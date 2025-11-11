Acre
Governo do Acre realiza exposição artística Cores da Amazônia no Palácio das Secretarias
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), iniciou nesta terça-feira, 11, a exposição Cores da Amazônia, do artista plástico Dim Ribeiro, no hall do Palácio das Secretarias, localizado no centro de Rio Branco. A mostra reúne releituras de pinturas consagradas e permanece aberta à visitação gratuita até o dia 5 de dezembro.
Inspirada em grandes nomes da pintura, como Caravaggio e Van Gogh, a exposição busca valorizar a arte acreana e destacar a diversidade cultural e natural da região amazônica. As obras utilizam tons e elementos que remetem à vivacidade e às cores da floresta.
Durante a abertura, Dim Ribeiro destacou que a mostra é uma homenagem à Amazônia e à riqueza cultural do Acre. “As obras são releituras de pintores famosos, como Caravaggio e Van Gogh, que trago simbolicamente para o Acre por meio da pintura. Em uma das telas, por exemplo, comparo a Gameleira, um dos cartões-postais de Rio Branco, com a obra Noite Estrelada, de Van Gogh. Além das releituras, também apresento imagens da nossa Floresta Amazônica. São 18 quadros ao todo, disponíveis para visitação e venda”, explicou o artista.
A visitante Aniely Cordeiro avaliou a experiência de apreciar a exposição: “É muito interessante ver como cada quadro mostra a beleza e a diversidade da Amazônia. As releituras de obras clássicas, com elementos da nossa floresta, me tocaram bastante. A exposição me fez olhar de um jeito diferente”, afirmou.
Esta é a terceira exposição individual de Dim Ribeiro, que também já participou de mostras coletivas. Em suas criações, o artista combina humor, crítica social e afeto, em uma leitura sensível sobre o cotidiano e a identidade acreana.
Durante os período de mostra, os corredores do Palácio das Secretarias se transformam em um espaço de arte e cultura, com telas que retratam as cores, os costumes e as paisagens da Amazônia. A expectativa é de que o evento receba um bom público até o encerramento da mostra.
Comentários
Acre
Polícia Civil deflagra operação contra crimes tributários em Cruzeiro do Sul, Xapuri e Rio Branco
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (DEFAZ), deflagrou nesta terça-feira, 11, uma operação destinada ao cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e de sequestro de valores nos municípios de Cruzeiro do Sul, Xapuri e Rio Branco.
As medidas judiciais foram expedidas no âmbito de uma investigação que apura a prática de crimes contra a ordem tributária e associação criminosa, supostamente conduzidos por um empresário atuante no ramo comercial.
A ação é resultado de um trabalho minucioso desenvolvido pela Polícia Civil, com o apoio dos órgãos que integram o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), entre eles, o Ministério Público Estadual (MPAC), a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
As diligências contaram com a participação de equipes da DEFAZ, bem como das Delegacias de Xapuri e de Cruzeiro do Sul. Durante as investigações, foram reunidos fortes indícios de que o principal investigado teria utilizado pessoas jurídicas registradas em nome de interpostas pessoas, os chamados “laranjas”, para a aquisição de mercadorias de alto valor, valendo-se de benefícios fiscais concedidos à Área de Livre Comércio (ALC), sem o recolhimento dos tributos devidos.
Os levantamentos apontam ainda que o empresário controlava simultaneamente três empresas utilizadas para movimentação financeira irregular, incluindo a compra de veículos de alto valor entre os anos de 2019 e 2021, incompatíveis com o faturamento declarado ao Fisco.
Os mandados foram cumpridos nos endereços comerciais e residenciais dos investigados, resultando na apreensão de documentos, mídias digitais e bens de interesse da investigação. Por determinação judicial, também foi efetuado o bloqueio de valores que totalizam R$ 951.279,32, visando ao ressarcimento do erário e à futura recomposição dos danos tributários apurados.
O delegado titular da DEFAZ, Igor Brito, destacou a relevância da operação no combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro no estado. “Essa ação representa mais um passo importante da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes tributários e à ocultação de patrimônio obtido de forma ilícita. Nosso objetivo é proteger os cofres públicos e garantir que todos atuem dentro da legalidade, contribuindo de forma justa com o Estado. A integração com os órgãos do CIRA tem sido fundamental para dar robustez e eficiência às investigações”, afirmou o delegado.
Comentários
Acre
Memórias de um Repórter: Da Selva Amazônica ao Coração do Poder
No calor úmido dos seringais do Acre, onde o rio Jordão serpenteia como veia exposta da Amazônia, nasceu em 1965 um menino que trocaria o atoleiro da BR-364 por manchetes que abalam Brasília. Em *Memórias de Um Repórter – Entre o Mimeógrafo e o Centro do Poder*, Chico Araújo despeja uma vida crua, sem filtros: infância de fome e teimosia, redações cheirando a tinta fresca e bastidores de CPIs que detonam como bombas. Não é só autobiografia – é um raio-X do Brasil rachado, onde o jornalismo vira arma contra o silêncio imposto.
