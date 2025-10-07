fbpx
Governo do Acre realiza mutirão de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para pescadores de Cruzeiro do Sul

2 horas atrás

Com o mutirão realizado na Colônia de Pescadores Z-1, o governo do Acre e a Polícia Civil fortalecem o acesso à documentação civil básica no interior do estado. Foto: arquivo/ PCAC

O governo do Acre, por meio da Polícia Civil, através do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, realiza entre os dias 7 e 10 de outubro um grande mutirão de atendimentos na Colônia de Pescadores Z-1, em Cruzeiro do Sul. A ação teve como foco a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), beneficiando diretamente os pescadores artesanais do município.

A iniciativa contou com a parceria do deputado estadual Nicolau Júnior, que colaborou para a mobilização e estruturação da ação no local, garantindo o suporte necessário para atender a alta demanda da comunidade pesqueira.

Durante os quatro dias de atividade, mais de 800 pessoas serão atendidas, assegurando a regularização documental essencial para que os pescadores tenham acesso a diversos benefícios sociais, como o seguro-defeso, previsto no Decreto nº 12.527/2025.

O mutirão reforça o compromisso do governo do Estado e da Polícia Civil em ampliar o acesso à documentação civil básica, especialmente para populações que vivem em áreas mais distantes dos centros urbanos.

“Nosso objetivo é garantir que todos os cidadãos, em especial os trabalhadores que sustentam suas famílias com a pesca, tenham seus direitos preservados e acesso facilitado aos serviços públicos”, destacou o diretor do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, Júnior Cesar da Silva.

César ressalta ainda que esse trabalho conjunto demonstra o quanto é possível avançar quando há integração entre os órgãos públicos e representantes locais. A emissão da nova CIN é um passo importante para a cidadania dos pescadores e para a modernização dos registros civis no Acre.

Com o sucesso da ação, novas edições do mutirão estão sendo planejadas para outras regiões do estado, visando alcançar ainda mais comunidades e fortalecer o processo de inclusão cidadã no Acre.

Fonte: PCAC

Faturamento da indústria cai 5,3% em agosto, quarto resultado negativo em seis meses

12 minutos atrás

7 de outubro de 2025

Horas trabalhadas na produção, massa salarial e rendimento médio dos trabalhadores também recuaram. Já o emprego ficou estável

O faturamento real da indústria de transformação caiu 5,3% em agosto, na comparação com julho, apontam os Indicadores Industriais, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira (7). É a quarta queda do índice nos últimos seis meses.

O resultado negativo comprometeu o acumulado do ano do indicador. De janeiro a julho, o faturamento registrado em 2025 era 5,1% superior ao mesmo período do ano passado. Agora, contando os dados de agosto, o faturamento deste ano é 2,9% maior que o observado nos oito primeiros meses de 2024.

Segundo Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI, essa tendência de queda é consequência de vários fatores. “O primeiro deles é o patamar elevado dos juros, que impacta o crédito e o crescimento econômico como um todo. Um segundo elemento é a entrada de bens importados, especialmente de consumo, capturando boa parte do mercado consumidor da indústria nacional e prejudicando o setor. Além disso, a valorização do real frente ao dólar torna os produtos brasileiros mais caros lá fora, impactando as empresas exportadoras”, avalia.

Confira a sonora completa da economista:

Horas trabalhadas recuam e emprego fica estável

O número de horas trabalhadas na produção teve ligeira queda de 0,3%, entre julho e agosto. Nos oito primeiros meses de 2025, o indicador ainda registra saldo positivo: alta de 1,6% frente ao mesmo período de 2024.

Já o emprego industrial registrou estabilidade pelo quarto mês consecutivo. Até abril deste ano, o indicador acumulava 18 meses consecutivos sem queda. Depois de cair em abril, o índice não mudou significativamente em maio, junho, julho e agosto. Ainda assim, o emprego cresceu 2,2% nos oito primeiros meses de 2025.

Massa salarial e rendimento caem, mas UCI sobe

A massa salarial caiu 0,5% entre julho e agosto. No acumulado do ano, já recuou 2% em relação ao mesmo recorte de 2024. Outro indicador ligado ao mercado de trabalho industrial, o rendimento médio dos trabalhadores também diminuiu: queda de 0,6%. Entre janeiro e agosto de 2025, o índice acumula retração de 4,1% frente ao mesmo período do ano passado.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuperou parte da queda de 0,4 ponto percentual (p.p.) em julho. Em agosto, a UCI da indústria subiu 0,2 p.p., chegando aos 78,7%. A CNI destaca que a UCI média dos oito primeiros meses de 2025 é 0,7 p.p. inferior à registrada no mesmo período de 2024.

Detran homologa matrículas para formação de agentes e examinadores de trânsito

2 horas atrás

7 de outubro de 2025

Foto: Eduardo Gomes/Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) e a Secretaria de Estado de Administração (Sead) publicaram nesta terça-feira, 07, o Edital nº 040, que homologa as matrículas dos candidatos aprovados para o curso de formação dos cargos de agente de autoridade de trânsito e examinador de trânsito.

Com a homologação, as matrículas passam a ter validade a partir do dia 7 de outubro de 2025, conforme estabelecido pelo edital assinado pelo secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia da Silva, e pela presidente do Detran, Taynara Martins Barbosa.

O curso de formação é uma etapa eliminatória e classificatória do certame e tem como objetivo capacitar os futuros agentes e examinadores para o exercício das funções relacionadas à fiscalização, segurança viária e avaliação de condutores.

Os candidatos matriculados poderão acompanhar informações e comunicados oficiais por meio do site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), responsável pela organização do concurso. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília)

Três homens são presos por furto de motores de rabeta em Marechal Thaumaturgo

2 horas atrás

7 de outubro de 2025

Polícia Militar recupera material após um dos suspeitos confessar o crime e indicar o local do esconderijo

A Polícia Militar de Marechal Thaumaturgo prendeu, nesta segunda-feira (6), três homens acusados de furtar motores de rabeta na região do Rio Amônia. Durante a ação, um dos suspeitos confessou envolvimento em um dos crimes e apontou o local onde o motor havia sido escondido.

Os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material recuperado, para os procedimentos cabíveis.

