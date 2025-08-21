Acre
Governo do Acre sanciona lei que reduz dívida de ICMS de bares e restaurantes
Nova legislação concede redução tributária para estabelecimentos do setor de alimentação com débitos entre 2013 e 2024; medida busca aliviar setor fortemente impactado nos últimos anos
A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, sancionou a Lei nº 4.643/2025, que concede redução da base de cálculo do ICMS para bares, restaurantes e estabelecimentos similares no fornecimento de refeições. Publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (21), a medida autoriza o Poder Executivo a dispensar o pagamento do imposto relativo à diferença entre a alíquota interna e a carga tributária reduzida de 3,5% para débitos contraídos entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de julho de 2024.
A legislação beneficia inclusive créditos tributários já inscritos em dívida ativa e débitos parcelados, aplicando a redução sobre o saldo remanescente. A dispensa não se aplica a contribuintes do Simples Nacional, salvo exceções previstas na legislação federal. O setor de alimentação fora do lar, que emprega milhares de trabalhadores no Acre, foi um dos mais impactados economicamente nos últimos anos.
A expectativa do governo é que a medida ajude na regularização de pendências fiscais e dê fôlego financeiro aos estabelecimentos, contribuindo para a recuperação econômica do segmento. A lei representa um significativo alívio tributário para um setor estratégico da economia acreana, que enfrenta desafios desde a pandemia e crises econômicas recentes.
Comentários
Acre
Bocalom surge como forte nome ao governo do Acre em 2026 após aparecer em 2º lugar em pesquisas
Prefeito de Rio Branco é cotado para disputa estadual, mas mantém discurso focado na gestão municipal; cenário político acreano ganha novo protagonista
O prefeito Tião Bocalom (PL) emergiu como forte nome para a sucessão estadual no Acre em 2026, aparecendo em segundo lugar nas recentes pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta semana. Apesar do cenário favorável, o prefeito evitou confirmar qualquer candidatura e reforçou que seu foco atual permanece na gestão municipal, onde coordena mais de 100 obras em andamento.
“Tô feliz que na pesquisa a gente aparece bem, mesmo sem falar que sou candidato. O que precisamos é ouvir melhor a população. Nesse momento, como diz o próprio governador, é hora de trabalhar”, afirmou Bocalom, citando projetos como viadutos e casas populares em parceria com o governo federal e Caixa Econômica. Uma decisão sobre eventual candidatura, segundo ele, ficará para o futuro.
O senador Márcio Bittar (PL), aliado político do prefeito, endossou a postura: “Quem tem cargo tem que se preocupar, em primeiro lugar, em dar conta do mandato. O prefeito tem uma cidade para cuidar e está entregando resultados”. Bittar não descartou um protagonismo de Bocalom na eleição estadual, sinalizando que o desempenho na capital pode naturalmente projetá-lo para um papel maior.
O cenário político acreano para 2026 segue em aberto, com a vice-governadora Mailza Assis (PP) liderando as pesquisas e Bocalom surgindo como principal alternativa na base governista. A decisão final dependerá das articulações da recém-formada federação União Progressista (União Brasil e PP), da qual o PL é parte integrante.
Comentários
Acre
Vídeo: Motociclista sofre grave acidente ao desviar de outra moto em Rio Branco
Jovem de 27 anos caiu em barranco e sofreu fratura exposta; condutor que teria causado colisão fugiu sem prestar socorro
O motociclista Leandro Nascimento Conceição, de 27 anos, ficou gravemente ferido após cair em um barranco ao tentar desviar de outra moto, no final da tarde desta quarta-feira (20), no cruzamento da Rua Flamengo com a Rua Mário Maia, no bairro Defesa Civil, região do Tancredo Neves, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, Leandro conduzia uma motocicleta modelo Titan preta no sentido bairro–Centro, quando precisou evitar a colisão com outra moto que saía da Rua Flamengo. Na manobra, acabou invadindo a contramão, entrou em um terreno baldio, derrubou estacas de arame farpado e caiu de uma altura de cerca de dois metros.
O impacto resultou em uma fratura exposta no braço esquerdo e um corte profundo no braço direito.
O motociclista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro. Moradores ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco para exames e possível cirurgia.
A moto de Leandro foi retirada por populares antes da chegada da equipe médica. O caso não foi registrado pela Polícia Militar nem pelo Batalhão de Trânsito, e a identidade do condutor que provocou o acidente permanece desconhecida.
VEJA VÍDEO:
Comentários
Acre
Governo do Acre altera lei que reduz base de cálculo do ICMS para bares e restaurantes
A governadora em exercício, Mailza Assis (Progressistas), sancionou nesta quinta-feira, 21, a Lei nº 4.643/2025, que altera a legislação estadual sobre a concessão de redução da base de cálculo do ICMS no fornecimento de refeições realizadas por bares, restaurantes e estabelecimentos similares no Acre. A medida modifica dispositivos da Lei nº 4.503, de dezembro de 2024, e trata da aplicação do benefício fiscal.
Entre as mudanças, o texto autoriza o Poder Executivo a dispensar, mediante requerimento do contribuinte, o ICMS relativo à diferença entre a alíquota interna e a carga tributária de 3,5%, referente a créditos tributários do período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de julho de 2024. A dispensa poderá ocorrer mesmo em casos de débitos inscritos em dívida ativa.
A nova lei também prevê que os débitos já parcelados, constituídos com base na alíquota interna, terão o mesmo tratamento quanto ao saldo remanescente. No entanto, o dispositivo deixa claro que o benefício não se aplica a empresas optantes pelo Simples Nacional, com exceção da hipótese prevista no §1º do artigo 20 da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
Você precisa fazer login para comentar.