Governo federal detalha novo modelo da CNH sem obrigatoriedade de autoescolas; proposta pode reduzir custos em até 80%
Consulta pública do Ministério dos Transportes vai até 2 de novembro e promete facilitar acesso à habilitação, especialmente para população de baixa renda
O governo federal divulgou os detalhes do novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que elimina a obrigatoriedade de frequentar autoescolas. A proposta, que está em consulta pública até 2 de novembro no portal Participa + Brasil, promete reduzir em até 80% os custos totais para obtenção da carteira de motorista.
De acordo com o Ministério dos Transportes, o objetivo central da medida é facilitar o acesso à habilitação, beneficiando especialmente pessoas de baixa renda e moradores de regiões afastadas dos centros urbanos, onde a oferta de autoescolas é limitada ou inexistente. A iniciativa representa uma significativa mudança no processo tradicional de habilitação no país.
A consulta pública permite que cidadãos, instituições e entidades do setor contribuam com sugestões para a formatação final da proposta antes de sua implementação. Caso aprovada, a nova regulamentação deve modernizar o sistema de habilitação brasileiro, tornando-o mais acessível e menos burocrático para milhões de brasileiros.
Como vai funcionar o novo modelo de CNH sem autoescola
- Requisitos básicos
O candidato deve ter 18 anos ou mais, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF. Quem optar fazer o curso teórico à distância poderá confirmar sua identidade digitalmente, usando a conta gov.br.
- Abertura do processo
Será possível abrir o processo de forma on-line, pelo site ou aplicativo do Detran de cada estado. Também haverá opção presencial. Todo o andamento poderá ser acompanhado pelo Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação).
Curso teórico: fim da exclusividade das autoescolas
O curso teórico deixa de ser exclusivo das autoescolas. O aluno poderá escolher entre:
- Fazer o curso on-line oferecido pelo Ministério dos Transportes;
- Estudar em autoescolas tradicionais, presencial ou remotamente;
- Optar por escolas públicas de trânsito, como os Detrans ou instituições credenciadas.
- Não haverá mais a obrigatoriedade de cumprir 45 horas de aula teórica, cabendo ao candidato decidir como vai estudar.
Coleta biométrica e exames
Após o curso teórico da CNH sem autoescola, o candidato deve realizar a coleta biométrica (foto, digitais e assinatura) no Detran do seu estado. A biometria será usada em todas as etapas seguintes, garantindo a identidade do participante.
Os exames psicológico e físico continuam obrigatórios e deverão ser realizados em clínicas credenciadas.
Aulas práticas deixam de ser obrigatórias
A principal mudança da medida de CNH sem autoescola está na parte prática. O governo quer acabar com a carga horária mínima de 20 horas de aula. O candidato poderá contratar um instrutor credenciado pelo Detran ou fazer as aulas em uma autoescola, se preferir. O veículo usado nas aulas pode ser do instrutor ou do próprio candidato.
CNH sem autoescola: provas continuam obrigatórias
A prova teórica seguirá sendo aplicada pelos Detrans, com possibilidade de realização presencial ou on-line, conforme a estrutura de cada estado. É necessário acertar 70% das questões para ser aprovado.
Já o exame prático de direção também será mantido. O candidato começa com 100 pontos e deve terminar com pelo menos 90 pontos para ser aprovado. Quem for aprovado recebe automaticamente a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano.
Os valores das taxas seguirão sob responsabilidade dos Detrans de cada estado. Ainda assim, com a nova liberdade para escolher onde e como realizar as etapas teórica e prática, a previsão é de que o custo total para tirar a CNH fique até 80% mais baixo.
Expectativa: habilitação mais acessível e barata
O Ministério dos Transportes acredita que a medida vai reduzir a burocracia e democratizar o acesso à CNH, com queda significativa nos custos. Com o fim da obrigatoriedade das autoescolas, o candidato poderá escolher o formato que melhor se encaixa em sua realidade.
