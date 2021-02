Atendendo pedido do prefeito Jerry Correia, o governador Gladson Cameli enviou até Assis Brasil parte de sua equipe para prestar apoio ao município. A Secretária Municipal de Assistência Social, Johanna Oliveira, juntamente com a Chefe de Gabinete do prefeito, Ivelina Marques e a Secretária Municipal de Saúde, Luciene Araújo, receberam a equipe governamental na manhã deste sábado (13).

A Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Ana Paula Lima, entregou em nome do governador algumas cestas básicas, material de Limpeza e máscaras descartáveis. A comitiva foi conduzida até à escola municipal Edilsa Maria Batista que serve de abrigo para os imigrantes há quase um ano.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública também enviou reforço para a cidade, destinando uma equipe do Grupamento Especial de Fronteiras (GEFRON) para reforçar a segurança.

A equipe governamental registrou a situação dos abrigos e as dificuldades enfrentadas pela Prefeitura. Um relatório será encaminhado ao Governo Estadual e Federal relatando o caos que se instalou na tríplice fronteira.

Atualmente, quase 200 imigrantes estão na pequena cidade de Assis Brasil. A maioria procura entrar no país vizinho Peru e seguir viagem rumo a outros países, principalmente México e Estados Unidos.

