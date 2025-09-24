Governo federal cria programa de bolsa-permanência para estudantes de Medicina do Mais Médicos

Portaria publicada nesta segunda-feira (23) visa evitar evasão de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante a graduação

O Ministério da Educação (MEC) oficializou a criação do Programa de Bolsa Permanência no âmbito do Mais Médicos (PBP-PMM). A medida foi publicada na edição desta segunda-feira (23) do Diário Oficial da União, por meio da Portaria nº 655/2025.

O objetivo da iniciativa é oferecer auxílio financeiro mensal a estudantes de Medicina em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo condições para que concluam a graduação sem abandonar os estudos por falta de recursos. A ação busca combater a evasão no curso e assegurar a formação dos profissionais, especialmente em regiões com carência de médicos.

A portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, mas ainda depende de regulamentação para definir valores, critérios de elegibilidade e procedimentos para concessão das bolsas.

Quem pode receber o benefício

Para ter acesso à bolsa, o estudante deve atender aos seguintes critérios:

* Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com registro ativo e atualizado;

* Ser bolsista integral em instituição particular, com bolsa oferecida pela própria faculdade;

* Estar matriculado em curso de Medicina credenciado pelo programa Mais Médicos;

* Não ter concluído outro curso de ensino superior;

* Não ser beneficiário da Bolsa Permanência das universidades federais (IFES);

* Ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo — equivalente a R$ 2.277 em 2025.

Como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição no Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP), utilizando o login do Gov.br. É necessário anexar documentos que comprovem a renda familiar e a matrícula ativa no curso de Medicina, além de assinar o termo de compromisso previsto na portaria.

Processo de seleção

A seleção dos bolsistas será conduzida pelas próprias instituições de ensino superior (IES). A prioridade será dada aos estudantes com menor renda familiar. Dentro de cada faixa de renda, terão preferência aqueles que cursaram o ensino médio em escolas públicas. No caso das universidades federais, o destaque será para alunos que ingressaram pelo sistema de cotas sociais.

Valor da bolsa e forma de pagamento

O valor do benefício será definido pelo MEC e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mas não poderá ser inferior ao de uma bolsa de iniciação científica — atualmente fixada em R$ 700. A bolsa poderá ser acumulada com outros auxílios acadêmicos, desde que o total não ultrapasse 1,5 salário mínimo por mês. O pagamento será realizado diretamente pelo FNDE, após homologação mensal da matrícula pela instituição.

Situações que podem levar ao cancelamento

O benefício poderá ser suspenso nos seguintes casos:

* Trancamento da matrícula;

* Perda da bolsa integral em instituição particular;

* Troca de curso ou de instituição;

* Rendimento acadêmico inferior a 75% nas disciplinas;

* Ultrapassagem de dois semestres além do prazo regular de conclusão;

* Recebimento de outra bolsa de permanência federal;

* Apresentação de informações falsas.

