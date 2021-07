Governo doa madeira apreendida para entidades públicas e sociais

O governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), realiza nesta terça-feira, 27, a doação de 127 metros cúbicos de madeira a entidades públicas e de assistência social.

O material é resultado de apreensões realizadas pelas equipes do Imac em casos de crimes ambientais e que podem ser requisitadas pela sociedade civil, como instituições filantrópicas e até o próprio Estado, para serem usadas principalmente em obras de infraestrutura.

O presidente do Imac, André Hassem, reforçou que essa é uma ação social do Estado baseada em lei, mas que na gestão do governador Gladson Cameli ganha um novo formato, mais ágil e menos burocrático, já que mesmo sendo um órgão fiscalizador, o Imac também tem uma missão de bem-estar social, apoiando comunidades com dificuldades em infraestrutura.

“Como a madeira é um bem perecível e que depois de apreendida não volta para quem a extraiu ilegalmente, a gente tenta dar celeridade, num processo que ocorra o mais rápido possível, para fazer a doação antes que ela comece a estragar, ajudando principalmente questões sociais e que envolvam o maior número de pessoas possível”, destaca Hassem.

A madeira está sendo distribuída em nove processos de doação, que alcançam desde igrejas até o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) de Cruzeiro do Sul, para a ressocialização dos presos na marcenaria, além do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Prefeitura de Acrelândia e o 7º Batalhão de Engenharia e Construção (7º BEC), para obras de infraestrutura.