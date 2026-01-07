Governo do Acre reforça orçamento estadual com mais de R$ 320 milhões em créditos adicionais em 2025

Acre
O governo do Acre publicou, ao longo de 2025, uma série de decretos que autorizaram a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais para reforçar o orçamento estadual. As medidas, assinadas pelo governador Gladson Cameli, têm como base a Lei nº 4.511/2024 e visam atender emendas parlamentares, fortalecer órgãos públicos e assegurar a execução de políticas em áreas estratégicas, como saúde, educação, assistência social, segurança, justiça, tecnologia e gestão administrativa. O conjunto de decretos foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (7).
Um dos primeiros atos foi o Decreto nº 11.686, de 6 de maio de 2025, que autorizou a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1,67 milhão. Os recursos foram distribuídos entre diversas secretarias, incluindo Administração (Sead), Educação (SEE), Esporte e Lazer (Seel), Saúde (Sesacre), Agricultura (Seagri), Assistência Social (Seasdh) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac). Os valores contemplaram despesas correntes e de capital, como aquisição de materiais e equipamentos, auxílios, contribuições a instituições sem fins lucrativos e apoio direto a estudantes, com compensação por anulação de dotações orçamentárias.
Em 1º de julho de 2025, o Decreto nº 11.714 abriu crédito suplementar de R$ 32,66 milhões, com destaque para ações de governança e sustentabilidade no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. No mesmo dia, o Decreto nº 11.715 autorizou a liberação de R$ 4,75 milhões para reforçar ações da Secretaria de Governo (Segov), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Educação, principalmente para custeio, serviços de terceiros, materiais de consumo e investimentos.
Ainda em julho, o Decreto nº 11.716 abriu crédito adicional especial de R$ 6,16 milhões, beneficiando órgãos como a Secretaria de Comunicação (Secom) e a Secretaria de Planejamento (Seplan), além de repasses diretos a municípios como Tarauacá, Manoel Urbano e Plácido de Castro, tanto para despesas correntes quanto para investimentos.
O Decreto nº 11.717, de 7 de julho, autorizou um dos maiores volumes do período, com R$ 99,54 milhões em crédito suplementar. Os recursos foram destinados à Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Fundo Especial do Poder Judiciário, Representação do Governo em Brasília e Casa Civil, atendendo despesas administrativas, indenizações, diárias, tecnologia da informação e contratação de serviços diversos.
Na sequência, o Decreto nº 11.720, de 11 de julho, abriu crédito suplementar de R$ 118,17 milhões, novamente com forte participação do Poder Judiciário, especialmente para a manutenção do Projeto Cidadão, além de despesas com material de consumo, passagens, serviços de terceiros e ações financiadas com superávit de emendas parlamentares individuais.
Fechando o mês, o Decreto nº 11.727, de 28 de julho de 2025, autorizou a abertura de R$ 59,2 milhões em crédito suplementar. Os recursos contemplaram órgãos como o Ministério Público, a Controladoria-Geral do Estado (CGE) e a Secretaria de Administração, com foco em investimentos em tecnologia da informação, transparência pública, governança digital, locação de mão de obra, diárias e aquisição de equipamentos permanentes.
Somados, os decretos publicados ao longo de 2025 reforçam o orçamento estadual em mais de R$ 320 milhões, ampliando a capacidade de execução de políticas públicas e o funcionamento de órgãos essenciais do Estado.
A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil promoveu nesta quarta-feira(07), uma importante reunião de avaliação e diagnóstico dos trabalhos realizados pela saúde do município. O encontro teve como objetivo apresentar um panorama detalhado dos avanços, desafios e resultados alcançados nos últimos anos, fortalecendo a transparência e o planejamento das ações futuras.
Estiveram presentes o vice-prefeito Reginaldo Martins, secretários municipais, vereadores, agentes comunitários de saúde (ACS) e demais funcionários da rede municipal, demonstrando o comprometimento conjunto da gestão e do Legislativo com o fortalecimento das políticas públicas de saúde.
Análise Geral da Saúde Municipal
Antes
O município enfrentava dificuldades estruturais significativas, com baixa colocação em rankings estaduais, ausência de serviços especializados e limitações logísticas que comprometiam a cobertura e a resolutividade da rede de saúde. Esses fatores impactavam diretamente a qualidade do atendimento ofertado à população.
Depois
Com planejamento, investimentos e fortalecimento da gestão, Assis Brasil avançou de forma expressiva em diversos eixos estratégicos. Houve melhorias na atenção básica, nos serviços de odontologia, imunização, farmácia municipal, transporte de pacientes e no Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O município também evoluiu na gestão de resíduos, no financiamento do SUS, na infraestrutura laboratorial e no atendimento inclusivo às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Atualmente, Assis Brasil é reconhecido como destaque regional no Alto Acre, consolidando um modelo de saúde mais eficiente, inclusivo e humanizado, resultado do trabalho integrado entre gestores, profissionais da saúde e demais parceiros institucionais.
A gestão municipal, por meio da Prefeitura de Assis Brasil, reafirma o compromisso de continuar investindo na saúde pública, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar para toda a população.
Boletim da Defesa Civil aponta 10,37 metros na manhã desta quarta-feira e ausência de chuvas nas últimas 24 horas
Previsão indica pancadas pontuais, com possibilidade de chuva forte e temperaturas acima dos 30°C em várias regiões do estado
