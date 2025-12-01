Acre
Governo do Acre regulamenta Sistema Integrado de Compras e Contratos para modernizar gestão pública
Decreto nº 11.795 unifica processos, amplia transparência e torna obrigatório o uso da nova plataforma a partir de 2026.
Polícia Civil do Acre cumpre 24 mandados contra facção Comando Vermelho em operação nesta segunda-feira
DRACO prende 12 suspeitos e cumpre 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso; coletiva de imprensa está marcada para às 10h
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deflagrou nesta segunda-feira (1º) uma operação que resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.
As investigações, que se estenderam por meses, revelaram que a organização possuía estrutura interna altamente organizada, com divisão de tarefas, hierarquia definida e atuação contínua nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A atuação do grupo impactava diretamente a segurança pública em várias regiões do estado.
A Polícia Civil realizará uma coletiva de imprensa às 10h desta segunda-feira em Rio Branco para apresentar detalhes da operação, os nomes dos presos, e o alcance da estrutura criminosa desarticulada.
A ação representa mais um golpe da segurança pública acreana contra o crime organizado, seguindo uma série de operações recentes que visam desestabilizar as facções que atuam no estado. A DRACO tem se especializado no combate a organizações criminosas de grande porte no Acre.
Acre acumula mais de 950 casos de HIV em três anos, apontam dados da Sesacre
Homens jovens entre 20 e 39 anos são os mais afetados; estado registrou 283 infecções até novembro de 2025, segundo boletim divulgado no Dia Mundial de Luta contra a AIDS
O Acre registrou mais de 950 casos de HIV nos últimos três anos, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) divulgados nesta segunda-feira (1º) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Os números, apresentados no Dia Internacional da Luta contra a AIDS, reforçam que a infecção permanece como um desafio de saúde pública no estado, com impacto persistente sobre a população jovem e do sexo masculino.
Evolução dos casos:
-
2023: 317 infecções
-
2024: 354 infecções
-
2025 (até novembro): 283 infecções
Embora os dados de 2025 apontem uma redução em relação ao ano anterior, o volume acumulado revela que a epidemia segue ativa e exige atenção constante. O perfil epidemiológico mantém padrão estável: mais de 70% dos novos casos ocorrem em homens (72% em 2023, 70% em 2024 e 71% em 2025).
A faixa etária mais afetada continua sendo a de jovens adultos entre 20 e 39 anos, mantendo o padrão nacional de vulnerabilidade. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas direcionadas à prevenção, testagem e tratamento precoce, especialmente entre a população masculina jovem, grupo que apresenta maior resistência ao acesso aos serviços de saúde.
Segundo o chefe do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), Jozadaque da Silva, a redução nos casos se deve a múltiplas explicações. “O recuo se dá pelas políticas de prevenção combinadas à ampliação da testagem rápida, oferta crescente da PrEP, além do fortalecimento das redes de atenção destinadas a populações-chave. O estado também investiu na descentralização do diagnóstico e no acompanhamento das pessoas vivendo com HIV”, explicou.
Ainda segundo o chefe, o problema maior atual enfrentado pelos portadores do HIV é a falta de acolhimento. “É a discriminação. Com isso, a pessoa que convive com a infecção acaba se afastando do tratamento, a carga viral – que antes era indetectável – passa a se tornar detectável e a transmissão recomeça. Por isso, é importante o acolhimento”, enfatizou.
Acre ocupa 25ª posição em ranking nacional de qualidade das rodovias, aponta estudo da CNT
Dados da CNT mostram estado à frente apenas de Amapá e Amazonas; São Paulo lidera com 4,06 em escala onde 1 é “péssimo” e 5 “ótimo”
O Acre ocupa a 25ª posição no ranking nacional de qualidade das rodovias, com pontuação de 2,28 em uma escala que vai de 1 (“péssimo”) a 5 (“ótimo”), segundo dados do Anuário do Transporte da Confederação Nacional do Transporte (CNT). A avaliação, que considera as condições das vias ponderadas pela extensão pesquisada, coloca o estado à frente apenas do Amapá e do Amazonas, este último com a pior nota do país (2,0).
O indicador integra o pilar de Infraestrutura do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), destacando a importância das rodovias para o desenvolvimento econômico e logístico dos estados. A posição do Acre reflete os desafios históricos de infraestrutura viária na região amazônica, onde fatores como condições climáticas, extensão territorial e custos de manutenção representam obstáculos significativos.
Os dados reforçam a necessidade de investimentos contínuos na malha rodoviária acreana, fundamental para o escoamento da produção local, integração regional e melhoria da segurança no trânsito. A situação contrasta com os estados do Sudeste e Centro-Oeste, que tradicionalmente recebem maiores investimentos em infraestrutura de transportes.
Ranking nacional
- São Paulo: 4,06
- Sergipe: 3,66
- Mato Grosso do Sul: 3,6
- Acre: 2,28 (25º lugar)
- Amazonas: 2,0 (último lugar)
Contexto metodológico
- Escala: 1 (péssimo) a 5 (ótimo)
- Pilar: Infraestrutura do Ranking de Competitividade dos Estados 2025
- Importância: Reflete impacto no desenvolvimento econômico e logístico
A posição do Acre no ranking evidencia um dos principais gargalos para o desenvolvimento estadual: a precariedade da malha viária, que impacta diretamente o escoamento da produção, o custo de vida e a integração regional. O estado historicamente sofre com os desafios logísticos impostos pela geografia amazônica.
