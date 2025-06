Governo do Acre vai desembolsar R$ 2,9 milhões para reforma da Arena do Juruá

O Grêmio Xapuriense goleou o Galvez por 9 a 0 neste domingo, 22, no Florestinha, e garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual Feminino Sub-18. A equipe de Xapuri entrou em campo precisando vencer para conquistar a classificação.

Semifinais definidas

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou os duelos das semifinais do Estadual. Preventório e AFEX se enfrentam na quarta, 25, a partir das 15h20, no Florestinha. A segunda semifinal entre Craques do Futuro e Grêmio Xapuriense será na quinta, 26, às 15h20, no Florestinha.

Decisão na quarta

Os vencedores das semifinais disputam a final do 1º turno do Campeonato Estadual Feminino Sub-18 será na quarta, de julho, no Florestinha.

