Governo e parceiros apresentam agenda de integração internacional e comércio exterior do Acre para 2026
Ampliar o fluxo de negócios do Acre com outros países, solidificar a economia com geração de empregos a partir das exportações e fortalecer o trabalho conjunto para aumentar o volume da balança comercial. Foi com esses objetivos que o governo do Estado, por meio de diversos órgãos, o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, além de instituições parceiras, apresentaram na segunda-feira, 2, a agenda de integração internacional e comércio exterior do Acre para 2026. O encontro detalhou ações para fortalecer a área e desafios a serem superados.
O ato, realizado em Rio Branco, reuniu membros de várias instituições quais sejam: secretarias de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Fazenda (Sefaz), Planejamento (Seplan), Agência de Negócios (Anac), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), federações das Indústrias (Fieac), Associações Comerciais e Empresariais (Federacre), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa) e da Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Também estiveram presentes representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Conselho Regional de Contabilidade (CRC-AC) e Sindicato das Empresas de Logística e Transportes de Cargas (Setacre). As instituições contribuem com suporte técnico, orientação regulatória e articulação logística no trabalho de ampliação do comércio exterior do Acre. Os elementos são considerados estratégicos para ampliar a competitividade das empresas acreanas e dar maior segurança às operações comerciais dos vários setores econômicos.
De acordo com o levantamento da Seplan, o Acre mantém trajetória consistente de crescimento no âmbito de vendas internacionais para diversos países em vários continentes. Entre 2019 e 2025, a unidade federativa superou a marca de R$ 2,1 bilhões em exportações acumuladas, com recordes sucessivos alcançados nos últimos anos. Apenas em 2025, por exemplo, o volume de exportações do estado chegou a US$ 98,9 milhões, maior avanço proporcional da Região Norte, impulsionado principalmente pelos setores de carnes, grãos e produtos florestais com alto valor agregado.
Para 2026, a agenda apresentada pelo governo do Estado prevê ações integradas de promoção comercial em outros países, apoio técnico às empresas locais, fortalecimento da infraestrutura logística em diferentes regionais do Acre e a ampliação da participação acreana em feiras, missões empresariais e rodadas de negócios internacionais. O planejamento inclui ainda iniciativas voltadas à qualificação de pequenas e médias empresas para exportação e importação, além da articulação com órgãos federais e instituições para entraves operacionais e burocráticos.
Ações estratégicas
O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que o comércio exterior já se consolidou como um eixo estratégico da economia e agora exige avanços estruturais, como o trabalho nos órgãos federais para reduzir vários entraves de operação. “O Acre vem batendo recordes sucessivos de exportação, isso demonstra maturidade dessa pauta. O desafio agora é ampliar os efeitos positivos, incluir mais pequenas empresas e gerar mais valor econômico. O papel do governo é criar ambiente, articular atores e alinhar ações para que o setor avance com mais segurança”, declarou.
Presidente da Fieac e deputado federal, José Adriano Ribeiro, ressaltou que o alinhamento institucional é decisivo para consolidar os próximos passos. “Não podemos tratar comércio exterior sem enfrentar com seriedade os gargalos de infraestrutura. É preciso clareza de dados, planejamento e articulação para que o setor produtivo tenha previsibilidade. A mobilização liderada pelo governo, além de louvável, é fundamental para termos novas conquistas. Precisamos avançar com soluções logísticas que sustentem, na prática, esse discurso de expansão e ajudem a superar os desafios”.
Já a presidente da Anac, Waleska Bezerra, enfatizou que a reunião marca o início de um planejamento mais rigoroso para novas conquistas no setor. “Estamos falando de uma construção coletiva, que reúne governo, federações e entidades empresariais para organizar ações de forma estratégica, eficiente e com resultados concretos. O Acre já mostrou capacidade de crescimento nas exportações e, agora, o foco é potencializar esse resultado com mais organização e integração entre os atores envolvidos. Fico feliz de ver que todos estão comprometidos nesse objetivo”, afirmou.
Para o presidente do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, Assuero Veronez, o estado apresenta um potencial exportador cada vez mais consistente, especialmente no agronegócio. “Essa pauta alcançou um novo patamar nos últimos anos como nunca foi visto antes. A nossa carne bovina, soja e carne suína estão ganhando cada vez mais mercados, o que fortalece a economia. Isso mostra evolução, mas ainda temos desafios logísticos importantes. O avanço passa por resolver esses gargalos e ampliar a inclusão de pequenos produtores nesse processo”.
A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, avaliou o encontro como estratégico por ter sido realizado logo no início de 2026. Para ela, o esforço institucional conjunto é mais do que necessário para provocar um forte desenvolvimento socioeconômico em todo o Acre. “É fundamental começar o ano discutindo dados e estratégias de comércio exterior para se ter resultados reais. Os empresários precisam dessas oportunidades para importar, exportar e movimentar a economia. Esse alinhamento inicial cria expectativas positivas e fortalece o ambiente de negócios”, destacou.
