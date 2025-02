Governo executa 70% da pavimentação da Estrada da Variante e conclui rotatória de acesso a Xapuri

A Rainha do Carnaval, a Realeza da Diversidade e o Rei Momo do Carnaval 2025 ganharão prêmios em dinheiro. As crianças e pessoas da terceira idade também serão premiadas.

Será no dia 21 de fevereiro, a partir das 20 horas, no Clube Cordélia Lima, o baile de máscaras de lançamento do Carnaval 2025, em Cruzeiro do Sul. No evento, será feita a escolha da realeza da festa carnavalesca. As inscrições dos candidatos já estão abertas e seguem até o dia 17 de fevereiro na Secretaria Municipal de Cultura, na sede da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no bairro Miritizal, das 7h30 às 13h30.

Um júri composto por três avaliadores irá considerar critérios como beleza, simpatia, fantasia, animação e o tradicional samba no pé para selecionar os vencedores. “Este ano, a escolha da realeza será um marco para o nosso carnaval. Durante o baile, os jurados terão a missão de escolher aqueles que representarão a nossa festa”, afirmou Flávio Rosas, secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul.

A Rainha do Carnaval, a Realeza da Diversidade e o Rei Momo do Carnaval 2025 ganharão R$ 1,2 mil cada. As crianças e pessoas da terceira idade também serão premiadas.

Ney Williams Mazzaro, secretário Municipal da Casa Civil, destacou a introdução de novas categorias, como a rainha e o rei da terceira idade. “O prefeito Zequinha sempre enfatizou a importância de proporcionar um carnaval seguro e inclusivo, garantindo que todas as famílias possam participar e aproveitar os quatro dias de festa com tranquilidade”, explicou.

Nas categorias de fantasias infantis, os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:

1º lugar ganha R$ 500,00

2º leva R$ 300,00

3º fica com R$ 200,00

A premiação para a melhor idade, tanto feminino quanto masculino, será de R$ 500,00.

Segurança do carnaval

A segurança do carnaval 2025 foi o tema da reunião realizada nesta quarta-feira, 12, na Secretaria Municipal da Casa Civil, com representantes das forças de segurança. A prefeitura vai contratar seguranças particulares para o evento.

“Nós disponibilizamos uma equipe grande de de segurança privada para também o suporte, o apoio à Polícia Militar que é a nossa grande parceira junto com o Corpo de Bombeiros, junto com o SAMU. Nós temos ali um trabalho também de fiscalização tanto da Vigilância Sanitária junto aos restaurantes, como também da nossa questão dos tributos, porque só é permitido as pessoas realizar aí naquela área devidamente legalizados aqui pela prefeitura de Cruzeiro do Sul”, pontuou Ney.

O comandante da Polícia Militar, capitão Daniel Teixeira, garantiu um efetivo adequado para cada noite. “A nossa Polícia Militar como é o órgão responsável pelo policiamento ostensivo esteve presente também para estar reforçando a segurança do evento e aqui grifamos alguns pontos. Orientamos que fechem as vias próximas e que se estabeleça pontos de acesso para que as pessoas sejam submetidas naquele primeiro momento a uma a uma fiscalização para sabermos se está entrando com algum tipo de arma para que a gente possa estar tirando de circulação e dando a festa de uma forma mais segura. Vale ressaltar aos foliões que estão pensando em levar geleiras que evitem levar garrafas de vidro, então antes de fazer esse deslocamento, coloque em uma garrafa plástica. Estaremos reforçando o nosso policiamento com policiais militares dentro do evento para estar fazendo esse patrulhamento também nas imediações. Também continuamos a ter guarnições de serviço para o atendimento de patrulhamento na cidade de Cruzeiro do Sul”, explicou.

A festa momesca será realizada na Praça Orleir Cameli, no centro da cidade, nos dias 1, 2, 3 e 4 de março.

