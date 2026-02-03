Cotidiano
Governo do Estado atua na recuperação de pontes e ramais atingidos por enxurradas
Durante o inverno amazônico, diversas regiões do Acre enfrentam volumes intensos de chuva, que impactam diretamente a infraestrutura rural. Diante desse cenário, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), tem intensificado as ações para recuperar e reestruturar ramais e pontes afetados pelas cheias, assegurando o acesso das comunidades e a continuidade do escoamento da produção.
A Seagri redirecionou uma escavadeira hidráulica, que realizava serviços de açudagem em ramais voltados aos produtores rurais, para apoiar as ações emergenciais. O maquinário foi disponibilizado às prefeituras com o objetivo de auxiliar na recuperação das pontes afetadas.
Todo o trabalho visa garantir que a população e os produtores da localidade enfrentem menos dificuldades de acesso. Uma das principais bandeiras do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis é assegurar o direito de ir e vir, conforme previsto na Constituição Federal.
O secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, destaca que a Seagri se mantém permanentemente à disposição para atender às demandas sociais e assegurar o bem-estar da população acreana em todo o estado.
“A presença do Estado é indispensável neste momento. Ao oferecer apoio aos moradores da zona rural, conseguimos fortalecer a produção dos pequenos agricultores que vivem nesses ramais, além de proporcionar mais qualidade de vida às famílias do campo”, afirma o gestor.
Por conta do alerta de novas chuvas para as próximas semanas, o Estado permanece à disposição para reforçar os cuidados e a assistência a cada cidadão acreano. Com isso, a comunidade rural segue sendo monitorada e acompanhada de forma contínua.
The post Governo do Estado atua na recuperação de pontes e ramais atingidos por enxurradas appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Cotidiano
Educação ambiental aproxima diálogo sobre resíduos sólidos com idosos do Calafate
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou, nesta terça-feira (3), uma ação de educação ambiental voltada aos idosos que frequentam o Centro de Convivência Cosme Morais, localizado na região do Calafate.
O encontro foi conduzido pela Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal e teve como foco o diálogo sobre o descarte irregular de resíduos sólidos e a importância da coleta seletiva. A iniciativa surgiu após o registro de diversas denúncias atendidas pela fiscalização ambiental da Semeia, relacionadas à disposição inadequada de resíduos na região.
A partir desse cenário, a educação ambiental entrou como ferramenta estratégica para sensibilizar e orientar a comunidade, promovendo informação de forma acessível e participativa. A escolha do Centro de Convivência foi pensada justamente por ser um espaço já frequentado pelos moradores, onde os idosos se sentem acolhidos, seguros e à vontade para dialogar.
Durante a atividade, o Grupo Sementes Sonoras contribuiu com momentos musicais, tornando o encontro mais leve e interativo. Também houve a distribuição de mudas ornamentais produzidas no Viveiro do Horto Florestal, incentivando o cuidado com o meio ambiente e o embelezamento dos espaços comunitários.
De acordo com a educadora ambiental Karoline Ferrari, a ação reforça o papel da educação ambiental como aliada da fiscalização. “Quando a gente chega para conversar, ouvir e orientar, o cuidado com o território passa a ser coletivo. Trabalhar esse tema em um espaço de convivência fortalece o vínculo com a comunidade e amplia o alcance da informação”, destacou.
A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em ações integradas de educação ambiental, fiscalização e diálogo com a população, reforçando o compromisso com a gestão adequada dos resíduos e a melhoria da qualidade de vida nos bairros da capital.
<p>The post Educação ambiental aproxima diálogo sobre resíduos sólidos com idosos do Calafate first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Comentários
Cotidiano
Produção de mel no Acre cresce 33% em 2025 e estado investe R$ 560 mil no fortalecimento da cadeia
Governo investiu R$ 560 mil na cadeia produtiva; Senador Guiomard lidera volume com mais de 3,8 toneladas e apicultora conquista prêmio nacional
A cadeia produtiva do mel no Acre registrou aumento de 33% na produção entre 2024 e 2025, passando de 9 para 12 toneladas, segundo levantamento da Unidade de Coordenação do Programa REM Acre (UCP-REM) e da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). Atualmente, o programa conta com 436 produtores cadastrados nos territórios do Alto e Baixo Acre, Juruacá e Tarauacá-Envira, distribuídos em 13 municípios.
