para o cidadão.
Mais informações podem ser acessadas diretamente no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social ou pelo portal Gov.br, utilizando os serviços do sistema Vejae. O governo orienta que qualquer dúvida específica seja esclarecida pelos canais oficiais, como a Ouvidoria do MDS, acessível por meio do sistema Fala.BR.
Caixa prevê financiar 80 mil moradias com novo programa imobiliário
O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, disse hoje (9) em São Paulo que a nova política do governo federal – e que deverá ser anunciada amanhã (10) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva – deverá fazer com que a Caixa Econômica Federal financie mais 80 mil novas moradias até 2026.
De acordo com o governo federal, a nova política prevê uma reforma estrutural no uso da poupança para alavancar o crédito habitacional, modernizando as regras de direcionamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com o objetivo de tornar o uso da poupança mais eficiente e ampliar a oferta de crédito imobiliário.
“A previsão é que só a Caixa Econômica Federal possa ter mais 80 mil novos financiamentos até 2026. Vamos começar isso imediatamente, agora. Então, só na Caixa estão previstos mais 80 mil novas habitações financiadas”, disse o ministro, que participou do evento Incorpora 2025, um dos maiores do setor e que reúne autoridades públicas, CEOs das maiores incorporadoras do país, representantes de instituições financeiras e especialistas para discutir os desafios e oportunidades do setor imobiliário no Brasil.
Embora não tenha dado muitos detalhes sobre o novo modelo de crédito imobiliário “para não furar o anúncio” que será feito pelo presidente Lula amanhã na capital paulista, o ministro afirmou que a medida foi trabalhada entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Fazenda e o Banco Central e que o governo federal está preocupado em oferecer uma alternativa de financiamento para a classe média, principalmente entre as famílias que ganham de R$12 mil a R$ 20 mil.
“Nós temos em boa parte da nossa sociedade famílias que ganham mais ou menos entre R$ 12 mil e até R$ 20 mil e que estão hoje numa situação de não ter nenhuma fonte de financiamento ou apenas fontes de financiamento que nós temos hoje. Nós queremos ampliar isso”, disse Jáder Filho durante o evento.
Mais tarde, em entrevista, ele ressaltou a grande carência de financiamento imobiliário para essa faixa da população.
“Aquelas famílias que vão de R$ 12 mil a R$ 20 mil estavam desatendidas. E isso, obviamente, nos incomodava profundamente. Antes da criação do programa Minha Casa, Minha Vida da classe média, esse problema ainda era maior porque as famílias acima de R$ 9,6 mil não eram atendidas. O que buscamos com essas alterações que vão ser anunciadas pelo presidente Lula é dar mais financiamento, mais recursos para que as famílias todas que queiram realizar o sonho da casa própria – e não só as das classes mais baixas – que se elas forem a uma instituição bancária, encontrem uma alternativa e um financiamento que caiba no seu bolso”.
Para o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, o novo modelo do governo federal deverá impulsionar o setor.
“Não dá para ter uma expectativa em número de valores, mas o que o governo federal, junto com o Banco Central, está fazendo é uma fórmula muito inteligente de poder trazer mais recursos para o mercado, no momento em que todos estão vendo que há uma redução dos volumes da carteira de poupança. Então, isso vai fazer com que venha mais volume para o mercado. E vindo mais volume, naturalmente as pessoas vão ter acesso ao financiamento, e isso é o que nós precisamos para que tenham capacidade de adquirir seus imóveis. Então, isso vai em direção ao que é necessário para o mercado”, disse ele a jornalistas.
Ajustes
Na entrevista, o ministro informou ainda que o governo está estudando ajustes nas três primeiras faixas do programa Minha Casa Minha Vida.
“A questão do teto de imóveis, eu tive ontem um diálogo com o ministro Rui Costa, da Casa Civil, e foi determinado que, em algumas faixas de renda, vamos sim fazer o ajuste do teto dos imóveis. Existe um processo de discussão, inclusive um pedido que foi feito por parte da Abrainc e de outros segmentos, de fazer também um ajuste no teto da renda. Isso é uma coisa que estamos estudando conjuntamente com a Abrainc e nossa equipe técnica dentro do Ministério das Cidades, mas é provável que façamos também um ajuste no teto da renda”.
Falta um mês para o primeiro dia de provas do Enem 2025
Reta final! Falta um mês para a aplicação do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.
Nesta edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas nos dias 9 e 16 de novembro.
