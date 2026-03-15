Governo entrega espaço provisório para idosos do Lar Vicentino em Rio Branco durante reforma de R$ 2,4 milhões

Antigo Hotel Epílogo, no centro da capital, passa a abrigar residentes enquanto sede oficial passa por revitalização; vice-governadora Mailza Assis acompanha entrega

Para oferecer mais condições de bem-estar aos residentes do Lar Vicentino Dona Maria Raimunda Odília, em Rio Branco, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), realiza neste domingo (15) a entrega do prédio provisório que abrigará os idosos da instituição. O espaço está localizado no antigo Hotel Epílogo, no centro da capital.

A entrega do espaço representa o fortalecimento da rede socioassistencial e a valorização da pessoa idosa, assegurando acesso a cuidados adequados, convivência social e proteção integral.

Compromisso com a pessoa idosa

A vice-governadora Mailza Assis, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, destacou a importância da iniciativa para garantir mais dignidade e cuidado às pessoas idosas atendidas pela instituição.

“Cuidar dos nossos idosos é um compromisso que representa respeito à história de cada um deles. A entrega desse espaço provisório garante que os moradores do Lar Vicentino continuem sendo acolhidos com segurança, conforto e dignidade enquanto a sede oficial passa por melhorias importantes. Nosso governo trabalha para fortalecer a rede de assistência social e assegurar que a pessoa idosa tenha qualidade de vida, atenção e um ambiente adequado para viver bem”, explicou Mailza.

Espaço adaptado

O novo espaço será entregue revitalizado e adaptado para atender de forma adequada às necessidades dos idosos, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida aos residentes.

Reforma da sede oficial

A sede oficial de acolhimento dos idosos, localizada atualmente na Avenida Nações Unidas, passará por reforma. A intervenção na unidade é necessária para a realização de adaptações estruturais no local.

O projeto de reforma do Lar Vicentino conta com um investimento de R$ 2,4 milhões. Desse total, R$ 2,1 milhões são oriundos de recursos da vice-governadora Mailza Assis durante seu mandato como senadora, e R$ 300 mil do governo federal.

O projeto arquitetônico encontra-se finalizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e prevê:

Melhorias na acessibilidade

Substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias

Troca de portas, janelas e pisos

Revestimento das paredes dos dormitórios

Criação de novas áreas de convivência destinadas aos idosos

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