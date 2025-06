Governo do Acre reforça Operação Verão em Xapuri, com apoio ao município e envio de 400 toneladas de massa asfáltica

O evento marca o início do trabalho integrado entre Estado e Município para intensificar o desenvolvimento da infraestrutura local durante o verão

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a administração de Xapuri, amplia nesta quarta-feira, 11, os trabalhos da Operação Verão 2025 no município. A ação integra o lançamento da programação municipal Xapuri Bem Cuidada – Verão, promovida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra).

“Essa parceria permite uma atuação mais robusta, com aplicação de massa asfáltica nas vias urbanas e melhorias estruturais nos ramais em Xapuri. É o Deracre presente onde o povo precisa, com planejamento e execução, seguindo determinação do governador Gladson Camelí”, afirma a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

As frentes de serviços no município contam com o apoio direto do Estado. Ao todo, o Deracre atua com uma frota de sete máquinas pesada,, equipe de 10 trabalhadores e fornece 400 toneladas de massa asfáltica para os serviços de manutenção e recuperação das vias urbanas e vicinais.

A operação também reforça a atuação nos ramais, com serviços de mecanização, destoca e melhorias no acesso às comunidades rurais. A proposta é garantir trafegabilidade, fortalecer a produção agrícola e valorizar os moradores da zona rural. O evento marca o início do trabalho integrado entre Estado e Município para intensificar o desenvolvimento da infraestrutura local durante o verão.

