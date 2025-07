Governo do Acre reafirma compromisso institucional e parcerias em reuniões com prefeitos de Rio Branco e Feijó

Em mais uma demonstração de compromisso com a municipalidade e a promoção de ações conjuntas em benefício da população, o governador Gladson Camelí recebeu, na tarde desta quarta-feira, 9, no Palácio Rio Branco, os prefeitos Tião Bocalom, de Rio Branco, e Delegado Railson, de Feijó. O encontro reforçou o diálogo institucional e o fortalecimento de parcerias estratégicas entre o governo estadual e as administrações municipais.

Durante a reunião, o governador destacou a importância da união entre as esferas estadual e municipal, especialmente neste período do verão amazônico, quando as condições climáticas favorecem a execução de obras e serviços essenciais.

“O momento é de intensificar os trabalhos. Estamos no início do nosso verão amazônico e não podemos perder um dia. Nosso compromisso, firmado ainda no ano passado, é trabalhar em conjunto, lado a lado com os municípios, para enfrentar os desafios. As parcerias são de mão dupla. Quando Estado e prefeitura caminham juntos, quem ganha é a população”, afirmou Camelí.

O prefeito Tião Bocalom destacou a satisfação com o diálogo e a colaboração contínua entre Estado e município. “A nossa felicidade é grande de estar aqui tratando das questões de Rio Branco com o governador Gladson Camelí. Mas quero agradecer também, em nome da Associação dos Municípios, pela parceria que o Estado tem mantido com todos os prefeitos acreanos. Hoje mesmo, alinhamos mais um passo importante, que é discutir soluções para o saneamento básico. Isso é fundamental. Estamos juntos e quem ganha com essa união é a população”, afirmou Bocalom.

Em outro momento, o prefeito de Feijó, Delegado Railson, reiterou a parceria com o Estado e solicitou apoio para novas ações no município. Ele agradeceu especialmente o suporte do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) nas melhorias de infraestrutura e apresentou o pedido de apoio para a realização do tradicional Festival do Açaí, um dos maiores eventos culturais e populares do estado.

A agenda institucional reafirma o papel do governo estadual como articulador e parceiro dos municípios na promoção do desenvolvimento regional, garantindo obras, serviços e ações integradas que melhorem a vida dos acreanos em todas as regiões do estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários