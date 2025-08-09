fbpx
Governo entrega mais de 120 toneladas de alimentos arrecadados durante a troca de ingressos para os shows da Expoacre e beneficia 50 instituições sociais

1 hora atrás

Governo arrecadou mais de 120 toneladas de alimentos com troca de ingressos. Foto: Raylanderson Frota/Secom

União, solidariedade e compromisso com quem mais precisa. O governo do Acre iniciou neste sábado, 9, a entrega de mais de 120 toneladas de alimentos arrecadados por meio da troca solidária para acesso aos shows nacionais da Expoacre 50 anos. A ação vai beneficiar mais de 50 instituições que atuam no acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, alcançando aproximadamente 5 mil famílias em Rio Branco e municípios vizinhos.

O governador Gladson Camelí destacou o compromisso do Estado com o assistencialismo social para cuidar das pessoas.

“Esse é o lema do nosso governo, cuidar das pessoas. Essa entrega representa não só o compromisso do Estado, mas da população com o combate à fome no nosso Acre”, disse o gestor.

A entrega foi realizada na Casa da Amizade, em Rio Branco, e contou com a participação da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, além de representantes das instituições e voluntários.

Mailza falou da importância da iniciativa, que uniu entretenimento e responsabilidade social. “Aproveitamos a maior festa do nosso estado para promover solidariedade. Transformar ingressos em alimento significa transformar alegria em esperança. Esse é o básico, a primeira necessidade de todo ser humano, e precisamos unir forças para levar dignidade a quem mais precisa. Nunca vai ser demais fazermos ações como essa. Nós, como governo, nos comprometemos com isso”, afirmou Mailza.

O governador Gladson Camelí destacou que a iniciativa reflete uma das diretrizes mais relevantes de sua gestão: a redução das desigualdades.

Mais de 50 instituições serão beneficiadas. Foto: Raylanderson Frota/Secom

“Sou um gestor que cria pontes. Quando digo que a Expoacre é mais do que um evento, é exatamente disso que estou falando. Ela movimenta a economia e, ao mesmo tempo, constrói uma rede de solidariedade que alcança quem mais precisa. Portanto, além dos indicadores econômicos, hoje celebramos também essa ação que beneficiará centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Agradeço à população que atendeu ao nosso chamado e protagonizou esse verdadeiro espetáculo de solidariedade”, afirmou.

Vice-governadora destacou importância da iniciativa. Foto: Raylanderson Frota/ Secom

A ação foi viabilizada por meio de parceria entre o governo do Estado e a Casa da Amizade, com apoio da organização da Expoacre. Segundo a presidente da Casa da Amizade, Ivone Tavares, o resultado superou expectativas. “Muitas pessoas nunca teriam oportunidade de ver seus artistas favoritos e, ao mesmo tempo, contribuir para ajudar quem precisa. Hoje fazemos a primeira entrega, que vai beneficiar entidades de Rio Branco e também devemos entregar as doações para municípios como Porto Acre, Bujari, Brasileia e Senador Guiomard”, disse.

Arrecadação foi feita em parceria do governo e a Casa da Amizade. Foto: Raylanderson Frota/Secom

Entre as entidades contempladas está a Casa Lar Ester, coordenada pela organização Jocum, que acolhe meninas  vítimas de abuso e exploração sexual. A vice-presidente, Rebeca Belon, disse que a doação vem em um bom momento. “Nós dependemos totalmente de doações e esta chega em um momento muito importante. É alimento, mas também é um gesto de cuidado com nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Vice-governadora Mailza agradeceu representantes de instituições. Foto: Raylanderson Frota/Secom

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, que ficou à frente da parceria com a Casa da Amizade, ressaltou que esse momento representa o verdadeiro significado da festa. “Esse momento aqui é o mais importante porque essa proposta do governo do Estado e da Casa da Amizade de converter os ingressos em alimentos, essa decisão do governador Gladson Cameli e vice-governadora de investir nos shows e fazer de graça para a população. Essa também é uma prestação de contas das entregas, do volume arrecadado, mais de 100 toneladas. A gente fica feliz, também como gestor direto que tratou do convênio, fico muito agradecido de ter a Secretaria desenvolvendo essa ação junto com a cada da Amizade,” destacou.

Iniciativa deve beneficiar 5 mil famílias. Foto: Raylanderson Frota/Secom

Com mais de 1,5 mil cestas montadas já na primeira etapa, a expectativa é de que todas as 120 toneladas sejam distribuídas nas próximas semanas. A mobilização envolveu servidores públicos, voluntários e parceiros, reforçando o papel da Expoacre como espaço de desenvolvimento econômico, cultural e humano.

