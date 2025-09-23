Geral
Governo Federal libera mais de R$ 342 mil para ações emergenciais em Assis Brasil
Recursos devem ser aplicados em resposta a desastres naturais, com prazo de 180 dias para execução e 30 dias para prestação de contas
O município de Assis Brasil, no interior do Acre, teve o repasse de R$ 342.402,20 autorizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para a execução de ações emergenciais de Defesa Civil. A portaria que libera os recursos foi publicada na última segunda-feira (22), no Diário Oficial da União (DOU).
Segundo o documento, datado de 19 de setembro, a prefeitura terá 180 dias para executar o plano aprovado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O valor, classificado como transferência obrigatória, deve ser usado exclusivamente em ações de resposta a desastres como enchentes, secas, deslizamentos ou fortes chuvas.
As medidas previstas incluem a distribuição de cestas básicas, kits de higiene, água potável, apoio a famílias desalojadas, além da limpeza e desobstrução de áreas afetadas. O objetivo, segundo o governo federal, é reduzir danos e restabelecer as condições de vida da população atingida.
A União destacou ainda que a prefeitura deverá prestar contas em até 30 dias após o fim da vigência, comprovando a correta aplicação dos recursos.
Comentários
Geral
Polícia Civil do Acre realiza operação em Feijó e prende quatro suspeitos em investigações criminais
A operação resultou na prisão de duas pessoas suspeitas, além da apreensão de uma espingarda calibre 36 e de outros elementos de prova essenciais para a investigação
A Polícia Civil do Acre 9PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Feijó, realizou uma operação conjunta com a Polícia Militar e com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), para dar cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão relacionados ao Caso Misael da Silva Freitas e a uma investigação de estupro de vulnerável.
A ação teve início no Seringal Nazaré, onde foram realizadas buscas em residências de investigados. Embora os alvos principais não tenham sido localizados, a equipe conseguiu cumprir dois mandados de prisão na cidade de Feijó. Durante as diligências, os agentes apreenderam um aparelho celular Motorola azul, que será analisado pela Polícia Civil como prova para o andamento do processo.
No Seringal Canadá, região Central, foi cumprido um mandado de busca relacionado à investigação de estupro de vulnerável. A operação resultou na prisão de duas pessoas suspeitas, além da apreensão de uma espingarda calibre 36 e de outros elementos de prova essenciais para a investigação.
O delegado Diones Lucas destacou a importância da ação. “As prisões e buscas realizadas hoje representam um avanço significativo nas investigações. Nosso objetivo é garantir que crimes graves não fiquem impunes e que as vítimas recebam proteção e justiça. As ações refletem o empenho e a dedicação de todas as forças de segurança envolvidas”, disse.
Comentários
Geral
Pecuária do Acre cresce 20% e movimenta R$ 181 milhões com ações do governo que impulsionam a economia rural
A pecuária acreana vive um dos seus melhores momentos. É o que aponta a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada no último dia 18 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicando que no passado o setor cresceu 20% em valor de produção, movimentando R$ 181 milhões e se consolidando como uma das principais forças da economia rural do estado. O avanço é resultado direto de políticas públicas que vêm criando um ambiente favorável ao desenvolvimento do campo.
Nos últimos anos, o governo do Acre tem adotado medidas estratégicas para fortalecer a produção rural, como o incentivo à agricultura familiar, melhorias na infraestrutura de escoamento, ampliação do acesso ao crédito e capacitação técnica dos produtores. Essas ações têm permitido que pequenos e médios criadores aumentem sua produtividade e alcancem novos mercados.
Além disso, programas de apoio à sanidade animal, manejo sustentável e parcerias com instituições de pesquisa têm ajudado a elevar a qualidade dos produtos e a eficiência das propriedades rurais.
Aumento da produtividade
Na quarta-feira, 17, o governador do Acre, Gladson Camelí, entregou mais de 20 mil sacos de calcário e quatro mil sacos de adubo a produtores rurais de Acrelândia e Plácido de Castro. A ação integra o projeto Pecuária + Eficiente e representa um exemplo concreto de como políticas públicas podem impulsionar a produtividade e promover práticas sustentáveis no campo.
O governador, na ocasião, destacou que o investimento de mais de R$ 2 milhões possui dois impactos fundamentais: a recuperação de pastagens, que eleva a produtividade do rebanho, e a diminuição do desmatamento, ao reduzir a pressão sobre novas áreas de floresta. “Essas ações contribuem diretamente para o crescimento sustentável da produção agropecuária no estado”, afirmou.
