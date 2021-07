Governo do Estado do Acre entrega maquinas pesadas para atuar em apoio ao agronegócio na região do Juruá

Por: Eudes Góes

Em solenidade pública realizada nesta sábado (17), no mercado do peixe do município de Cruzeiro do Sul, o governo do estado do acre, juntamente com o Deracre, apresentaram 12 novas máquinas aos agricultores que serão empregados nos trabalhos de melhoramento das estradas rurais dos municípios do Vale do Juruá. O disputado evento contou com a participação do governador Gladson Cameli, Zequinha Lima , Cruzeiro Sul e demais lideranças políticas e sindicais da região.

O governo de Gladson Cameli, tem como bandeira o apoio ao agronegócio, que se fortalece a cada dia, que dentre outras ações se destaca aquisição de novos equipamentos, que serão operados pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre-Deracre- que será responsável pela operação dos equipamentos que irão tirar do isolamento os produtores que tem suas propriedades produtivas na região.

Os recursos para aquisição dos equipamentos foram adquiridas pela bancada federal na legislatura passada, e que após bastante empenho do técnicos do atual governo , foram liberados após o governo proceder o pagamento da contra partida de 12 milhões de reais.

Na ocasião do evento foi apresentados foram entregues 12 veículos pesados. São três moto-niveladoras, três pás carregadeiras, três retroescavadeiras e três caminhões basculantes. Investimento, que custou aos cofres públicos a bagatela de 5,9 milhões. Os equipamentos são parte das 92 máquinas adquiridas pelo estado, que a partir que após serem revisadas serão distribuídas as cinco regionais do Deracre no interior.

No ato da apresentação dos equipamentos, o governador Gladson Cameli, se apresentou bastante sorridente. O que aparenta ter tirado um grande peso de suas constas. Principalmente, porque ramais é tudo o que o produtor quer.

No discurso proferido aos presentes Gladson Cameli disse aos presentes, “O nosso propósito é melhorar a vida das pessoas e a chegada dessas máquinas será muito importante para recuperarmos os ramais e garantir o direito de ir e vir dos nossos produtores, para que eles possam garantir o sustento de suas famílias. Prometi que a nossa gestão iria priorizar o agronegócio e aqui está a prova do meu compromisso com a população da zona rural”.

Como é o abito do mandatário, na ocasião ele chamou os funcionários Deracre para aproximarem do dispositivo de honra, para agradecer todos os operadores de maquinas. Fato que já até tornou comum no eventos envolvendo distribuição de máquinas do Deracre.

Já o prefeito Zequinha Lima, disse aos como está a parceria governo do estado prefeitura “Estamos unindo o melhor do governo do Estado com o melhor da prefeitura. Estas máquinas representam a realização de um sonho dos moradores da zona rural e a partir de agora, com esse reforço, esperamos acelerar os trabalhos de melhorias de ramais do nosso município”,

Sobre a temática da entrega dos equipamentos ressaltou que, a entrega das maquinas é importante, e que que inclusive com incorporação de novos equipamentos, “ vai haver produção sim um acréscimo da produção sem que haja perdas.

Por outro lado o Petrônio Antunes, presidente do Deracre, destacou que “Esse maquinário já começa a ser utilizado na próxima segunda-feira e vem para reforçar a capacidade de atuação do Deracre. Neste momento, os ramais são nossa prioridade, mas esses equipamentos também estarão disponíveis para serem utilizados em outras necessidades dos municípios”,