Representante da Apex Brasil, a coordenadora do Programa de Qualificação da Exportação, Maria Aparecida Lopes, ressaltou o potencial das pequenas empresas do Acre em setores estratégicos no cenário internacional. “O Acre possui oportunidades relevantes em áreas como bioeconomia, artesanato e pequenas indústrias. Nosso foco é preparar essas empresas para acessar novos mercados e isso só funciona com articulação institucional. Parcerias como a do governo do Estado são essenciais para transformar potencial em exportação efetiva e geração de renda no estado”.
Presidente Nicolau Júnior recebe representantes dos Poderes na abertura dos trabalhos legislativos de 2026
Antes da sessão solene que marcou a abertura dos trabalhos legislativos de 2026, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, recebeu representantes dos Poderes Executivo e Judiciário durante uma coletiva de imprensa realizada no Salão Nobre da Casa. O gesto institucional reforçou o respeito, a harmonia e o diálogo entre as instituições, momentos antes do início oficial da solenidade.
A iniciativa evidencia o compromisso da atual gestão da Aleac em fortalecer a relação entre os Poderes constituídos, conforme estabelece a Constituição, garantindo um ambiente democrático pautado pelo equilíbrio, pela cooperação e pela independência institucional. Para o presidente, o diálogo permanente é essencial para que o Legislativo cumpra seu papel de mediador entre os demais Poderes e a sociedade acreana.
Ao conduzir esse momento de integração institucional, Nicolau Júnior reafirmou a posição da Assembleia como um espaço aberto ao diálogo e à construção conjunta de soluções para o Estado, mantendo o Parlamento próximo tanto dos Poderes quanto da população. A postura adotada na abertura do ano legislativo reforça a intenção de uma atuação baseada no respeito mútuo, na responsabilidade política e na escuta das demandas sociais.
Durante a coletiva, Nicolau Júnior também destacou a importância da abertura do ano legislativo como um momento estratégico para alinhar as pautas do Parlamento às diretrizes do governo estadual. Ele pontuou que as terças e quartas-feiras seguem como dias centrais de sessões ordinárias na Casa, enquanto as quintas-feiras são destinadas às sessões solenes. “É um dia muito importante para a Assembleia e para o governo, para destacar os avanços já alcançados e aqueles que virão em 2026. O governo trabalhou intensamente em 2025 e iniciou 2026 no mesmo ritmo, inclusive durante o período de inverno, mostrando o compromisso em concluir obras, o que fortalece a economia e a construção civil no Estado”, afirmou.
O presidente reforçou ainda que a Aleac continuará sendo a casa do povo, aberta ao diálogo e ao respeito institucional, desejando um ano produtivo não apenas ao Parlamento, mas também ao Executivo, ao Judiciário e à imprensa. Ele ressaltou que, mesmo sendo um ano eleitoral, os deputados estaduais manterão a responsabilidade de trabalhar durante todo o período legislativo.
O governador Gladson Cameli (PP) participou da abertura dos trabalhos legislativos, marcando sua última leitura da mensagem governamental no Parlamento. O momento simbolizou o encerramento de um ciclo iniciado em 2019, com a apresentação de um balanço das ações do Executivo e a reafirmação do diálogo institucional entre os Poderes.
Em sua fala, Gladson destacou o sentimento de realização ao participar da solenidade e ressaltou os avanços alcançados ao longo de sete anos de gestão. “Foram sete anos de muitas conquistas e realizações. Iniciamos obras que ainda serão entregues durante o meu mandato e fomos o governo que mais contratou servidores públicos na história do Acre. Saio com a consciência tranquila de que cumpri a missão que assumi em 2019”, afirmou. O chefe do Executivo também demonstrou otimismo quanto à continuidade dos projetos com a futura sucessão. “Quando eu renunciar e a Mailza assumir, tenho confiança de que ela dará continuidade a tudo o que planejamos e executamos.”
Ao comentar o significado de comparecer pessoalmente à Assembleia para a leitura da mensagem governamental, Gladson Cameli ressaltou o respeito ao Poder Legislativo e às instituições democráticas. “A minha presença aqui representa o respeito que tenho por esta Casa. Os Poderes precisam estar unidos para diminuir diferenças e aproximar o Estado de Direito da população. Aquilo que consegui fazer, eu fiz. O que não foi possível concluir, o tempo não permitiu”, declarou, acrescentando que deixa o governo com o sentimento de dever cumprido.
A vice-governadora Mailza Assis (PP) também desejou sucesso ao Parlamento estadual e destacou a continuidade do trabalho conjunto entre os Poderes. Em sua fala, afirmou que 2026 será um ano de conquistas, muito trabalho e crescimento para o Acre, desejando aos deputados, em nome do presidente da Aleac, Nicolau Júnior, uma gestão produtiva e comprometida com as pessoas. Ela ressaltou que o ritmo de trabalho iniciado em 2025 seguirá firme em 2026, com muitas entregas, obras e ações voltadas à população, reafirmando o compromisso do governo com uma gestão pautada na transparência, responsabilidade e compromisso com os acreanos.
