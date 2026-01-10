Acre
Governo do Acre realiza primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), promoveu a primeira reunião do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Simamc) nesta sexta-feira, 9, na sala de reuniões da Sema. O encontro marcou o início da implementação de uma nova estrutura de governança voltada à integração das políticas públicas ambientais, territoriais e de enfrentamento às mudanças climáticas no Acre.
O Simamc estabelece um modelo de atuação articulada entre órgãos estratégicos do governo estadual, com foco no aumento da eficiência administrativa, no uso qualificado de dados e na resposta coordenada aos desafios ambientais e climáticos enfrentados pelo estado.
Na reunião, foram apresentados os principais pontos da lei que institui o sistema, com detalhamento de seus objetivos, estrutura e funcionalidades, além do alinhamento sobre os próximos passos necessários para a efetiva implementação do Simamc no estado.
Além da Sema, o sistema reúne a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri); dos Povos Indígenas (Sepi), além do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac); de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), de Terras (Iteracre) e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC).
No encontro, também foram detalhados os objetivos estratégicos do Simamc, que incluem a gestão integrada entre os órgãos, a otimização de recursos e o fortalecimento da qualidade da atuação do Estado nas políticas ambientais e climáticas. A proposta é garantir maior eficiência administrativa, planejamento integrado e resultados mais efetivos para a sociedade acreana.
A apresentação destacou ainda a arquitetura do sistema, composta por um Comitê Gestor, responsável por coordenar a atuação conjunta e a tomada de decisões estratégicas; pelo Centro Integrado de Inteligência, Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), que funciona como o núcleo tecnológico do Simamc, reunindo dados territoriais, ambientais e hidrometeorológicos e pelo Grupo Operacional, que conecta o sistema às ações de fiscalização e segurança pública.
Outro ponto abordado foi a integração do Simamc com outros sistemas e políticas públicas, fortalecendo ações de combate aos crimes ambientais, enfrentamento a eventos climáticos extremos, monitoramento territorial e adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Essa atuação em rede amplia a capacidade de resposta do Estado, especialmente em situações de desmatamento ilegal, queimadas, secas e inundações.
Participaram da reunião, gestores e técnicos da Sema, Secretaria de Agricultura (Seagri); da Casa Civil (Secc); de Planejamento (Seplan); de Povos Indígenas (Sepi); do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC); de Meio Ambiente do Acre (Imac); de Terras do Acre (Iteracre), e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC).
O que eles disseram
“Hoje realizamos a primeira reunião de sensibilização e apresentação da lei que institui o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima, uma instância estratégica de governança criada para tratar, de forma integrada, temas centrais para o desenvolvimento do Acre e a conservação ambiental. Esse sistema reúne diversas secretarias e órgãos permitindo que as políticas públicas sejam pensadas de maneira coordenada e estratégica”, destacou o secretário do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.
“O Sistema Integrado permitirá que o Estado entregue políticas públicas mais eficientes voltadas à proteção ambiental, ao desenvolvimento produtivo e, principalmente, ao enfrentamento das mudanças climáticas. Esse trabalho integrado fortalece a confiança da sociedade em um governo comprometido com a preservação do meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável e com a garantia da segurança alimentar e nutricional para a população”, afirmou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.
“Com essa integração entre os órgãos do governo, teremos mais eficiência na execução das ações, promovendo o desenvolvimento aliado ao cuidado com o sistema de meio ambiente e clima. Como representante do IMC e coordenadora do Sisa, acompanhamos de perto esse processo de integração, que vai contribuir significativamente para o avanço das políticas ambientais no estado. Esse trabalho conjunto representa um grande avanço para o Acre”, destacou a presidente do IMC, Jaksilande Araújo.
“Para todo o Sistema de Proteção e Defesa Civil, essa integração vai ser importantíssima para as ações de planejamento, porque os trabalhos paralelos de cada órgão agora serão somados no sistema com outras instituições, principalmente nas discussões e tenho certeza que quem vai ganhar com tudo isso é a população do Estado que terá instituições mais fortalecidas a partir de agora”, ressalta o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Carlos Batista.
Acre
Ciclista motorizado fica ferido após invadir via preferencial e ser atingido por carro em Rio Branco
Acidente ocorreu na Via Chico Mendes, no bairro Comara; vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro
Sidney Silva de Souza, de 47 anos, ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (10), na Via Chico Mendes, no bairro Comara, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas pelo motorista de um veículo modelo Corsa, de cor azul, envolvido na ocorrência, Sidney trafegava em uma bicicleta motorizada pela ciclovia quando, ao chegar à rotatória, não respeitou a sinalização de “pare” e acabou invadindo a via preferencial.
O condutor do automóvel relatou que ainda tentou frear para evitar a colisão, mas não conseguiu devido à aproximação repentina da vítima.
Uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local prestou o primeiro atendimento e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico e uma motolância. Após os procedimentos iniciais e estabilização, Sidney foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
A vítima sofreu cervicalgia, lombalgia e diversas escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.
O Batalhão de Trânsito esteve no local para realizar os procedimentos de praxe, registrar a ocorrência e organizar o fluxo de veículos na região.
Acre
Corte no Orçamento de 2026 ameaça funcionamento e políticas estudantis do Ifac no Acre
Redução de 7,16% equivale à perda de quase um mês de funcionamento da instituição e pode afetar assistência estudantil, pesquisa e serviços básicos.
Acre
Vídeo; Mulher monitorada por tornozeleira é presa novamente por tráfico de drogas em Rio Branco
Mandado foi cumprido durante averiguação de falsa denúncia de cárcere privado no bairro Vitória
A monitorada por tornozeleira eletrônica Gigliola Alves Pinheiro, de 39 anos, foi presa novamente na noite desta sexta-feira (9), durante o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Vitória, na parte alta de Rio Branco.
A prisão foi realizada por policiais militares da Ronda Ostensiva Tática Móvel (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), após a guarnição ser acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para averiguar uma denúncia de possível cárcere privado em uma residência na Rua Cláudio Walviacre.
Ao chegarem ao local e ouvirem moradores da região, os policiais constataram que a denúncia era falsa. No entanto, durante a abordagem, os militares identificaram que Gigliola fazia uso de tornozeleira eletrônica e, ao consultar os dados no sistema, verificaram que havia contra ela um novo mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Segundo a polícia, o mandado havia sido expedido no início da tarde do mesmo dia e foi cumprido por volta das 20h, mesmo com a mulher já estando sob monitoramento eletrônico.
A Polícia Militar informou que as ações ostensivas têm sido intensificadas nas áreas periféricas da capital, com foco no cumprimento de ordens judiciais e no reforço da segurança pública.
Diante da situação, Gigliola recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.
Durante a abordagem, ela informou aos policiais que reside atualmente em Rio Branco e confirmou ser esposa de um dos líderes de uma facção criminosa atuante na cidade de Xapuri, no interior do estado, conhecido pelo apelido de “Faro Fino”.
