Governo Federal lança megaoperação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó

Ação conjunta com mais de 20 órgãos federais busca expulsar invasores, destruir equipamentos e proteger um dos territórios indígenas mais afetados pela mineração ilegal no Brasil.

O Governo Federal iniciou nesta sexta-feira (2) uma ampla força-tarefa para combater o garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, situada no sul do Pará. Reconhecida como uma das áreas mais impactadas pela mineração ilegal no Brasil, a região receberá ações coordenadas com o objetivo de retirar invasores e enfrentar as atividades que colocam em risco a integridade do território, dos povos indígenas e dos recursos naturais.

Homologada em 1991, a Terra Indígena Kayapó ocupa cerca de 3,2 milhões de hectares e se estende pelos municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Bannach. O plano de ação do governo prevê fiscalizações conjuntas, destruição de maquinário irregular, monitoramento aéreo e terrestre, além de estratégias para impedir o retorno dos invasores.

Mais de 20 órgãos federais participam da operação, entre eles a Casa Civil, os ministérios dos Povos Indígenas e da Defesa, a Polícia Federal, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com a Polícia Federal, um dos maiores desafios da ação é identificar os financiadores do garimpo, que operam por meio de intermediários, uso de “laranjas” e documentos falsos para movimentar recursos e adquirir equipamentos.

A operação na Terra Indígena Kayapó integra uma série de ações de desintrusão promovidas pelo Governo Federal desde 2023 para retomar o controle de territórios indígenas e combater crimes ambientais.