Gladson Camelí apresenta balanço do governo e abre trabalhos legislativos de 2026 na Aleac
Sessão solene reuniu autoridades dos três poderes e destacou investimentos em saúde, educação, infraestrutura e valorização dos servidores públicos
O governador do Acre, Gladson Camelí, participou na manhã desta terça-feira, 3, da sessão solene de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) para o ano de 2026. Realizada no plenário da Casa, a cerimônia marcou a leitura da mensagem governamental, momento em que o chefe do Executivo estadual apresentou um balanço das ações desenvolvidas ao longo da gestão e as perspectivas para o novo ano legislativo.
A solenidade contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, deputados estaduais, autoridades dos demais poderes, servidores públicos e representantes da imprensa. Em sua manifestação, Mailza destacou o desejo de um ano produtivo entre os poderes e ressaltou os esforços realizados em 2025. “Trabalhamos muito e pretendemos ir sempre além neste novo ano”, afirmou.
O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, foi o primeiro a discursar e reconheceu a postura institucional do governador. Segundo ele, Gladson Camelí é o único governador que esteve presente em todas as aberturas dos trabalhos legislativos, o que demonstra compromisso com o diálogo e a harmonia entre os poderes.
Ao iniciar seu pronunciamento, Gladson Camelí saudou os parlamentares, autoridades e a população acreana, reforçando a importância da parceria entre Executivo e Legislativo. O governador destacou que sua presença na Aleac simboliza respeito ao Parlamento e compromisso com o diálogo democrático. “As portas do Palácio do Governo continuam abertas para a construção de uma relação de respeito e colaboração”, declarou.
Durante a leitura da mensagem governamental, Camelí apresentou um amplo balanço da gestão, enfatizando a valorização dos servidores públicos, com pagamento em dia, muitas vezes antecipado, e a realização de concursos que beneficiaram mais de 8 mil profissionais. “O Estado é, antes de tudo, a presença humana e o cuidado com as pessoas”, ressaltou.
Na área da saúde, o governador citou investimentos em infraestrutura e atendimento, como a entrega e recuperação de unidades, a implantação da UTI do Hospital do Juruá, a conclusão da reforma do Hospital de Urgências de Rio Branco e a previsão da primeira etapa da nova Maternidade Estadual. Também destacou a ampliação da telemedicina, os convênios para tratamento fora do domicílio e os mutirões que já ultrapassaram 65 mil atendimentos.
Em infraestrutura e mobilidade, Camelí mencionou obras como recuperação de ramais e rodovias, construção de pontes e projetos estratégicos em execução, a exemplo do viaduto da Avenida Ceará, do Anel Viário e da Orla do Quinze, em Rio Branco, que, segundo ele, impulsionam a economia e geram emprego e renda.
Na educação, o governador destacou a construção e reforma de mais de 200 escolas, o programa Prato Extra, a entrega de fardamento e tablets aos estudantes, a contratação de novos professores e o pagamento do maior bônus da história da rede estadual. Também citou avanços na educação profissionalizante, intercâmbio estudantil e os primeiros passos para a criação da Faculdade Estadual.
O discurso ainda abordou ações nas áreas de segurança pública, meio ambiente, produção rural, industrialização e política social. Camelí ressaltou a redução dos índices de violência, o fortalecimento das forças de segurança, a diminuição do desmatamento e das queimadas, além do recorde de exportações registrado em 2025. Programas sociais como CNH Social, regularização fundiária, Feirão do Emprego e Juntos pelo Acre também foram mencionados, com destaque para a atuação da vice-governadora Mailza Assis.
Ao encerrar, o governador agradeceu aos servidores, secretários, parlamentares e à população acreana, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do estado. “Desejo a todos um ano produtivo, de harmonia entre os poderes e de novos avanços para o Acre”, concluiu.
Câmara Municipal de Brasiléia inicia trabalhos legislativos de 2026 com primeira sessão ordinária
Abertura da 16ª Legislatura reforça compromisso com o desenvolvimento do município e a participação popular
A Câmara Municipal de Brasiléia realizou, nesta segunda-feira, a abertura oficial dos trabalhos legislativos de 2026, com a primeira sessão ordinária da 16ª Legislatura. O encontro marcou o início das atividades parlamentares do ano e reuniu vereadores, servidores da Casa e representantes da comunidade.
Durante a sessão, foram apresentados os primeiros encaminhamentos e demandas para o novo período legislativo, reafirmando o compromisso do Poder Legislativo com o desenvolvimento do município e o bem-estar da população.
O presidente da Câmara, vereador Marquinhos Tibúrcio, destacou a importância da retomada das atividades e ressaltou a responsabilidade dos parlamentares em atuar de forma unida em favor de Brasiléia. Segundo ele, o diálogo institucional, a transparência e a participação popular seguirão como prioridades ao longo de 2026.
Com o início oficial das sessões ordinárias, a Câmara Municipal dá continuidade à agenda de debates, votações e ações de fiscalização, com o objetivo de atender aos anseios da sociedade e contribuir para o crescimento e fortalecimento do município.
