Por Aniely Cordeiro

Em alusão ao Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental, o governo do Acre, por meio do Centro de Atenção à Saúde do Servidor (Cass), gerido pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), reforça o compromisso com o cuidado da saúde mental e emocional dos servidores públicos estaduais.

Ao longo de todo o ano, o Cass disponibiliza serviços voltados à promoção da saúde mental, que ganham ainda mais visibilidade durante o Janeiro Branco. Entre as ações oferecidas estão as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), como auriculoterapia, homeopatia, massagem, ventosaterapia, aromaterapia, bandagem terapêutica e yoga.

Além das práticas integrativas, o Centro também oferece atendimento psicológico e acompanhamento psiquiátrico, este último mediante apresentação de laudo médico, garantindo suporte especializado aos servidores que necessitam de apoio contínuo.

De acordo com a responsável pelas práticas integrativas do Cass, Giuliana Santi, as atividades contribuem para o cuidado integral do servidor, atuando tanto na saúde física quanto na mental. “Em relação à saúde psicológica, as práticas auxiliam na redução do estresse, da ansiedade e dos sintomas depressivos. Técnicas como meditação, mindfulness [focalização da atenção no momento presente] e aromaterapia promovem relaxamento profundo, maior consciência corporal e emocional, além de favorecerem o controle das emoções”, explica.

Segundo Giuliana, essas práticas também estimulam a autorregulação emocional, aumentam a autoestima e contribuem para a sensação de bem-estar, tornando-se importantes aliadas no enfrentamento das demandas do cotidiano e na melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Para ter acesso aos serviços oferecidos pelo Cass, os servidores públicos estaduais podem realizar o agendamento por meio do site www.ac.gov.br.

The post Governo do Acre reforça ações de cuidado com a saúde mental dos servidores appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários