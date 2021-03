Segundo o senador, o Governo Federal liberou R$13.296,294 milhões para a construção

No fim do ano passado, o governador Gladson Cameli apresentou o projeto de construção de uma nova maternidade no AC, que será erguida às margens da Via Chico Mendes, ao lado do estádio Arena Acreana, no Segundo Distrito da capital.

E para quem estava duvidando que o projeto iria sair do papel, o senador Márcio Bittar divulgou nesta segunda (15), em suas redes sociais, que o Governo Federal liberou R$13.296,294 milhões para a construção da unidade.

“A saúde do nosso Acre em breve vai contar com mais um importante reforço: já estão na conta do Governo do Estado que destinei à construção da Nova Maternidade!”, afirma o senador na postagem.

O projeto da futura unidade, que também será um hospital especializado no atendimento à saúde da mulher, foi apresentado ao superintendente regional do Ministério da Saúde, Éden Carlos Barros. Na ocasião, Gladson afirmou que o Estado já tinha R$ 15,7 milhões assegurados para a construção.

A nova maternidade

Serão 13 mil metros quadrados de área construída dividida em quatro andares. A nova maternidade está orçada em R$ 60 milhões e contará com 100 leitos comuns, 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), 60 leitos de UTI neonatal, 9 leitos de observação obstétrica, 3 leitos de observação ginecológica, 7 leitos de emergência, 21 consultórios médicos, 2 centros cirúrgicos, refeitório, lavanderia industrial e Casa da Mulher.

