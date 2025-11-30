Governo do Acre realiza Feirão do Emprego e da Empregabilidade com centenas de vagas e serviços ao trabalhador em dezembro

O governo do Estado realiza, nos dias 5 e 6 de dezembro, em Rio Branco, o primeiro Feirão do Emprego e da Empregabilidade, um grande mutirão que reunirá mais de mil vagas de trabalho para os próximos três meses, serviços essenciais ao trabalhador e oportunidades de capacitação profissional. A ação é coordenada pela vice-governadora Mailza Assis e pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego.

O evento será realizado em frente ao Quartel da Polícia Militar, no Centro, e pretende conectar empresas contratantes e trabalhadores que buscam recolocação ou o primeiro emprego, além de facilitar o acesso à documentação, qualificação e orientação profissional.

O feirão ocorre em um momento de forte expansão econômica no Acre, que registrou o maior crescimento de PIB do Brasil na última medição, com taxa de 14%, além das menores taxas de desemprego dos últimos três anos. O aquecimento da economia tem impulsionado setores como tecnologia da informação, supermercados, vendas, bares e restaurantes, construção civil, indústria e telemarketing.

Nesse contexto, o Sine tem cumprido papel estratégico, divulgando diariamente entre 100 e 200 vagas, fazendo a intermediação entre empresas e trabalhadores e ampliando as possibilidades de contratação.

O Feirão do Emprego e da Empregabilidade tem como proposta reunir, em um único espaço e no formato de mutirão, empresas que querem contratar e pessoas que buscam oportunidades, além de levar cursos e orientações práticas que aumentem a empregabilidade.

A ação também reforça a construção de uma política permanente de promoção do emprego no estado, envolvendo uma ampla rede de parceiros, entre eles: Fieac, Acisa, Abrasel, Asas, Adacre, Sinduscon, sindicatos patronais, instituições do Sistema S e Ieptec.

Serviços, atendimentos e cursos disponíveis

Durante os dois dias de evento, o público terá acesso a:

Cadastro e encaminhamento para vagas de emprego

Emissão de Carteira de Trabalho

Seguro-desemprego

Atendimentos da OCA Móvel

Serviços do Ônibus Lilás (Semulher)

Orientações para entrevista e elaboração de currículos

Informações sobre empreendedorismo e regularização de MEIs

Vagas em cursos e capacitações do Senai, Senac, Ieptec, Polo Digital da Seict e outras instituições parceiras

Atendimentos de saúde, como oftalmologia, ortopedia, odontologia, testes rápidos, vacinação, aferição de pressão e glicemia

Corte de cabelo

A expectativa é que um grande número de trabalhadores seja encaminhado para entrevistas e contratações ainda durante o feirão.

A vice-governadora Mailza Assis, coordenadora do evento, destaca que o feirão é uma ação de incentivo direto às famílias acreanas. “Este pacote de vagas de emprego é uma forma que o governo do Estado, em parceria com todas as entidades, encontrou de presentear a nossa população, em consideração ao momento positivo da nossa economia”, destaca ela que também está à frente da SEASDH.

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, reforça o papel do Sine como instrumento fundamental na geração de emprego. “O Sine tem sido uma parceria muito promissora para a nossa sociedade, cada vez mais reconhecida tanto pelas empresas quanto pelas pessoas que querem trabalhar. Esta mobilização conjunta reflete o compromisso do governo com o desenvolvimento socioeconômico”, afirmou.

Oportunidade para trabalhar e movimentar a economia

Com o início de dezembro se aproximando, o Feirão do Emprego e da Empregabilidade representa uma oportunidade única para quem deseja começar o ano de 2026 com um emprego garantido. Para as empresas, é uma chance de fortalecer suas equipes e acompanhar o ritmo de crescimento econômico do Acre.

O evento reunirá centenas de serviços, vagas e capacitações, reafirmando o compromisso do governo estadual em valorizar o trabalhador e promover mais renda e desenvolvimento para as famílias acreanas.