Excepcionalmente, três municípios do Pará (Belém, Ananindeua e Marituba) terão agenda diferenciada devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), entre 10 e 21 de novembro. Somente nesses municípios, a aplicação do Enem 2025 será nos dias 30 novembro e 7 de dezembro.
Locais
O Enem 2025 será aplicado em 1.804 municípios brasileiros. De acordo com o edital desta edição, o local de prova de cada participante será informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que será disponibilizado no endereço, em data a ser divulgada pelo Inep.
Provas
Ao todo, são quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa, realizadas em 9 e 16 de novembro. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.
O primeiro dia de provas terá a duração total de 5 horas e 30 minutos. Em 9 de novembro, além da prova de redação, serão cobradas as seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.
Em 16 de novembro, o segundo dia de provas do Enem, terá a duração total de 5 horas e avaliará as seguintes áreas: matemática, química, física e biologia.
Redação
Para quem quer consultar dicas para se preparar para prova de redação, daqui a um mês, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, a nova edição da cartilha A Redação do Enem 2025 – Cartilha do Participante.
A redação do Enem vale de 0 a 1 mil pontos.
A publicação traz informações como os critérios de avaliação da prova (matriz de referência) e amostras comentadas de redações que tiraram notas altas no Enem 2024, e que podem servir de exemplo para os novos participantes.
Enem
O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O exame é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Em 2025, o Enem voltará a ser uma opção para quem quer obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência.
Instituições de ensino públicas e privadas usam a nota do Enem, como critério único ou complementar, para selecionar estudantes.
Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições de Portugal que possuem convênio com o Inep.
Bittar condiciona apoio a Mailza a definição de Gladson Cameli sobre candidatura em 2026
Senador afirma que aguarda posicionamento do governador, que se diz disposto a abrir mão de nova candidatura para manter unidade do grupo; cúpula do PP e PL se reúne na próxima semana
Em meio às articulações para as eleições de 2026, o senador Márcio Bittar (PL) declarou durante evento no DERACRE nesta quinta-feira (9) que ainda não oficializou apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre porque aguarda uma definição do governador Gladson Cameli (PP).
A declaração do parlamentar ocorreu no mesmo evento em que o chefe do Executivo estadual surpreendeu ao afirmar que está disposto a abrir mão de uma nova candidatura para preservar a unidade de seu grupo político.
O evento, que teria como pauta principal a assinatura de ordem de serviço para construção de pontes, foi dominado pelo clima de especulação eleitoral. A fala de Bittar revela a complexidade das negociações em andamento no campo governista, onde a definição de Cameli sobre seu próprio futuro político é peça fundamental para o alinhamento das demais lideranças. A cúpula do PP e PL deve se reunir na próxima semana para discutir o encaminhamento da aliança no estado.
“Isso está na mão do governador”, diz Bittar
Questionado sobre o motivo de ainda não ter declarado apoio à correligionária Mailza Assis, o senador Márcio Bittar disse que espera que Gladson diga a “hora certa”. “Isso está na mão do governador Gladson Cameli. Ele sabe a hora certa. Ele sabe como ninguém, tem a sensibilidade de alguém que foi deputado federal duas vezes, senador, governador eleito e reeleito praticamente sozinho no segundo mandato dele. Praticamente nenhum de nós que estávamos com ele em 2018, estávamos em 2022. Mesmo assim, ele se reelegeu no primeiro turno. Então alguém com esse currículo está preparado, com a habilidade suficiente, para fazer a aliança necessária. Eu estou bem tranquilo com o Gladson, está tudo bem”, afirmou.
Ao ser questionado se apoiaria quem o governador definisse, o próprio Gladson interrompeu e surpreendeu ao dizer que está disposto a abrir mão de uma possível candidatura, inclusive à reeleição ou ao senado, caso isso seja necessário para manter o grupo político unido.
“O que importa é o seguinte: a questão do senado já está pacificada. Eu e o Márcio Bittar estamos alinhadíssimos e, como ele mesmo disse, temos uma palavra que compartilho com ele, que é gratidão. Eu sou muito grato ao Márcio. E assim, eu penso num projeto amplo para o Acre. Se eu tiver que não ser candidato e ficar no governo, até isso eu sou capaz de fazer por uma composição ampla, pra que a gente possa sair unidos, porque é um governo de continuidade”, explicou.
A fala de Gladson foi interpretada nos bastidores como um alerta ou até uma “ameaça velada” a aliados que desejam precipitar definições sobre o futuro político do grupo. Ao dizer que poderia desistir de disputar qualquer cargo, Cameli parece querer reforçar que ainda é o maior fiador da unidade e do sucesso eleitoral do seu campo político.