Araújo reconta os contrastes da origem como quem narra uma pauta quente: a vastidão dos igarapés ancestrais, os perigos dos rios inchados e uma família pobre que apostava tudo na educação para driblar o abandono. De garoto trilhando quilômetros de lama em busca de aulas no Instituto São José, ele descobre o ofício nas primeiras cópias mimeografadas – um improviso que cheirava a revolução. Influenciado pelo escritor Leandro Tocantins e pelos padres alemães exilados pelo regime de Hitler, que o iniciaram nas letras e na resistência, o jovem Araújo vê no jornalismo não carreira, mas ferramenta para amplificar vozes sufocadas pela mata e pelo poder.
A história avança em ritmo de reportagem afiada, cronológica e entrelaçada: das raízes acreanas, com microfone na Rádio Educadora 15 de Junho e redações da Folha do Acre e O Rio Branco, aos furos que marcam época. Explosões de bombas caseiras em gráficas, greves que param cidades e laços com ícones como Chico Mendes, o sindicalista assassinado, e Edmundo Pinto, o político visionário fuzilado em São Paulo. Esses anos forjam uma ética inabalável, ancorada na gleba familiar e nas máquinas de tinta que prometem mudança. Há o episódio humilhante no Diário do Acre, onde, sem grana para aluguel, ele “mora” nas oficinas após as tiragens noturnas – leito de folhas impressas e cobertor puído, um teste de fogo que tempera a determinação.
Como repórter e depois editor-chefe de A Gazeta, Araújo cava um escândalo que choca: o tráfico de adolescentes garotas, trocadas por gramas de ouro nos garimpos clandestinos de Rondônia. Um esquema de exploração sexual camuflado nas veias douradas da Amazônia, denunciando a escravidão moderna que devora vidas jovens por migalhas de riqueza extrativista. É o tipo de pauta que não sai da cabeça – e que ecoa o caos sistêmico.
O eixo vira para Brasília, via TV Acre e O Estado de S. Paulo, onde as frentes quentes viram rotina: CPIs que explodem como minas, como a das Obras Inacabadas em 2001, na qual ele assessora o deputado Damião Feliciano para mapear desvios bilionários em obras-fantasma. Prisões de magnatas como Luiz Estevão e Sérgio Naya expõem impérios de areia movediça; tramas cirúrgicas revelam a corrupção enraizada. No Estadão, ele mergulha nas operações da PF contra o narcotráfico na fronteira com a Colômbia: apreensões de cocaína, assassinatos de indígenas por guerrilheiros e emboscadas em Tabatinga que desmontam rotas pelos rios Juruá e Solimões, financiando eleições e milícias. A CPI do Narcotráfico de 1999, que ele cobre de perto, indicia 827 nomes – de chefes do crime a juízes –, pintando o Acre como laboratório da “narcopolítica”, com voos charter e sumiços brutais.
A descida ao submundo ramifica em capítulos que testam limites éticos: passagens pela agência Duda Mendonça, desmascarando o circo das campanhas; no Ministério da Reforma Agrária com Raul Jungmann no governo FHC, mediando brigas por terra entre extrativistas e latifundiários; e no Jornal de Brasília, com matérias sobre biopirataria – garimpo ilegal de material genético amazônico por multinacionais. Essas pautas inflamam a CPI da Câmara, catalisando inquéritos sobre patentes roubadas que sangram a biodiversidade brasileira. Há a denúncia bombástica da venda de sangue de indígenas na internet: amostras genéticas de povos como Karitiana, Suruí e Yanomami, comercializadas por US$ 85 cada pelo Instituto Coriell, nos EUA, sem um centavo para as comunidades. Escândalo que vira capa do The New York Times em 2007 e acende protestos indígenas.Cargos no Congresso – da assessoria à Vice-Presidência do Senado à Mesa Diretora da Câmara – viram o espelho do avesso: rejeições a rachadinhas, áudios de propinas milionárias e intimidações que medem o preço da retidão. Como setorista no Planalto, ele decifra alianças que constroem ou quebram o país. Casos que humanizam o furacão: a prisão da filha de um embaixador por tráfico, golpe na elite diplomática; as “candidatas biônicas” no Miss Brasil, farsa que zomba de instituições; e, no Acre, cobaias humanas em testes de malária pela Fiocruz em 2006 – voluntários pobres, indígenas e ribeirinhos, pagos para serem picados por mosquitos infectados, um colonialismo médico que paralisa pesquisas e expõe desigualdades.
