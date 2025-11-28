Governo do Acre publica série de nomeações e exonerações em edital do Diário Oficial

Decretos assinados pelo governador Gladson Cameli nesta sexta-feira (28) promovem mudanças em cargos de confiança em diversas secretarias estaduais

O Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, trouxe uma série de mudanças promovidas pelo governador Gladson Cameli em diversas secretarias, autarquias e órgãos estaduais. As alterações envolvem nomeações, exonerações, trocas de lotação e reorganizações internas, especialmente nas áreas de Saúde, Meio Ambiente, Educação, Comunicação e Casa Civil.

Entre as mudanças de lotação, o governador transferiu o servidor Iury Alves Gomes, do cargo em comissão na Casa Civil, para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ficando a cargo da titular da pasta a designação da função específica. Já Lucélia Messias Rocha foi deslocada da Secretaria de Meio Ambiente para atuar na Casa Civil.

No Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), houve uma troca significativa: Francisco Marcos da Cunha Costa foi exonerado do cargo de Diretor de Recursos Hídricos, sendo substituído por Laelia de Sousa Rodrigues, nomeada para assumir a diretoria.

A Secretaria de Saúde (SESACRE) foi o setor com o maior número de mudanças. Mônica Valéria Nascimento de Lima Santiago foi exonerada do cargo de Diretora de Redes de Atenção à Saúde, enquanto José Renato Araújo Nascimento deixou o cargo de Diretor de Planejamento e Gestão do SUS, e Jamayla Mendonça da Silva foi exonerada da Diretoria de Regulação. Também foi publicada a exoneração de Willianny da Silva Mota, que ocupava a Gerência Administrativa do Complexo Regulador Estadual.

Apesar das exonerações, vários desses profissionais retornam em novas funções dentro da própria SESACRE. Mônica Santiago foi nomeada Diretora de Regulação, José Renato assumiu a Diretoria de Redes de Atenção à Saúde e Jamayla Mendonça passou a ocupar o cargo de Diretora de Planejamento e Gestão do SUS. Além disso, Pedrini Penha e Penha foi nomeado Gerente-Geral do Complexo Regulador Estadual e Clívia Gabriele Amorim de Freitas assumiu a Gerência Administrativa do mesmo setor. Alan Almeida Costa também foi nomeado para um cargo de chefia na saúde estadual.

No Procon/AC, Pedro Henrique Castro Gomes foi nomeado para um cargo de chefia, enquanto outras exonerações foram registradas em diferentes órgãos: Rondinele da Silva e Silva, André Magalhães de Araújo, Juliana Oliveira Fernandes dos Anjos (com efeitos retroativos a 21 de outubro), Eduardo Victor Andrade de Paiva, Neylon Silva Moreira Pereira e Maria Eleniz de Lima Furtado deixaram seus respectivos cargos.

Novas nomeações também foram divulgadas. Gustavo Guimarães Bezerra foi nomeado para um cargo de chefia na Secretaria de Educação e Cultura (SEE), assim como Jorgette Barros Lima e Michael Douglas Santos Silva, ambos em funções comissionadas na mesma pasta. Na Secretaria de Comunicação (SECOM), Thacyla Ribeiro de Figueiredo foi nomeada para um cargo de chefia, enquanto Débora Lima Cameli assumiu função no IMAC.

O DOE também registrou a mudança de lotação do servidor Pedro Girão de Oliveira, que deixou a Secretaria de Governo (SEGOV) para atuar na Fundação Elias Mansour (FEM). Outra medida publicada foi a revogação do Decreto nº 3.133-P, de abril de 2023, cujo conteúdo não foi detalhado na edição.

Entre as principais mudanças estão:

Nomeações para cargos de confiança em secretarias como Saúde, Educação, Infraestrutura e Meio Ambiente

Exonerações de ocupantes de cargos em comissão em várias pastas

Redistribuições de servidores entre órgãos e setores do governo

Estes movimentos fazem parte da rotina administrativa do governo estadual e representam ajustes na estrutura de cargos de confiança, que são funções de direção, assessoramento e chefia passíveis de substituição a qualquer tempo, conforme determina a legislação.

O Diário Oficial completo com a lista detalhada de todas as nomeações, exonerações e mudanças está disponível para consulta pública no portal do governo do Acre.

