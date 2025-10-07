Governo do Acre realiza mutirão de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para pescadores de Cruzeiro do Sul

A iniciativa contou com a parceria do deputado estadual Nicolau Júnior, que colaborou para a mobilização e estruturação da ação no local, garantindo o suporte necessário para atender a alta demanda da comunidade pesqueira.

Durante os quatro dias de atividade, mais de 800 pessoas serão atendidas, assegurando a regularização documental essencial para que os pescadores tenham acesso a diversos benefícios sociais, como o seguro-defeso, previsto no Decreto nº 12.527/2025.

O mutirão reforça o compromisso do governo do Estado e da Polícia Civil em ampliar o acesso à documentação civil básica, especialmente para populações que vivem em áreas mais distantes dos centros urbanos.

“Nosso objetivo é garantir que todos os cidadãos, em especial os trabalhadores que sustentam suas famílias com a pesca, tenham seus direitos preservados e acesso facilitado aos serviços públicos”, destacou o diretor do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, Júnior Cesar da Silva.

César ressalta ainda que esse trabalho conjunto demonstra o quanto é possível avançar quando há integração entre os órgãos públicos e representantes locais. A emissão da nova CIN é um passo importante para a cidadania dos pescadores e para a modernização dos registros civis no Acre.

Com o sucesso da ação, novas edições do mutirão estão sendo planejadas para outras regiões do estado, visando alcançar ainda mais comunidades e fortalecer o processo de inclusão cidadã no Acre.