Governo entrega cinco Unidades Odontológicas Móveis para o Acre

O Governo Federal entrega nesta quinta-feira, 21, cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOM) para municípios do Acre, como parte do investimento de R$ 152 milhões do Novo PAC Saúde destinado a 400 unidades em todo o país. Os veículos devem chegar ao Acre nas próximas semanas.

A ação deve beneficiar cerca de 1,4 milhão de pessoas em regiões remotas e de maior vulnerabilidade no país, garantindo atendimento odontológico a populações com acesso limitado, como indígenas, quilombolas, assentados e pessoas em situação de rua.

Cada UOM é equipado com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, fotopolimerizador, ar-condicionado, gerador de energia e demais equipamentos essenciais para procedimentos de atenção primária e, quando necessário, ações especializadas como endodontia e próteses dentárias. As unidades funcionam como extensão das Unidades Básicas de Saúde e podem ser compartilhadas por mais de uma equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal.

A entrega no Acre representa um investimento federal de R$ 1,89 milhão, dentro de um programa que prevê a renovação da frota a cada cinco anos. O objetivo é ampliar o acesso à saúde bucal, especialmente em municípios de até 20 mil habitantes, reforçando o Brasil Sorridente e o programa Agora Tem Especialistas, que leva assistência a áreas remotas

Além do Acre, a primeira etapa da distribuição prioriza o Nordeste, com 207 unidades, seguido pelo Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Até 2026, outras 400 unidades móveis devem reforçar o atendimento em todo o país, totalizando 800 novos veículos.

Os municípios contemplados foram Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá.

