Governo Federal libera R$ 6 milhões para ações de Defesa Civil no Acre
O Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, autorizou o repasse de R$ 6,005 milhões ao Estado do Acre para execução de ações de Defesa Civil. A medida foi publicada na edição desta sexta-feira, 29, do Diário Oficial da União (DOU).
Segundo a portaria nº 2.636/2025, assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, os recursos serão utilizados em ações de resposta a desastres, conforme processo administrativo que fundamenta a liberação.
O valor será transferido de forma obrigatória, em conformidade com a legislação vigente, e deverá ser aplicado exclusivamente nas medidas definidas pelo plano apresentado ao Governo Federal. O prazo de execução das ações será de 180 dias, contados a partir da publicação do ato.
A portaria também determina que o Acre deverá apresentar a prestação de contas em até 30 dias após o fim do período de execução, conforme estabelece o Decreto nº 11.655/2023.
Defesa Civil registra Rio Acre em 1,49m nesta sexta-feira em Rio Branco
O nível do Rio Acre em Rio Branco amanheceu nesta sexta-feira, 29, em 1,49 metro, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal às 5h15
O registro aponta uma leve redução em relação ao dia anterior e está bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, de 14,00 metros.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuvas na capital acreana, o que contribui para a manutenção do nível do rio em patamares baixos.
Câmara rejeita pedido de afastamento de Clendes e aprova pacotão de projetos e vetos
Por Saimo Martins
Depois de uma semana tumultuada na Câmara Municipal de Rio Branco, os vereadores decidiram na sessão desta quinta-feira, 28, rejeitar um requerimento que sugeria o afastamento do superintendente da RBTRANS, Clendes Vilas Boas. Em contrapartida, a Casa Legislativa apreciou e deliberou sobre uma série de vetos do Executivo que estavam travando a pauta legislativa desde a semana passada, além de aprovar projetos considerados prioritários.
Entre os projetos aprovados, destaque para a alteração da Lei Complementar nº 342, de 29 de abril de 2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Rio Branco (Refis 2025). O programa abrange tributos como IPTU e diversas taxas municipais, permitindo que cidadãos e empresas inadimplentes negociem suas dívidas.
Apoio à agricultura familiar
Outro projeto do Executivo aprovado por unanimidade foi o que institui subsídio reembolsável para o desenvolvimento da agropecuária municipal, destinado a produtores rurais de base familiar e organizações associativas. A proposta também cria a Patrulha Mecanizada, voltada ao fortalecimento da agricultura no município. Entre uma série de emendas aprovadas está a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 100/2025 de autoria do vereador Felipe Tchê (MDB) que altera a ementa da proposta original, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Cria o Fundo Municipal Agropecuário (FUMAGRO), institui o subsídio reembolsável para o desenvolvimento da agropecuária municipal aos produtores rurais de base familiar e suas organizações associativas, e cria a Patrulha Mecanizada no âmbito do município de Rio Branco, Acre”.
Vetos derrubados
Os parlamentares derrubaram alguns vetos importantes, entre eles:
• Projeto de Lei nº 10/2025, de autoria do vereador Leôncio Castro, que cria o Auxílio Aluguel Social para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em situação de vulnerabilidade social.
• Projeto de Lei nº 48/2025, de autoria do vereador Neném Almeida, que torna obrigatória a inclusão da análise de títulos em concursos públicos e processos seletivos relacionados à proteção de pessoas e do patrimônio público.
• Projeto de Lei nº 20/2025, também de autoria de Eber Machado, que proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas.
Vetos mantidos
Também houve manutenção de vetos apresentados pelo Executivo. Entre eles:
• Projeto de Lei nº 42/2025, de autoria do vereador Fábio Araújo, que previa prioridade no atendimento psicológico e terapêutico de mães e pais atípicos na rede municipal.
• Projeto de Lei Complementar nº 06/2025, de autoria do vereador Eber Machado, que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Rio Branco (PMARB).
• Projeto de Lei nº 30/2025, de autoria do vereador Neném Almeida, sobre o prazo de ressarcimento ao consumidor em situações previstas no Código de Defesa do Consumidor.
• Projeto de Lei nº 09/2025, de autoria de Eber Machado, que concedia meia-entrada em eventos culturais para garis, margaridas e merendeiras.
• Parte do veto ao Projeto de Lei nº 20/2025, também de Eber Machado, sobre a proibição de inauguração de obras inacabadas, acabou sendo mantida.
Crédito adicional e projeto legislativo
A Câmara ainda aprovou a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial em dotações orçamentárias, beneficiando a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a Secretaria de Orçamento, Finanças e Tributação, a SDTI, a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) e a Secretaria Municipal de Esportes.
No campo legislativo, foi aprovado o projeto do vereador João Paulo, que institui a Política Municipal de Educação Preventiva e de Combate ao Preconceito contra a Hanseníase em Rio Branco.
Deputado Fagner Calegário é condenado por violação de direitos autorais em Tarauacá
Parlamentar recebeu pena de 2 anos e 4 meses em regime aberto e terá que prestar serviços à comunidade; direitos políticos serão suspensos.
A Justiça de Tarauacá condenou o deputado estadual Fagner Calegário pela prática de violação de direitos autorais. A decisão foi da juíza Eliza Graziele Defensor Menezes Aires do Rêgo Nonato, da Vara Criminal da Comarca de Tarauacá.
Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre, em abril de 2016, Calegário, então diretor da banca organizadora de um concurso público, utilizou, sem autorização, 14 questões de uma prova aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2006. O material foi reproduzido em um certame realizado pela Prefeitura de Tarauacá, com objetivo de lucro.
Na sentença, a magistrada destacou que a conduta do deputado causou prejuízos tanto aos detentores dos direitos autorais quanto aos candidatos que confiaram na lisura do concurso, posteriormente anulado.
Calegário foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. A pena será cumprida em liberdade, já que o parlamentar é réu primário e não possui antecedentes. Ele também deverá prestar serviços comunitários pelo mesmo período e pagar o equivalente a cinco salários mínimos a uma entidade social.
Após o trânsito em julgado, a Justiça Eleitoral será comunicada para a suspensão dos direitos políticos do deputado. Quanto à perda do mandato, a decisão caberá à Assembleia Legislativa do Acre, conforme previsto na Constituição Estadual e na Constituição Federal.
O deputado teria afirmado a imprensa da Capital que, ainda não tinha tomado ciência da decisão e que irá verificar a situação junto com sua equipe de advogados. Ele acrescentou que, assim que obtiver mais informações, prestará esclarecimentos detalhados sobre o caso.
