Governo e Prefeitura de Manoel Urbano alinham ações para a Operação Verão 2026

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), se reuniu nesta terça-feira, 24, com a Prefeitura de Manoel Urbano para definir as ações da Operação Verão 2026 no município. Na reunião, foram tratados acerca dos serviços de recuperação de ramais, de manutenção de ruas, de apoio com máquinas do Estado e da organização das frentes de trabalho.

A Operação Verão ocorre durante o período de estiagem, quando as condições das estradas permitem a execução dos serviços de recuperação e manutenção. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que o encontro serviu para levantar as prioridades apresentadas pela prefeitura e organizar a atuação das equipes.

“Esse planejamento antecipado é para que, quando o verão começar, as equipes já saibam onde atuar primeiro. A recuperação dos acessos garante o deslocamento das comunidades e o escoamento da produção rural”, afirmou.

O prefeito Toscano Velozo destacou que, sem o apoio do Estado, o município não possui estrutura suficiente para atender todas as localidades.

“O apoio do Deracre permite ampliar o atendimento para que os benefícos alcancem as comunidades que mais precisam. Isso melhora o acesso dos moradores e também o transporte escolar”, disse.

Na reunião, tanto a disponibilidade de equipamentos quanto a programação das equipes que deverão atuar no município ao longo do verão fizeram parte da pauta. Com o levantamento das demandas concluído, o Deracre vai organizar a programação das máquinas e iniciar os atendimentos no município dentro da Operação Verão 2026.

