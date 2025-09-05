Governo Federal investe em tecnologia para fortalecer a Rota do Açaí no Amapá

Macapá (AP) – O Amapá é um dos maiores produtores de açaí da região Norte. Nas áreas ribeirinhas, onde o fruto é cultivado, a colheita é realizada pelos produtores conhecidos como peconheiros, que retiram os cachos escalando os caules dos açaizeiros — uma técnica tradicional transmitida por gerações. Para modernizar e ampliar essa produção, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) anunciou um investimento em tecnologia que promete transformar o dia a dia desses trabalhadores: a aquisição dos “açaí bots”, robôs desenvolvidos especialmente para a colheita do fruto na floresta amazônica.

Robôs de colheita serão distribuídos em parceria com estados e prefeituras

A novidade foi apresentada nesta segunda-feira (1º), durante a programação da 54ª Expofeira Agropecuária do Amapá, evento voltado à exposição e comercialização de produtos de manejo da sociobioeconomia, do agronegócio sustentável, da energia e transição energética, e de mercados inovadores como startups e tecnologias limpas. Compacto e de fácil manuseio, o açaí bot pesa apenas 8 quilos, é operado por controle remoto e pode colher cachos de até 14 quilos. Em um único turno, o equipamento é capaz de retirar mais de 100 cachos — até dez vezes mais que o método tradicional.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, reforçou que o investimento integra as ações do Governo Federal para fortalecer a Rota do Açaí — projeto do MIDR voltado a agregar valor ao fruto por meio de capacitação, financiamento e criação de polos produtivos na Amazônia. “Este equipamento foi testado pelos peconheiros nas ilhas do Amapá e do Pará, em parceria com o ministério e as cooperativas. É uma tecnologia que oferece mais segurança e traz muitos outros ganhos para a produção do açaí. Como responsável pela rota, anuncio que ela estará à disposição dos produtores amapaenses por meio das parcerias que realizaremos com o Governo do Estado e as prefeituras”, declarou o ministro.

Agilidade e segurança na colheita

O presidente da Cooperativa dos Peconheiros do Amapá, Valdemar da Conceição, acompanhou a demonstração e aprovou o desempenho. “Para a gente é uma novidade. É uma tecnologia que vai contribuir principalmente para a segurança, porque tem casos em que o açaizal é muito alto e a gente não consegue apanhar o cacho. Sem falar que vai deixar a colheita mais ágil”, avaliou.

Já o representante da empresa Açaí Kaatech, responsável pela fabricação do equipamento, Carlos Henrique da Silva, destacou que o robô é uma ferramenta de inovação. “Estamos oferecendo uma solução que reduz drasticamente os obstáculos enfrentados pelos peconheiros, ao mesmo tempo em que multiplica a produção e, por consequência, a renda dos trabalhadores”, frisou.

O vice-governador do Amapá, Teles Júnior, também ressaltou o impacto da tecnologia. “Um dos nossos maiores desafios é ampliar a produção do açaí para atender à demanda internacional e ao mercado interno. Ao incorporar novas tecnologias, garantimos segurança alimentar para os consumidores e melhor qualidade de vida para quem produz”, observou.