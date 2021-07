Governo do Estado conclui ponte no Ramal Samaúma no município de Plácido de Castro

Por: Eudes Góes

Reafirmando mais uma vez seu apoio ao agronegócio, o governo do estado concluiu nesta sexta-feira (9) a construção de uma ponte com 15 metros de extensão sobre o Igarapé Santa Helena, no Ramal Samaúma. A obra foi realizada pelo Deracre em regime de parceria com a Prefeitura de Plácido de Castro, a Câmara de Vereadores e a comunidade,

O Ramal Samaúma fica localizado na zona rural de Plácido de Castro, ligando a Estrada Estadual AC-475, na altura do quilômetro 25, sentido Acre/Rondônia, à BR-364, a 72 quilômetros da capital Rio Branco.

De acordo com Rogério Ribeiro, Vereador do Município de Plácido de Castro, “o ramal tem extensão de dezenove quilômetro e residem ali, aproximadamente, quarenta famílias que produzem, laranja, banana e limão taiti, produção que é levada para ser comercializada no CEASA de Rio Branco, todas as quartas quintas e sextas-feiras.

O parlamentar aproveitou a oportunidade para agradecer ao Governador Gladson Cameli por se sensibilizar diante da necessidade dos produtores rurais da região. E segue: “Nós já esperávamos por essa benfeitoria há pelo menos dois anos”

O político finalizou dizendo que a demanda é a concretização de uma reivindicação do seu mandato parlamentar, que contou com o apoio do atual prefeito, Camilo Santana, o qual não evitou esforços para concretizar a obra.