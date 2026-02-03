Governo do Estado atua na recuperação de pontes e ramais atingidos por enxurradas

Durante o inverno amazônico, diversas regiões do Acre enfrentam volumes intensos de chuva, que impactam diretamente a infraestrutura rural. Diante desse cenário, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), tem intensificado as ações para recuperar e reestruturar ramais e pontes afetados pelas cheias, assegurando o acesso das comunidades e a continuidade do escoamento da produção.

A Seagri redirecionou uma escavadeira hidráulica, que realizava serviços de açudagem em ramais voltados aos produtores rurais, para apoiar as ações emergenciais. O maquinário foi disponibilizado às prefeituras com o objetivo de auxiliar na recuperação das pontes afetadas.

Todo o trabalho visa garantir que a população e os produtores da localidade enfrentem menos dificuldades de acesso. Uma das principais bandeiras do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis é assegurar o direito de ir e vir, conforme previsto na Constituição Federal.

O secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, destaca que a Seagri se mantém permanentemente à disposição para atender às demandas sociais e assegurar o bem-estar da população acreana em todo o estado.

“A presença do Estado é indispensável neste momento. Ao oferecer apoio aos moradores da zona rural, conseguimos fortalecer a produção dos pequenos agricultores que vivem nesses ramais, além de proporcionar mais qualidade de vida às famílias do campo”, afirma o gestor.

Por conta do alerta de novas chuvas para as próximas semanas, o Estado permanece à disposição para reforçar os cuidados e a assistência a cada cidadão acreano. Com isso, a comunidade rural segue sendo monitorada e acompanhada de forma contínua.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

