Governo do Acre reduz orçamento ambiental e amplia verba para agricultura em 2026, apesar do discurso de equilíbrio

Enquanto Gladson Cameli defende conciliação entre produção e conservação, projeto orçamentário corta 29% dos recursos da SEMA e 19% do IMAC, mas aumenta verba da Agricultura em 11%

Em contraste com seu discurso público sobre desenvolvimento sustentável, o governador Gladson Cameli (PP) encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei orçamentária para 2026 que reduz significativamente os recursos para a área ambiental enquanto amplia os investimentos na agricultura. Os dados foram revelados após análise do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado ao legislativo no final de setembro.

Mudanças orçamentárias propostas para 2026:

SEMA: redução de 29% (de R$ 23,4 milhões para R$ 16,7 milhões)

IMAC: corte de 19% (de R$ 8,2 milhões para R$ 6,7 milhões)

Agricultura: aumento de 11% (de R$ 103,6 milhões para R$ 114,9 milhões)

A divergência entre o discurso e a alocação de recursos ficou evidente durante participação do governador em evento realizado pelos jornais Valor Econômico, O Globo e Rádio CBN, onde Cameli afirmou que “não precisa tirar uma árvore para fortalecer o agronegócio” com as tecnologias disponíveis.

Os números revelam uma priorização orçamentária para o setor agrícola em detrimento das políticas ambientais, levantando questionamentos sobre a efetividade da conciliação entre produção e conservação na prática administrativa do governo. O projeto ainda será analisado pelos deputados estaduais.