A proposta que acaba com a obrigatoriedade de autoescola para tirar a CNH ainda está em consulta pública, aberta em outubro de 2025. Depois dessa etapa, a decisão sobre a mudança dependerá da análise das sugestões e da aprovação no Congresso Nacional.
Israel liberta todos os prisioneiros palestinos previstos no acordo de Gaza
Todos os palestinos que estavam previstos para serem libertos das prisões israelenses nesta segunda-feira (13) foram soltos. A medida faz parte do acordo que também libertou os reféns do Hamas na Faixa de Gaza.
Mais de 1.700 pessoas estavam sendo mantidas sem acusação, após terem sido detidas pelas forças israelenses em Gaza nos últimos dois anos.
Nesta segunda, quase 40 ônibus transportando os detidos foram vistos avançando lentamente em meio à grande multidão no complexo médico Nasser, no sul de Gaza.
Cerca de 250 prisioneiros palestinos condenados por tribunais israelenses foram soltos na Cisjordânia, Jerusalém e Gaza, ou deportados para o Egito.
Alguns dos ex-prisioneiros foram vistos posando nas janelas dos ônibus, exibindo cartazes “V de Vitória”. Eles passarão por exames médicos nas instalações hospitalares.
Fonte: CNN
Dólar cai para R$ 5,46 com alívio nas tensões entre EUA e China
O arrefecimento das tensões entre os Estados Unidos e a China permitiu um dia de recuperação no mercado financeiro. O dólar caiu quase 1%, após encerrar a semana passada em R$ 5,50. A bolsa de valores subiu, depois de duas quedas seguidas, e retomou os 141 mil pontos.
O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (13) vendido a R$ 5,462, com queda de R$ 0,041 (-0,75%). A cotação operou em queda durante toda a sessão. Na mínima do dia, por volta das 15h, chegou a R$ 5,44.
Apesar da queda desta segunda, a moeda estadunidense sobe 2,61% em outubro. Em 2025, a divisa cai 11,62%. O euro comercial teve forte queda, recuando 1,14% e fechando em R$ 6,31.
O mercado de ações teve um dia de alívio. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 141.783,36 pontos, com alta de 0,78%. Os destaques foram ações de siderurgia, de petroleiras e de mineradoras, setores que exportam bastante para a China.
A recuperação veio na esteira de declarações conciliatórias do presidente estadunidense, Donald Trump. Durante o fim de semana, Trump sinalizou a intenção de reduzir atritos comerciais com a China, revertendo a ameaça de tarifas de 100% sobre produtos chineses, inicialmente anunciada na sexta-feira (10).
Em entrevista ao canal Fox News, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, reforçou o otimismo ao confirmar a reabertura do diálogo entre as autoridades dos dois países.
No mercado de câmbio, o real foi a segunda moeda emergente que mais se valorizou na segunda, perdendo apenas para o rand sul-africano. A atuação do Banco Central, que vendeu US$ 5 bilhões em leilão para rolagem de vencimentos de contratos futuros de câmbio, ajudou a conter a volatilidade.
Veja as primeiras fotos dos reféns libertados em Gaza
Grupo palestino Hamas libertou, nesta segunda-feira (13), reféns ainda vivos que eram mantidos na Faixa de Gaza
O exército israelense e a Assessoria de Imprensa do Governo de Israel divulgaram as primeiras fotos dos reféns que foram libertados de Gaza nesta segunda-feira (13), mostrando os ex-prisioneiros sendo recebidos pelas forças israelenses.
Foram soltos todos os 20 reféns ainda vivos que eram mantidos na Faixa de Gaza há mais de dois anos. Israel também soltou palestinos prisioneiros no país, como parte da primeira fase do plano de cessar-fogo proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Eitan Mor, de Kiryat Arba, trabalhava como segurança no festival de música Nova quando foi sequestrado pelo Hamas. Ele tinha 23 anos na época e já completou 25.
Fonte: CNN
