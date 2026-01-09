Conecte-se conosco

Acre

Governo do Acre reforça ações de cuidado com a saúde mental dos servidores

Publicado

56 segundos atrás

em

Por Aniely Cordeiro

Em alusão ao Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental, o governo do Acre, por meio do Centro de Atenção à Saúde do Servidor (Cass), gerido pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), reforça o compromisso com o cuidado da saúde mental e emocional dos servidores públicos estaduais.

Ao longo de todo o ano, o Cass disponibiliza serviços voltados à promoção da saúde mental, que ganham ainda mais visibilidade durante o Janeiro Branco. Entre as ações oferecidas estão as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), como auriculoterapia, homeopatia, massagem, ventosaterapia, aromaterapia, bandagem terapêutica e yoga.

Cass é um espaço de acolhimento e cuidado com servidores. Foto: Andressa Larissa/Sead

Além das práticas integrativas, o Centro também oferece atendimento psicológico e acompanhamento psiquiátrico, este último mediante apresentação de laudo médico, garantindo suporte especializado aos servidores que necessitam de apoio contínuo.

De acordo com a responsável pelas práticas integrativas do Cass, Giuliana Santi, as atividades contribuem para o cuidado integral do servidor, atuando tanto na saúde física quanto na mental. “Em relação à saúde psicológica, as práticas auxiliam na redução do estresse, da ansiedade e dos sintomas depressivos. Técnicas como meditação, mindfulness [focalização da atenção no momento presente] e aromaterapia promovem relaxamento profundo, maior consciência corporal e emocional, além de favorecerem o controle das emoções”, explica.

Cass também realiza atendimentos itinerantes em secretarias e eventos institucionais. Foto: cedida

Segundo Giuliana, essas práticas também estimulam a autorregulação emocional, aumentam a autoestima e contribuem para a sensação de bem-estar, tornando-se importantes aliadas no enfrentamento das demandas do cotidiano e na melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Para ter acesso aos serviços oferecidos pelo Cass, os servidores públicos estaduais podem realizar o agendamento por meio do site www.ac.gov.br.

Acre

Homem é espancado a golpes de ripa no bairro da Base, em Rio Branco

Publicado

40 minutos atrás

em

8 de janeiro de 2026

Por

Vítima conseguiu fugir e se esconder em residência após ser atacada por grupo ligado a facção criminosa

Leonardo Lauane, de 42 anos, conhecido como “Negão”, foi vítima de uma agressão física a golpes de ripa de madeira na tarde desta quinta-feira (8), na Rua Epaminondas Jácome, no bairro da Base, em Rio Branco.

Segundo relatos de populares, Leonardo teria provocado verbalmente um integrante de uma facção criminosa quando, em seguida, outros membros do grupo chegaram ao local e passaram a agredi-lo com pedaços de madeira.

Para escapar do espancamento, a vítima correu e entrou em um beco, conseguindo se abrigar na casa de um morador da região, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de socorro prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Leonardo foi estabilizado e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral.

Ele apresentava hematomas na testa do lado direito, um corte no supercílio esquerdo, ferimento no cotovelo e suspeita de fissura em um dos braços. Apesar das lesões, o estado de saúde da vítima é considerado estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência. O caso pode ser investigado pela Polícia Civil, caso seja formalizado por meio de registro de boletim de ocorrência.

Acre

Casal é preso suspeito de assaltar ciclista entregador no bairro Guiomar Santos, em Rio Branco

Publicado

6 horas atrás

em

8 de janeiro de 2026

Por

Polícia Militar prendeu dupla no bairro Wanderley Dantas após roubo de celular; investigação apura possível ligação com outros crimes

Um casal suspeito de assaltar um ciclista entregador foi preso na tarde desta quinta-feira (8) por policiais da Força Tática do 3º Batalhão da PM no bairro Wanderley Dantas, na parte alta de Rio Branco. Segundo a polícia, a vítima foi abordada ainda pela manhã no bairro Guiomar Santos, onde os dois anunciaram o roubo e levaram o celular do trabalhador.

Após buscas na região, a guarnição localizou os suspeitos em frente a um supermercado no Wanderley Dantas e efetuou a prisão. A dupla foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil investiga o caso e apura possível envolvimento dos detidos em outros crimes semelhantes na capital.

O roubo que supostamente envolve o casal ocorreu nas imediações da distribuidora Campo Belo, e as imagens rapidamente passaram a circular nas redes sociais. O material audiovisual registra com nitidez toda a dinâmica do crime — desde a aproximação dos suspeitos até a fuga — onde contribuiu para a identificação dos envolvidos.

Veja vídeo do assalto:

Acre

Sesacre notifica empresa por atraso no fornecimento de medicamentos à rede pública do Acre

Publicado

7 horas atrás

em

8 de janeiro de 2026

Por

Inovamed Hospitalar recebeu duas notificações administrativas e pode sofrer sanções; empresa alega problemas logísticos e diz que itens já estão em entrega.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) publicou, na última quarta-feira (7), no Diário Oficial do Estado, duas notificações administrativas contra a empresa Inovamed Hospitalar Ltda por atraso no fornecimento de medicamentos destinados às unidades da rede pública estadual. As medidas referem-se a processos distintos e preveem a possibilidade de aplicação de sanções, conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos.

A Notificação nº 2/2026, vinculada ao Processo nº 0019.015360.00001/2026-62, diz respeito ao Pregão Eletrônico SRP nº 376/2024 e à Ordem de Entrega nº 74600/2025. De acordo com a Sesacre, a empresa deixou de cumprir o prazo contratual para a entrega de grandes quantidades de medicamentos de uso recorrente na rede hospitalar. Entre os itens em atraso estão 14.200 unidades de simeticona 75mg/ml (emulsão oral gotas), 4.568 frascos de cloridrato de ambroxol 6mg/ml (xarope adulto 120ml) e simeticona 40mg, todos previstos no Contrato Administrativo nº 782/2025.

Já a Notificação nº 3/2026, relacionada ao Processo nº 0019.015360.00002/2026-15, é decorrente de uma dispensa de licitação e da Ordem de Entrega nº 74688/2025. Nesse caso, a Sesacre aponta a não entrega de 300 unidades de norfloxacina 400mg, antibiótico utilizado no tratamento de infecções, previsto no Contrato Administrativo nº 688/2025.

Segundo a secretaria, os medicamentos tinham como destino as unidades de saúde da rede hospitalar estadual. As notificações foram assinadas pela gestora de contratos substituta, Sebastiana Alves da Silva, e estabelecem prazo de cinco dias úteis, a contar do recebimento oficial, para apresentação de defesa prévia. Caso as justificativas não sejam aceitas, a empresa poderá sofrer sanções administrativas.

Procurada pela reportagem do ac24horas, a Inovamed Hospitalar informou, por meio de nota, que pretende concluir a entrega dos medicamentos pendentes. A empresa afirmou que os itens simeticona 75mg/ml, simeticona 40mg e norfloxacina 400mg já foram faturados e estão em trânsito para entrega.

Em relação ao cloridrato de ambroxol 6mg/ml (xarope adulto 120ml), a Inovamed declarou que houve envio parcial em dezembro de 2025 e janeiro de 2026, e que o restante do quantitativo está em tratativas para envio. A empresa justificou os atrasos citando rupturas temporárias de estoque, causadas por atrasos de fabricantes durante o recesso de fim de ano, além de dificuldades logísticas provocadas pelo aumento da demanda nas transportadoras. Na nota, a Inovamed reiterou o compromisso com o abastecimento e a continuidade dos serviços de saúde no Acre.