O município de Senador Guiomard lidera a produção, com 3.850,20 kg de mel, seguido por Rio Branco (3.685,70 kg) e Bujari (3.292,20 kg). Xapuri e Plácido de Castro também se destacam no cenário estadual. Até junho de 2025, o governo do Acre investiu mais de R$ 560 mil em assistência técnica, capacitação e fornecimento de equipamentos, como caixas melíponas, centrífugas e kits de manejo.
Entre as iniciativas que fortalecem a apicultura local estão as Casas do Mel, com unidade já em operação em Senador Guiomard e outras previstas para Bujari e Xapuri, e o Selo D’Colônia, que confere identidade sanitária e cultural aos produtos artesanais.
O setor também vem ganhando reconhecimento nacional: a produtora Maria Paulino da Silva, do Ramal Belo Jardim 3, conquistou o 3º lugar na categoria méis refrigerados no Concurso Nacional de Méis de Abelhas Nativas, realizado no Rio de Janeiro.
Líderes de produção (2025):
-
Senador Guiomard: 3.850,20 kg
-
Rio Branco: 3.685,70 kg
-
Bujari: 3.292,20 kg
-
Xapuri e Plácido de Castro também se destacam
Ações de fomento:
-
Entrega de equipamentos: Caixas melíponas, centrífugas, kits de manejo;
-
Capacitação: Mais de 180 produtores treinados em boas práticas;
-
Infraestrutura: Casa do Mel já funciona em Senador Guiomard, com unidades previstas para Bujari e Xapuri;
-
Certificação: Selo D’Colônia (lançado em 2023) confere identidade sanitária e cultural ao mel artesanal.
A meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão) é uma atividade de baixo impacto ambiental e alta inclusão social, praticada principalmente por agricultores familiares e comunidades tradicionais.
A Seagri projeta atingir 20 toneladas/ano até 2027 e ampliar a exportação para outros estados, aproveitando o potencial da biodiversidade amazônica para méis especiais.
O crescimento sustentável da apicultura no Acre mostra como políticas públicas direcionadas podem transformar uma atividade tradicional em uma cadeia de valor estruturada, gerando renda no campo sem desmatamento – um modelo em sintonia com a bioeconomia da floresta em pé.
Comentários
Cotidiano
Governo asfalta trecho da Dias Martins e garante acesso histórico a 500 famílias em Rio Branco
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa a aplicação de aproximadamente 500 toneladas de massa asfáltica no trecho da Estrada Dias Martins, no Conjunto Universitário, em Rio Branco. A intervenção garante a pavimentação de um acesso que nunca havia recebido asfalto e beneficia diretamente cerca de 500 famílias, além de assegurar a ligação viária direta entre os bairros Ipê e Universitário.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que a execução do serviço atende à determinação do governador Gladson Camelí e corrige a ausência de pavimentação em um trecho estratégico para a mobilidade local.
“Essa obra segue a orientação do governador Gladson Camelí e garante acesso permanente para quem mora e circula por essa região. Estamos pavimentando um trecho utilizado diariamente, mas que nunca teve infraestrutura adequada”, destacou.
Além da aplicação da massa asfáltica no trecho principal, o Deracre executa serviços de tapa-buraco em pontos degradados e realiza a regularização dos acessos às vias laterais, assegurando a circulação durante a execução da obra.
Na mesma frente de trabalho, seguem-se as construções de meio-fio, de sarjetas e de calçadas na lateral direita da via. No trecho próximo à ponte, os serviços permanecem concentrados exclusivamente na construção das calçadas, conforme o projeto técnico.
Segundo Sula Ximenes, o andamento da obra ocorre com acompanhamento permanente das equipes técnicas do órgão.
“A aplicação do asfalto acontece após a conclusão das etapas anteriores, seguindo o projeto e o cronograma definidos. Esse cuidado é fundamental para garantir a durabilidade do pavimento”, afirmou.
A pavimentação do trecho da Estrada Dias Martins garante acesso asfaltado para quem mora, trabalha ou circula entre os bairros Universitário e Ipê, põe fim aos transtornos de deslocamento diário e assegura melhores condições de circulação na região.
The post Governo asfalta trecho da Dias Martins e garante acesso histórico a 500 famílias em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Você precisa fazer login para comentar.