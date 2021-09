Governo entrega 10 caminhões frigoríficos para transporte de alimentos da merenda escolar

Com investimentos na ordem de R$ 2,6 milhões, oriundos de recursos próprios do governo do Acre, o governador Gladson Cameli fez a entrega de dez caminhões frigoríficos à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) nesta segunda-feira, 27, em Rio Branco. Além da capital, os veículos atenderão as demandas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos municípios com acesso terrestre em todas as regionais.

A frota tem como principal objetivo garantir a qualidade e conservação, em boas condições de armazenamento, dos alimentos que compõem a merenda escolar da rede estadual de ensino, bem como melhorar a logística, dar mais eficiência às entregas e atender as exigências das agências reguladoras para realização de transporte de perecíveis.

Metade dos veículos ficará em Rio Branco e realizará a cobertura de comunidades escolares de cidades dos vales do Baixo e Alto Acre. Os demais caminhões atenderão as demandas de escolas de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Tarauacá.

A gestão de Gladson Cameli tem avançado na área da Educação com vultosos investimentos. No caso específico da merenda escolar, o Estado introduziu o prato extra para mais de 160 mil alunos, nos 22 municípios. Em seu discurso, o chefe do Poder Executivo renovou seu compromisso com o futuro dos jovens acreanos.

A titular da Educação, secretária Socorro Neri, destacou a entrega dos caminhões como parte dos esforços do governo do Estado para garantir o retorno seguro das aulas presenciais, no próximo dia 4 de outubro. “Pesquisas apontam que a escola faz falta na questão nutricional dos estudantes, sobretudo os da escola pública. Teremos uma retomada cheia de desafios, para os quais a grande maioria das escolas está preparada, e estamos fazendo a distribuição dos insumos, como é o caso da merenda escolar, dos materiais de cuidados sanitários e do material escolar”, frisou.

O que eles disseram

“A entrega destes dez caminhões, que vão para todas as regionais, é essencial para garantir o retorno das aulas presenciais e assegurar aos nossos estudantes uma merenda de excelente qualidade.”

Pedro Longo, deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa

“Estamos diante de um dos maiores desafios da história do nosso estado. A pandemia prejudicou muito a educação pública brasileira e esse retorno das aulas presenciais está diretamente ligada com o destino e o futuro de milhares de jovens acreanos.”

Gehlen Diniz, deputado estadual

“A entrega destes caminhões é a prova do trabalho dos governos federal e estadual e também dos parlamentares da bancada federal, que sempre estão à disposição para ajudar o Acre. Com esses veículos, temos a certeza que os nossos estudantes estão sendo bem cuidados.”

Vanda Milani, deputada federal

“Sei do potencial transformador que a educação causa na vida das pessoas. Por isso, tenho priorizado a destinação de emendas para esse importante seguimento. Fico muito feliz por dar a minha contribuição ao governo do Estado para, juntos, melhorarmos cada vez mais o nosso ensino.”

Alan Rick, deputado federal