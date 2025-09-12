Governo federal autoriza emprego da Força Nacional na Amazônia Legal por 90 dias

Portaria do Ministério da Justiça destaca atuação contra crimes ambientais e proteção de populações tradicionais; operação terá base em Manaus e envolverá nove estados

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) na Amazônia Legal por 90 dias, por meio da Portaria MJSP Nº 1.023 publicada nesta quinta-feira (11) no Diário Oficial da União.

A decisão, inserida no âmbito do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), visa combater crimes ambientais, transnacionais e conexos, além de proteger populações tradicionais e a biodiversidade da região.

A FNSP atuará em articulação com órgãos de segurança dos nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, norte de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão), sob coordenação da Polícia Federal e com sede operacional em Manaus (AM).

O contingente – formado por integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) – poderá atuar em frentes como policiamento ostensivo, combate a incêndios, segurança de fronteiras e apoio a operações de fiscalização ambiental.

O emprego da Força Nacional ocorre mediante solicitação de governos estaduais ou órgãos federais, após análise do Ministério da Justiça. A atuação é temporária, suplementar e coordenada com as forças locais, seguindo o disposto no artigo 144 da Constituição Federal. Esta é a primeira vez que o Plano Amas integra formalmente a FNSP em sua estratégia de proteção da soberania na região amazônica.

QUADRO

PEDIDOS