Camelí agradeceu aos parceiros envolvidos e reafirmou o compromisso do governo com o desenvolvimento rural. “Vamos em frente, melhorando cada vez mais a qualidade da pecuária acreana, aumentando a produtividade do nosso agronegócio e gerando novos caminhos de prosperidade para aqueles que escolheram o Acre para viver”, incentivou.
Darcir Pereira, proprietário de uma área de 75 hectares, trabalha com gado leiteiro, além de criar ovelhas, porcos, galinhas e peixes. Segundo Darcir, os incentivos do atual governo têm feito a diferença na vida dos pequenos produtores. “A diferença é grande. O incentivo agora é totalmente diferente, principalmente para a gente que é pequeno lá do interior”, afirmou.
Ele ressaltou que o apoio recebido estimula os produtores a investirem mais em suas propriedades. “Faz diferença, com certeza. A gente é grato ao governo e à Secretaria de Agricultura”, disse. Para Darcir, receber o calcário de forma gratuita representa um alívio. “É uma grande ajuda. Não é fácil adquirir esse material, e agora a gente recebe com gratidão, sabendo a importância.”
Abate bovino cresceu 21%
Segundo os dados da PPM 2024, os produtos de origem animal somaram R$ 143 milhões, com crescimento de 22,7% em relação a 2023. A aquicultura também teve bom desempenho, com R$ 38 milhões em valor de produção, alta de 10%.
O rebanho bovino cresceu 5,7%, chegando a 5,1 milhões de cabeças. Rio Branco lidera o ranking estadual, seguido por Sena Madureira, Senador Guiomard, Brasileia e Bujari. O aumento no número de animais também se refletiu no abate. Foram 563 mil cabeças abatidas em 2024, 21% a mais que no ano anterior.
A produção de leite teve alta de 4%, totalizando 37,1 milhões de litros. Acrelândia se manteve como o maior produtor do estado. Já a produção de ovos de galinha foi destaque absoluto, crescendo 34% e chegando a dez milhões de dúzias. Senador Guiomard lidera com 66% da produção estadual, seguido por Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O crescimento expressivo é atribuído à expansão das granjas e ao aumento da produtividade, resultado direto dos investimentos em tecnologia e manejo.
O número de galináceos aumentou 2%, chegando a 2,7 milhões de cabeças. O rebanho de caprinos cresceu 8% e o de ovinos, 2,4%. Já os suínos mantiveram estabilidade, com leve queda de 0,3%. Apesar da retração na produção de peixes (queda de 7%) e mel (queda de 4%), os dois segmentos continuam relevantes, especialmente em municípios como Brasileia e Senador Guiomard.
Com esses resultados, a pecuária se firma como um dos pilares da economia acreana. O crescimento do setor gera empregos, movimenta o comércio local e fortalece a renda de milhares de famílias no campo. A expectativa é que, com a continuidade dos investimentos e do apoio técnico, o Acre siga avançando rumo a uma produção rural cada vez mais moderna, sustentável e competitiva.
Sobre a pesquisa
A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada pelo IBGE, apresenta os resultados do efetivo de rebanhos, produção de origem animal e aquicultura em nível municipal. Para o efetivo de rebanho, a estimativa refere-se ao levantamento de 31 de dezembro. Para a produção de origem animal e aquicultura, a estimativa de produção refere-se ao ano de referência, janeiro a dezembro de 2024. A periodicidade da pesquisa é anual. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para Brasil, grandes regiões, unidades da Federação, mesorregiões, microrregiões e municípios.
Comentários
Geral
Feminicídio: mulher é morta a facadas pelo ex-marido em Cruzeiro do Sul
Crime foi presenciado por quatro filhos da vítima; agressor já havia sido denunciado por violência e tinha medida protetiva
A dona de casa Maria José de Oliveira, de 51 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-marido a golpes de faca na manhã desta terça-feira (23), na Rua Alita, no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.
Segundo testemunhas, quatro dos 16 filhos da vítima presenciaram o crime, que gerou comoção e revolta na comunidade. O autor, Raimundo Prudêncio da Silva, de 61 anos, foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante.
Maria José já possuía medida protetiva contra o agressor, considerado violento pelas autoridades. Raimundo Prudêncio foi encaminhado à Delegacia da Mulher e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (24).
Você precisa fazer login para comentar.