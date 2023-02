Governo e Sebrae fomentam cadeia produtiva de farinha em comunidades rurais de Cruzeiro do Sul

O assaltante Antônio Francisco do Nascimento de Aguiar, de 42 anos, foi ferido com um tiro após roubar uma mulher na praça do Skate Parque e tentar ferir com uma faca um Policial Penal na noite desta sexta-feira, 17, na Rua São Paulo, bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Antônio em posse de uma faca abordou uma mulher e seus dois filhos que estavam sentando no banco da praça do skate parque e subtraiu o celular da mulher. Desesperada as crianças começaram a gritar e o criminoso fugiu em uma bicicleta.

Quando o bandido chegou na rua São Paulo, em frente ao Cemitério São João Batista, ele foi abordado por vários populares e tentou ferir com a faca várias pessoas. Um Policial Penal que passava no local ao ver a situação puxou sua arma de fogo e deu voz de prisão a Antônio, mas ele reagiu e quando tentou ferir com a faca o Policial foi atingindo com um tiro no calcanhar e caiu.

O criminoso foi desarmado e preso. A Polícia Militar foi acionada e em seguida acionou a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao assaltante e em seguida o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Após receber o atendimento Médico no hospital Antônio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários