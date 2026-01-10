Governo do Acre realiza primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), promoveu a primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Simamc) nesta sexta-feira, 9, na sala de reuniões da Sema. O encontro marcou o início da implementação de uma nova estrutura de governança voltada à integração das políticas públicas ambientais, territoriais e de enfrentamento às mudanças climáticas no Acre.

O Simamc estabelece um modelo de atuação articulada entre órgãos estratégicos do governo estadual, com foco no aumento da eficiência administrativa, no uso qualificado de dados e na resposta coordenada aos desafios ambientais e climáticos enfrentados pelo estado.

Na reunião, foram apresentados os principais pontos da lei que institui o sistema, com detalhamento de seus objetivos, estrutura e funcionalidades, além do alinhamento sobre os próximos passos necessários para a efetiva implementação do Simamc no estado.

Além da Sema, o sistema reúne a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri); dos Povos Indígenas (Sepi), além do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac); de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), de Terras (Iteracre) e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC).

No encontro, também foram detalhados os objetivos estratégicos do Simamc, que incluem a gestão integrada entre os órgãos, a otimização de recursos e o fortalecimento da qualidade da atuação do Estado nas políticas ambientais e climáticas. A proposta é garantir maior eficiência administrativa, planejamento integrado e resultados mais efetivos para a sociedade acreana.

A apresentação destacou ainda a arquitetura do sistema, composta por um Comitê Gestor, responsável por coordenar a atuação conjunta e a tomada de decisões estratégicas; pelo Centro Integrado de Inteligência, Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), que funciona como o núcleo tecnológico do Simamc, reunindo dados territoriais, ambientais e hidrometeorológicos e pelo Grupo Operacional, que conecta o sistema às ações de fiscalização e segurança pública.

Outro ponto abordado foi a integração do Simamc com outros sistemas e políticas públicas, fortalecendo ações de combate aos crimes ambientais, enfrentamento a eventos climáticos extremos, monitoramento territorial e adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Essa atuação em rede amplia a capacidade de resposta do Estado, especialmente em situações de desmatamento ilegal, queimadas, secas e inundações.

Participaram da reunião, gestores e técnicos da Sema, Secretaria de Agricultura (Seagri); da Casa Civil (Secc); de Planejamento (Seplan); de Povos Indígenas (Sepi); do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC); de Meio Ambiente do Acre (Imac); de Terras do Acre (Iteracre), e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC).

O que eles disseram

“Hoje realizamos a primeira reunião de sensibilização e apresentação da lei que institui o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima, uma instância estratégica de governança criada para tratar, de forma integrada, temas centrais para o desenvolvimento do Acre e a conservação ambiental. Esse sistema reúne diversas secretarias e órgãos permitindo que as políticas públicas sejam pensadas de maneira coordenada e estratégica”, destacou o secretário do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.

“O Sistema Integrado permitirá que o Estado entregue políticas públicas mais eficientes voltadas à proteção ambiental, ao desenvolvimento produtivo e, principalmente, ao enfrentamento das mudanças climáticas. Esse trabalho integrado fortalece a confiança da sociedade em um governo comprometido com a preservação do meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável e com a garantia da segurança alimentar e nutricional para a população”, afirmou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.

“Com essa integração entre os órgãos do governo, teremos mais eficiência na execução das ações, promovendo o desenvolvimento aliado ao cuidado com o sistema de meio ambiente e clima. Como representante do IMC e coordenadora do Sisa, acompanhamos de perto esse processo de integração, que vai contribuir significativamente para o avanço das políticas ambientais no estado. Esse trabalho conjunto representa um grande avanço para o Acre”, destacou a presidente do IMC, Jaksilande Araújo.

“Para todo o Sistema de Proteção e Defesa Civil, essa integração vai ser importantíssima para as ações de planejamento, porque os trabalhos paralelos de cada órgão agora serão somados no sistema com outras instituições, principalmente nas discussões e tenho certeza que quem vai ganhar com tudo isso é a população do Estado que terá instituições mais fortalecidas a partir de agora”, ressalta o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Carlos Batista.









The post Governo do Acre realiza primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários