Governo federal cria programa de bolsa-permanência para estudantes de Medicina do Mais Médicos
Portaria publicada nesta segunda-feira (23) visa evitar evasão de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante a graduação
O Ministério da Educação (MEC) oficializou a criação do Programa de Bolsa Permanência no âmbito do Mais Médicos (PBP-PMM). A medida foi publicada na edição desta segunda-feira (23) do Diário Oficial da União, por meio da Portaria nº 655/2025.
O objetivo da iniciativa é oferecer auxílio financeiro mensal a estudantes de Medicina em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo condições para que concluam a graduação sem abandonar os estudos por falta de recursos. A ação busca combater a evasão no curso e assegurar a formação dos profissionais, especialmente em regiões com carência de médicos.
A portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, mas ainda depende de regulamentação para definir valores, critérios de elegibilidade e procedimentos para concessão das bolsas.
Quem pode receber o benefício
Para ter acesso à bolsa, o estudante deve atender aos seguintes critérios:
* Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com registro ativo e atualizado;
* Ser bolsista integral em instituição particular, com bolsa oferecida pela própria faculdade;
* Estar matriculado em curso de Medicina credenciado pelo programa Mais Médicos;
* Não ter concluído outro curso de ensino superior;
* Não ser beneficiário da Bolsa Permanência das universidades federais (IFES);
* Ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo — equivalente a R$ 2.277 em 2025.
Como se inscrever
Os interessados devem realizar a inscrição no Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP), utilizando o login do Gov.br. É necessário anexar documentos que comprovem a renda familiar e a matrícula ativa no curso de Medicina, além de assinar o termo de compromisso previsto na portaria.
Processo de seleção
A seleção dos bolsistas será conduzida pelas próprias instituições de ensino superior (IES). A prioridade será dada aos estudantes com menor renda familiar. Dentro de cada faixa de renda, terão preferência aqueles que cursaram o ensino médio em escolas públicas. No caso das universidades federais, o destaque será para alunos que ingressaram pelo sistema de cotas sociais.
Valor da bolsa e forma de pagamento
O valor do benefício será definido pelo MEC e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mas não poderá ser inferior ao de uma bolsa de iniciação científica — atualmente fixada em R$ 700. A bolsa poderá ser acumulada com outros auxílios acadêmicos, desde que o total não ultrapasse 1,5 salário mínimo por mês. O pagamento será realizado diretamente pelo FNDE, após homologação mensal da matrícula pela instituição.
Situações que podem levar ao cancelamento
O benefício poderá ser suspenso nos seguintes casos:
* Trancamento da matrícula;
* Perda da bolsa integral em instituição particular;
* Troca de curso ou de instituição;
* Rendimento acadêmico inferior a 75% nas disciplinas;
* Ultrapassagem de dois semestres além do prazo regular de conclusão;
* Recebimento de outra bolsa de permanência federal;
* Apresentação de informações falsas.
Prefeito de Assis Brasil recebe candidatas a Rainha do Rodeio da 1ª Expo Fronteira na tríplice fronteira
Evento inédito na tríplice fronteira terá eleição da soberana na sexta-feira (26), com show da dupla Cristiano Paulo e Daniel; prefeitura reforça convite à população
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira (24) as cinco candidatas ao título de Rainha do Rodeio da primeira edição da Expo Fronteira, que ocorre neste final de semana na cidade. Bruna Gadelha, Keury Souza, Fernanda Gifone, Natailane Silva e Sandy Santos foram recebidas pelo gestor, que destacou a “coragem e dedicação” das participantes.
Durante o encontro, Jerry Correia enalteceu a iniciativa das jovens e reforçou a importância do evento para o desenvolvimento regional.
“A Expo Fronteira será um marco para Assis Brasil, com atrações culturais, shows e a celebração da nossa tradição”, afirmou.
A eleição das soberanas – que inclui os títulos de Rainha do Rodeio, Princesa e Madrinha dos Peões – está marcada para sexta-feira (26), a partir das 20h, com show ao vivo da dupla Cristiano Paulo e Daniel.
O prefeito reforçou o convite para que a população prestigie a programação, que integra a primeira edição da feira na tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).
