A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) publicaram, no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (19), dois novos editais referentes ao concurso público para provimento de vagas de aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde da corporação. As publicações tratam da retificação do resultado final do certame e da convocação de candidatos aprovados para a etapa de inspeção de saúde.

Por meio do Edital nº 063 SEAD/PMAC, de 16 de janeiro de 2026, o governo do Estado tornou pública a retificação do resultado final do concurso, em cumprimento a uma decisão judicial proferida nos Autos nº 0701002-20.2024.8.01.0001. Conforme o documento, foi determinada a exclusão de uma candidata específica do resultado final anteriormente divulgado no Edital nº 028 SEAD/PMAC, de 9 de fevereiro de 2024. A Sead e a PMAC informaram que os demais itens e subitens do edital permanecem inalterados.

O edital retificado reapresenta a lista definitiva de classificação dos candidatos ao cargo de aluno oficial combatente, mantendo a ordem de classificação, notas e dados dos aprovados, já considerando a exclusão determinada judicialmente. A relação completa dos classificados está disponível no Diário Oficial e segue válida para as próximas etapas do concurso.

Já o Edital nº 064 SEAD/PMAC, também datado de 16 de janeiro de 2026, dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados para a inspeção de saúde, etapa de caráter eliminatório do concurso público regido pelo Edital nº 001 SEAD/PMAC, de 25 de maio de 2023. Foram convocados candidatos classificados entre a 24ª e a 67ª colocação para o cargo de aluno oficial combatente.

Conforme o edital, os convocados deverão comparecer presencialmente para a inspeção de saúde, portando documento oficial de identificação com foto, além de exames laboratoriais e toxicológicos atualizados. A avaliação será realizada em dois municípios. Em Cruzeiro do Sul, o atendimento ocorrerá até o dia 3 de fevereiro de 2026, das 7h30 às 13h, no 6º Batalhão de Polícia Militar, localizado na Rua Paraná, nº 441, bairro 25 de Agosto. Em Rio Branco, a inspeção será realizada na Diretoria de Saúde da PMAC, Sala 5 (JIS), na Rua Omar Sabino, nº 283, bairro Floresta.

A inspeção de saúde tem como objetivo avaliar se o candidato possui condições físicas e psíquicas compatíveis com as exigências do Curso de Formação Profissional e com o exercício das atribuições do cargo. O resultado será expresso como “apto” ou “inapto”. O edital também detalha a lista de exames obrigatórios, que incluem hemograma completo, exames bioquímicos, sorologias e exame toxicológico de larga janela de detecção, todos custeados pelos próprios candidatos.

As publicações são assinadas pelo secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia da Silva, e pela comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata da Silva Freitas Alves. Informações adicionais podem ser obtidas nos canais oficiais da Sead e da PMAC.