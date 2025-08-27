fbpx
Governo federal integra dados do INSS e Sine para impulsionar contratação de pessoas com deficiência

55 minutos atrás

Portaria conjunta permite compartilhamento seguro de informações para criar banco de dados nacional e ampliar encaminhamento a vagas por cotas; medida prevê aumento de 15% ao ano na ocupação de cargos

Segundo o texto, os dados serão utilizados exclusivamente para políticas de emprego e renda, ficando proibido o uso para outras finalidades. Foto: captada 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oficializaram nesta quarta-feira (27) uma medida para fortalecer a inclusão de pessoas com deficiência (PcD) e beneficiários reabilitados no mercado de trabalho. Publicada no Diário Oficial da União, a Portaria Conjunta nº 1.088 autoriza o compartilhamento de dados entre o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Portal de Atendimento do INSS, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A iniciativa criará um banco de dados nacional com perfis de trabalhadores PcDs e reabilitados, além de mapear a oferta e demanda de vagas previstas na lei de cotas.

O objetivo é ampliar em 15% ao ano o encaminhamento e a ocupação de vagas por esses públicos. Servidores do INSS terão acesso direto às vagas disponíveis no Sine para agilizar o processo, sempre com consentimento expresso dos beneficiários. A medida entrou em vigor imediatamente.

Brasil

Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país

57 minutos atrás

27 de agosto de 2025

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal lançará, na semana que vem, um programa para reformular o Auxílio Gás. A ideia é garantir, às famílias de baixa renda, o acesso ao botijão de gás de cozinha (GLP), em vez de apenas transferir um valor baseado no preço médio nacional.

A proposta foi adiantada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (27), durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

“O programa está pronto e será lançado na semana que vem. Ele vai crescer gradualmente. Em março, chegará a 15,5 milhões de famílias [mais de 46 milhões de pessoas]”, disse o ministro.

O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Atualmente, são contempladas cerca de 5,6 milhões de famílias, número que, segundo o governo, deverá chegar a mais de 20 milhões. Para o ano que vem, estão previstos R$ 13,6 bilhões em recursos.

Cada família beneficiada recebe, no modelo atual, R$ 108 a cada dois meses. O valor corresponde a 100% do preço médio do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg. Com a mudança, as famílias ganharão um vale crédito, explica o ministro

“Elas [as famílias] receberão uma espécie de vale crédito [a ser usado em distribuidoras cadastradas de revenda] para comprar o gás, bastando apresentar o CPF”, destacou o ministro:

Preço varia de acordo com a região

No modelo atual, o benefício é apenas um subsídio financeiro. O problema, segundo o ministro, é que esse valor fixo, que supostamente equivaleria à média do preço nacional, não é suficiente para comprar o botijão de gás em muitos casos.

Segundo Rui Costa, há localidades onde o preço cobrado pelo botijão de gás está R$ 60 acima do valor médio.

“Estamos falando de um valor médio, no Brasil, entre R$ 105 e R$ 109 o botijão, sendo que ele é vendido em algumas localidades a R$ 160 ou R$ 170. Há uma disparidade muito grande de preço, a depender da distância; da localização da cidade; da região”, argumentou.

“O que o governo vai fazer, portanto, é entregar o botijão às pessoas. Com isso, além dos efeitos econômicos de possibilitar que a pessoa tenha dignidade para cozinhar seus alimentos, vamos reduzir muito o índice de queimaduras de crianças e mulheres em acidentes domésticos que, na busca por alternativas ao botijão de gás, usam líquidos como álcool para cozinhar”, complementou.

Brasil

DNIT licita obras de recuperação da BR-364 no Acre com investimento de R$ 715 milhões

3 horas atrás

27 de agosto de 2025

Quatro trechos da rodovia Rio Branco-Cruzeiro do Sul serão recuperados; M.S.M Industrial venceu licitação para execução dos serviços

Dnit conclui licitação de mais quatro lotes da BR-364 com investimentos de mais de R$ 715 milhões. Foto: captada 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, sob comando do engenheiro Ricardo Araújo, concluiu nesta quarta-feira (27/8) mais uma etapa de licitação para a recuperação da BR-364, principal rodovia do estado, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

A empresa M.S.M Industrial Ltda venceu o pregão para executar serviços em quatro trechos da via, com investimento total de R$ 715.754.849,31.

Os valores por trecho são:

  • Item 1: R$ 196.225.623,38

  • Item 2: R$ 170.968.018,12

  • Item 3: R$ 160.417.150,32

  • Item 4: R$ 188.144.057,49

Esta é a segunda licitação concluída pelo DNIT para recuperação da BR-364 em agosto. No dia 11, a empresa LCM Construção e Comércio S.A havia vencido o certame para dois lotes, com investimentos superiores a R$ 500 milhões.

As ações integram um pacote de obras prioritárias para garantir a trafegabilidade e segurança do principal eixo rodoviário do Acre.

Brasil

Prefeito Jerry visita galpão do café e destaca fortalecimento da produção em Assis Brasil

3 horas atrás

27 de agosto de 2025

Nesta quarta-feira(27), o prefeito Jerry Correia esteve no Galpão do Café, localizado no Polo Industrial de Assis Brasil e administrado pela Coopaeb, presidida pelo senhor José de Araújo, também presidente da Cooperacre.

Durante a visita, o prefeito acompanhou os serviços de beneficiamento do café, processo que garante mais qualidade e valor ao produto local. Com o apoio da Prefeitura, em parceria com a cooperativa, os produtores têm acesso a equipamentos como secador e peladeira, que permitem transformar o café colhido em um produto pronto para a comercialização.

Segundo informações da Coopaeb, apenas nesta safra já foram beneficiadas cerca de 1.200 sacas de café no galpão. O resultado representa uma conquista para o município, que tem visto o café se consolidar como importante fonte de renda para as famílias da zona rural.

O prefeito Jerry ressaltou que, quando assumiu a gestão, o cultivo do café ainda era incipiente. Desde então, a Prefeitura tem investido na doação de mudas, adubo, assistência técnica, escoamento da produção e agora em infraestrutura de beneficiamento.

“Estamos muito felizes em ver que hoje o café já é realidade em Assis Brasil. Esse é o resultado de um trabalho iniciado lá atrás, com incentivo direto aos produtores. Agora, muitos deles estão conquistando renda e melhor qualidade de vida com a cafeicultura”, destacou o prefeito.

A gestão municipal reafirma o compromisso de seguir apoiando os cafeicultores e fortalecendo cada vez mais essa cadeia produtiva em Assis Brasil.

