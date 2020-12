Janeiro já deve começar com polêmica envolvendo os servidores da educação. É que um memorando assinado pelo secretário estadual, Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, informa aos diretores, departamentos, divisões e coordenadores dos núcleos da SEE no interior, o corte de gratificações.

De acordo com o documento, enviado na tarde desta terça-feira, 29, o motivo é o contingenciamento das despesas por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo vai suspender o pagamento da gratificação pelo exercício de atividade interna (GAI), exercício de atividade em campo (GAC), complementação salarial e dedicação exclusiva (DE).

Ainda segundo o memorando do secretário, a medida não atinge a equipe gestora das representações da SEE no interior, que é representada pelo Coordenador Geral, Coordenador de Ensino, Coordenador Administrativo. Quem também não vai ter corte das gratificações são os chefes de departamento e divisões da SEE e a assessoria técnica do gabinete do secretário.