Recusas a subornos não são troféus isolados, mas fios de uma integridade forjada na penúria – como o agricultor preso em Brasília, no Vale do Amanhecer, por extrair casca de árvore para remédio caseiro à esposa doente, punição que grita desigualdade ecológica. No crime, ele narra a cassação de Hildebrando Pascoal, o “Deputado da Motosserra”, por um império de matança no Acre; e a rede de Orleir Cameli, ex-governador, facilitador de céus criminosos, com o confisco de seu Boeing 727 em 1995, recheado de contrabando em Guarulhos – uma fortaleza aérea que escondia sonegação e laços com o tráfico. Alarmante também o desvio do Fundef: bilhões para educação no Norte sugados por licitações falsas, até pra comprar cuecas, um roubo ao futuro das crianças que Araújo chama de “câncer da disparidade”.
Pela pena de Araújo – que mescla o fluxo sinuoso de Guimarães Rosa ao bisturi de Euclides da Cunha –, detalhes pulam como flashes: cheiro de tinta metálica nas prensas, medo de capangas nas sombras, vício do poder e alívio da verdade nua.
Vai além da memória: é hino à teimosia amazônica, reconstrução do Brasil pelas trilhas remotas ao Planalto de segredos. Indicado a fãs de crônicas investigativas como Gay Talese ou Eliane Brum, o livro provoca: em tempos de fake news, qual o custo de contar o real?No fim, Memórias de Um Repórter sobe do pessoal ao coletivo: apelo pelo jornalismo como contrafogo à ideologia tóxica e ao veneno digital. Araújo invoca uma “palavra que não seca”, para resgatar não só histórias solitárias, mas o pano rasgado da nação. Suas pegadas no Acre – fundando o curso de Jornalismo na Ufac e revivendo jornais locais – e as reviravoltas em Brasília, como “morar com ratos” em 2008-2009, resgatado por um envelope anônimo no Senado e cargo na Câmara com Rose de Freitas, provam que o herói é a persistência cotidiana. Não é fim de ciclo, mas grito de guerra: para jornalistas de peito, ativistas e leitores atentos, é o lembrete do Hino do Acre – resistir “sem cair, sem recuar, sem temer” –, pulsando um futuro em linhas que não apagam.
Comentários
Acre
Criança de 6 anos com paralisia cerebral recebe cadeira de rodas no AC
Aos 6 anos, Luiz Fernando Moreira já enfrenta desde cedo os desafios da paralisia cerebral, condição que limita seus movimentos e exige cuidados contínuos. Morando com o pai, Antônio Francisco, no Ramal Igarapé, zona rural de Acrelândia, o menino dependia de um carrinho de bebê para se locomover. Nesta segunda-feira, 10, ele recebeu uma cadeira de rodas nova e uma cadeira de banho, que devem trazer mais conforto e autonomia à rotina da família.
A entrega foi feita pelo Rotary Club de Rio Branco Penápolis, por meio do projeto Rotary Solidário Mobilidade, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A ação ocorreu no bairro Caladinho, em Rio Branco, onde Luiz costuma ficar durante o tratamento no Centro Especializado em Reabilitação (CER III).
A tia da criança, Gerusa Duarte, contou que a cadeira era um pedido antigo da família. “Nosso pequeno tava sendo carregado num carrinho de bebê, e ele já está grande. Essa cadeira foi muito esperada e vai ajudar muito, trazendo mais conforto e facilidade pra levarmos ele aos lugares”, relatou.
O atendimento foi coordenado pela equipe do Centro de Referência de Direitos Humanos (DIVCRDH) da SEASDH, após solicitação feita pela família. Os recursos utilizados para a compra das cadeiras vêm do estacionamento das nove noites da Expoacre 2025, administrado pelo Rotary em parceria com o governo do Estado.
Durante a entrega, a equipe da secretaria orientou o pai e os familiares sobre o uso e os cuidados com os equipamentos, além de realizar encaminhamentos para acompanhamento socioassistencial.
Representando a SEASDH, Rossiane Boaventura destacou que a parceria tem garantido resultados diretos às famílias acreanas. “Estamos cumprindo uma determinação do governador Gladson e da vice-governadora Mailza de reduzir o sofrimento das pessoas e levar apoio a quem mais precisa”, afirmou.
O presidente do Rotary Club, Getúlio Pinheiro, explicou que a iniciativa busca ampliar o acesso à mobilidade e à inclusão. Segundo ele, o projeto também tem possibilitado outras ações sociais, como a doação de mais de 200 toneladas de alimentos a instituições filantrópicas e comunidades em todo o Acre.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Você precisa fazer login para comentar.