Manoel Lima, o Garrincha, que também participa da coordenação da ação,  destacou o esforço para entregar as cestas para famílias o mais breve possível. “Nós estamos aqui fazendo a primeira etapa da entrega desses alimentos que foram trocados por ingressos para os shows da Expoacre, a gente sabe muito bem que a entrega desses produtos não vai resolver o problema de todo mundo, mas vai ajudar com certeza muitas famílias que não têm nada hoje vão ter o que comer, principalmente passando o dia dos pais, já com alimentos dentro de casa, isso que é o nosso interesse de fazer a entrega o mais rápido possível,” explicou.

V Semana Evangélica de Epitaciolândia emociona fiéis e movimenta a cidade

6 horas atrás

9 de agosto de 2025

Com muita fé, louvor e devoção, teve início nesta quinta-feira, 7, a IV Semana Evangélica de Epitaciolândia, realizada no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.

O evento é promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB). A primeira noite contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia, apresentações de bandas locais e a pregação do Pastor Eliezer.

Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pr. Mário Gilson, além de pastores de várias igrejas evangélicas da região.

Programação:
08/08 – Sexta-feira
•⁠ ⁠20h – Show Nacional com Isadora Pompeu
09/08 – Sábado
•⁠ ⁠20h – Ministração do Pastor Antônio Cirilo
•⁠ ⁠23h – Encerramento

A expectativa é que o evento reúna milhares de fiéis, visitantes e turistas, movimentando a economia local e fortalecendo a vida espiritual do município.

E nesta sexta-feira, o público se prepara para o momento mais aguardado: a apresentação da cantora de renome nacional Isadora Pompeu, que promete uma noite de adoração e emoção.

Com apoio do Sebrae, empresários acreanos participam da FIMMA Brasil 2025

7 horas atrás

9 de agosto de 2025

Missão técnica leva empreendedores do Acre a uma das maiores feiras do setor moveleiro da América Latina

De 4 a 7 de agosto, uma caravana de 13 empresários participou de uma missão técnica para a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (FIMMA Brasil), em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A missão contou com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

A FIMMA Brasil possui mais de 30 anos de existência, reunindo expositores de máquinas, ferramentas, ferragens, matérias-primas, tecnologia, tintas, acessórios, embalagens, entre outros segmentos que atendem ao setor moveleiro. Entre os objetivos da feira estão a troca de experiências e a interação entre fornecedores da cadeia moveleira e públicos estratégicos, como compradores nacionais, importadores e arquitetos.

Para a empreendedora Alice Tomoko, que compõe a caravana acreana, a participação na feira é uma oportunidade única de adquirir conhecimento. “A FIMMA Brasil é muito importante para a minha empresa, para conhecimento de novos lançamentos de máquinas e acessórios para o setor moveleiro e tecnologia avançada. Agradeço ao Sebrae, à Fieac e ao Sindimóveis pela parceria e pelas novas experiências”, comenta.

O evento conta com exposições do que há de mais novo no mercado, além de cases de sucesso e palestras sobre temas importantes para o setor. A programação também inclui ações de negócios para promover o networking e impulsionar resultados entre expositores e possíveis compradores.

Polícia Civil prende homem suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha

1 dia atrás

8 de agosto de 2025

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, sob comando do delegado Luccas Vianna, prendeu nesta sexta-feira, 8, um homem de 40 anos suspeito de ter abusado sexualmente da própria sobrinha.

A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça após o recebimento de uma denúncia anônima encaminhada ao Conselho Tutelar do município. Segundo as autoridades, a informação indicava que a vítima estaria sendo violentada pelo próprio tio. A partir do relato, o Conselho acionou imediatamente a Polícia Civil, que iniciou os procedimentos investigativos.

Com base nas evidências reunidas durante a apuração dos fatos, o delegado Luccas Vianna representou pela prisão do suspeito, que foi localizada e executada com êxito pela equipe da delegacia local.

“A denúncia foi recebida com a seriedade que o caso exige. Atuamos com agilidade para preservar a integridade da vítima e garantir que o suspeito fosse responsabilizado. Casos de abuso sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, são tratados com máxima prioridade”, afirmou o delegado.

O homem foi conduzido à unidade policial e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A vítima está sendo acompanhada por órgãos de proteção e assistência social.

