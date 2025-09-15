Governo entrega 600 Carteiras de Identidade a pescadores em Cruzeiro do Sul

“Ver essa multidão aqui, depois de 20 anos, é motivo de muita satisfação”

Depois de duas décadas, o Festival de Praia voltou a movimentar Brasiléia, reunindo milhares de pessoas entre os dias 12, 13e 14 de setembro, em uma programação repleta de cultura, música, esporte e lazer. O evento, resgatado pelo prefeito Carlinhos do Pelado e realizado pela Prefeitura de Brasiléia, foi marcado por muita diversão e também pelo fortalecimento da economia local.

Foram mais de 10 atrações musicais entre bandas, cantores e DJs, além de atividades culturais e esportivas como escolha do garoto e a garota verão, torneio de futevôlei e corrida de motocross, que trouxe pilotos do Acre, de outros estados e até do Peru. O jovem competidor peruano Nicolás Rivera se destacou na categoria infanto-juvenil e conquistou o primeiro lugar.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do evento para a juventude e para os trabalhadores da cidade: “O Festival de Praia não é só lazer e cultura. Ele gera emprego e renda para centenas de famílias que vivem do comércio local. Ver essa multidão aqui, depois de 20 anos, é motivo de muita satisfação. É a prova de que Brasiléia gosta e valoriza sua tradição e é uma cidade para todos ”, afirmou.

Entre os empreendedores, a aprovação também foi imediata. Janete Souza, expositora da praça de alimentação, ressaltou a oportunidade: “Eu trabalho com venda de lanches, churrasquinho no espeto e bebidas. Durante esses três dias consegui dobrar meu faturamento. Foi uma chance incrível na verdade uma grande oportunidade para todos nós, pequenos empreendedores”, contou.

Os jovens também comemoraram a volta do festival. O estudante Carlos Eduardo, de 18 anos, agradeceu ao prefeito pela iniciativa. “A gente precisava de eventos assim, que reúnem música, esporte e diversão. Foi tudo muito bem organizado e deu pra curtir bastante com os amigos”, disse.

A programação de domingo contou com sete apresentações no palco principal, incluindo Trio Arrocha, Samba do Carlão, Arthur dos Teclados e o show de encerramento com Jhow de Abreu e Banda, além da animação dos DJs Thiago Rodrigues e Herbe Renan.

Uma das grandes atrações foi o tobogã, que divertiu centenas de pessoas, entre elas o prefeito Carlinhos do Pelado. Animado, o gestor entrou na brincadeira, mergulhou nas águas do Rio Acre e reviveu memórias da juventude. “Há 20 anos eu comia o piranambu cozido aqui na beira da praia. Hoje, reviver esse momento com o povo é uma alegria imensa”, disse o prefeito, logo após provar novamente do peixe.

O clima de descontração continuou no palco, quando Carlinhos surpreendeu o público ao cantar “Trem das Onze”, clássico do samba canção de Adoniran Barbosa, eternizado pelo grupo Demônios da Garoa em 1964. O gesto arrancou aplausos e mostrou a sintonia do prefeito com a população.

Nas redes sociais a servidora pública, Márcia Karine Pessoa postou texto relatando as boas lembranças ali vivenciadas e de um susto passado por ela e sua amiga ao procurarem suas bicicletas no local que haviam deixado para se divertir. “Fui à praia hoje e me veio tantas lembranças boa. Que infância maravilhosa tivemos. Fiz questão de tirar foto dessa árvore. Ela fez parte da minha adolescência. Fui prestigiar o festival mas a Mariusinha (lembram dela?). Fomos cada uma em nossa bike, descemos, tomamos banho e jogamos bola, quando subimos cadê as bicicletas? Enlouquemos porque sabíamos q seria pêia na certa se chegássemos em casa sem elas. Mas como assim q elas sumiram? Naquela época nem tinha roubo de bike, aí olhamos e as pessoas riam olhando pra nós, e a gente quase chorando até que alguém apontou pra essa bendita árvore, olhamos pra cima e lá estavam duas bicicletas bem atrepadas entre os galhos mais altos”, postou ela.

Em resumo, a secretária de Cultura Arlete Amaral, aproveitou para agradecer e convida a população, pois vem mais em 2026. “Esse ano superou as nossas expectativas, foram inúmeras atrações no festival de praia”. Esse evento não constava no nosso calendário, estava há mais de 20 anos sem acontecer festival de praia em Brasiléia e nosso prefeito Carlinhos do Pelado pediu para que eu, (Arlete), o Clebson Venâncio e o Chiquinho Chaves planejasse essa festa e corresse atrás de parcerias e assim fizemos. Somos gratos a todos os parceiros e a população que se fez presente. Com certeza depois desse sucesso, 2026 o povo já aguarda a gente anunciar a data do festival e as novidades”, comemorou a secretária.

Com grande participação do público e aprovação popular, o Festival de Praia se consolida novamente como um dos maiores eventos culturais e de lazer da região do Alto Acre, movimentando a fronteira e resgatando uma tradição antiga que marca a história de Brasiléia.