Acre tem cinco municípios entre os maiores produtores de leite e ovos do Norte em 2024, aponta IBGE
Feijó lidera ranking estadual de leite; Assis Brasil e Brasileia se destacam na avicultura; dados reforçam peso da agropecuária na economia local
Com g1/acre
Cinco municípios do Acre aparecem entre os principais produtores de leite e ovos de galinha da Região Norte em 2024, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números reforçam a importância da pecuária e da avicultura para a economia do estado.
Produção de leite
Feijó manteve a liderança estadual, com produção estimada em X milhões de litros — o que o coloca entre os 10 maiores do Norte. Na sequência aparecem Mâncio Lima, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, que juntos respondem por mais de 70% do volume acreano.
Produção de ovos
A cidade de Acrelândia foi responsável pela produção de 37,1 milhões de litros de leite em 2024, um avanço de 4% em relação a 2023. Já Senador Guiomard concentrou 66% da produção de ovos de galinha do estado e chegou a 10 milhões de dúzias.
No mesmo segmento (ovos), Assis Brasil e Brasiléia se destacam não apenas no Acre, mas em todo o Norte, figurando no topo do ranking regional. A proximidade com mercados do Peru e da Bolívia tem impulsionado a atividade na fronteira. Completam a lista Rio Branco, Xapuri e Plácido de Castro, que ampliaram investimentos em granjas tecnificadas nos últimos anos.
Os dados integram a Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) do IBGE e revelam crescimento contínuo do setor, impulsionado por políticas de incentivo e adaptação a normas sanitárias. Para 2025, a expectativa é que o estado amplie sua participação no abastecimento da região Norte.
Desse total, R$ 143 milhões vieram de produtos de origem animal, uma alta de 22,7% em relação a 2023, e R$ 38 milhões da aquicultura, que representa um avanço de 10%.
Rebanhos
O Acre registrou, em 2024, um aumento de 4% no número de animais, incluindo bois, galinhas, porcos, cavalos, ovelhas, cabras, codornas e búfalos.
Sozinhos, os bois (5,1 milhões) e as galinhas (2,7 milhões) representaram 96% do total de 8,3 milhões de cabeças.
Distribuição de animais no Acre em 2024
Os cinco municípios com maior rebanho bovino foram Rio Branco (674.973), Sena Madureira (586.666), Senador Guiomard (403.282), Brasiléia (384.883) e Bujari (380.087).
Na criação de aves, o número de galinhas subiu 2% e passou de 2,7 milhões para 2,77 milhões. Senador Guiomard lidera o ranking com 474 mil, seguido por Brasiléia (392.130), Rio Branco (253.052), Epitaciolândia (234.660) e Tarauacá (193.200).
A criação de porcos ficou praticamente estável, com 159.189 animais, uma queda de 0,3%. Já o rebanho de cabras cresceu 8% e o de ovelhas 2,4%.
A pesquisa sobre abate de animais mostrou ainda que o Acre aumentou em 21% o número de bois abatidos em frigoríficos, e passou de 466.875 em 2023 para 563.599 em 2024, o maior volume dos últimos quatro anos.
Produção animal
O leite e os ovos foram os principais responsáveis pelo avanço do valor da produção. O leite somou R$ 71,5 milhões, crescimento de 14%, puxado pelo preço médio. Já os ovos chegaram a R$ 70,7 milhões, alta de 34%, com aumento da produção.
A produção de ovos está concentrada em três municípios, sendo eles Senador Guiomard (6,7 milhões de dúzias), Rio Branco (912 mil) e Cruzeiro do Sul (866 mil), que juntos respondem por 84% do total.
Na piscicultura, a despesca de peixes caiu 7% e ficou em 2,3 mil toneladas, mas o valor da produção subiu 8% e alcançou R$ 35,7 milhões. Brasiléia liderou com 360 toneladas, seguido por Rio Branco (253 t), Cruzeiro do Sul (238 t), Mâncio Lima (197 t) e Rodrigues Alves (178 t).
Além disso, a produção de mel recuou 4% no Acre segundo os dados. Senador Guiomard foi o município com maior participação.
Valor da produção Agropecuária no Acre 2024
Dados nacionais
Ainda de acordo com o estudo, o valor da produção da pecuária brasileira chegou a R$ 132,8 bilhões em 2024, crescimento de 8,8% em relação ao ano anterior. A maior parte veio de produtos de origem animal que somaram R$ 121,1 bilhões. A aquicultura também avançou, com R$ 11,7 bilhões em produção.
Outro destaque foi a produção de leite, que atingiu 35,7 bilhões de litros, um recorde histórico. Ao mesmo tempo, o número de vacas ordenhadas caiu 2,8%, que totalizou 15,1 milhões, o menor número desde 1979.
Já o rebanho bovino nacional fechou o ano com 238,2 milhões de cabeças, o segundo maior da série histórica. Apesar da leve queda de 0,2% em relação ao ano anterior, o Brasil registrou recordes no abate de bois, suínos e frangos, além de aumento nas exportações de carnes in natura.
Segundo análise do IBGE, a redução do rebanho bovino está ligada ao ciclo da pecuária. Nos últimos anos, houve aumento do abate de fêmeas por conta da valorização do bezerro e do preço da arroba, o que desestimulou a retenção de matrizes para reprodução.
Carol Lekker: conheça a acreana que incendeia a nova temporada de A Fazenda
Modelo e digital influencer, natural de Rio Branco, ela é apontada como uma das apostas para o reality show da Record TV que começa em breve
Carol Lekker, 27, está na primeira formação da roça da atual temporada de A Fazenda. Indicada pela fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi – atual namorada do cantor Belo -, a modelo também foi impedida de disputar a prova do fazendeiro pela cantora Gabily. Os episódios ocorreram na última terça-feira, 23, mesmo dia em que ela foi confirmada como participante oficial do reality, após receber 92,7% de aprovação do público.
A acreana está entre os nomes da nova temporada do reality show “A Fazenda”, da Record TV. Natural de Rio Branco, a modelo e digital influencer é conhecida por seu conteúdo de humor e estilo de vida nas redes sociais, onde acumula milhares de seguidores.
A participação de Carol coloca o Acre mais uma vez no mapa dos grandes realities nacionais. Em suas redes sociais, ela expressou animação com a oportunidade:
“Um misto de emotions, mas pronto para representar o Norte com muita garra”, publicou.
Inicialmente escalada como “infiltrada”, novidade desta edição, Carol conquistou vaga definitiva no elenco do programa rural da Record. Sua presença marca o retorno do Acre ao reality, quatro anos após Raíssa Barbosa, que integrou o elenco da temporada vencida por Jojo Todynho, em 2020. Ambas participaram do concurso Miss Bumbum, categoria que passou a ter espaço recorrente no programa desde a entrada de Andressa Urach, em 2013.
Origem
Embora algumas fontes indiquem Juiz de Fora (MG) como cidade natal da peoa, sua trajetória está fortemente associada ao Acre, estado que representou ao vencer o Miss Bumbum Brasil em 2022. A ligação com o estado se consolidou como parte relevante de sua identidade pública.
Sobre a participante:
Nome: Carol Lekker
Idade: 27 anos
Cidade Natal: Rio Branco, Acre
Profissão: Modelo e Digital Influencer
Característica: Conhecida pelo humor e por postagens sobre estilo de vida.
Polêmicas na internet
Antes do confinamento, Carol acumulava feitos e polêmicas que a tornaram figura conhecida nas redes sociais. Foi capa da Playboy África, atuou como rainha de bateria em escolas de samba e viralizou ao divulgar a chamada “dieta do sexo” como método de emagrecimento.
Em entrevista à revista francesa Malvie, em 2022, revelou que presta serviços de teste de infidelidade nas redes sociais, contratada por mulheres que desejam testar seus parceiros. Segundo ela, cobra até US$ 2 mil por trabalho e já faturou cerca de US$ 10 mil com a atividade.
Carol também se posicionou publicamente a favor do presidente Lula nas últimas eleições, o que gerou repercussão entre seus seguidores.
Queridinha do público
Na sede do programa, a modelo tem se destacado pelo temperamento firme. Recentemente, protagonizou discussão com Rayane Figliuzzi, episódio que movimentou as redes e ampliou sua visibilidade entre os telespectadores.
Com trajetória marcada por ousadia e carisma, Carol Lekker desponta como uma das figuras centrais da temporada, reacendendo o protagonismo acreano no principal reality rural da televisão brasileira.
