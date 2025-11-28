Brasil
Governo do Acre publica série de nomeações e exonerações em edital do Diário Oficial
Decretos assinados pelo governador Gladson Cameli nesta sexta-feira (28) promovem mudanças em cargos de confiança em diversas secretarias estaduais
O Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, trouxe uma série de mudanças promovidas pelo governador Gladson Cameli em diversas secretarias, autarquias e órgãos estaduais. As alterações envolvem nomeações, exonerações, trocas de lotação e reorganizações internas, especialmente nas áreas de Saúde, Meio Ambiente, Educação, Comunicação e Casa Civil.
Entre as mudanças de lotação, o governador transferiu o servidor Iury Alves Gomes, do cargo em comissão na Casa Civil, para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ficando a cargo da titular da pasta a designação da função específica. Já Lucélia Messias Rocha foi deslocada da Secretaria de Meio Ambiente para atuar na Casa Civil.
No Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), houve uma troca significativa: Francisco Marcos da Cunha Costa foi exonerado do cargo de Diretor de Recursos Hídricos, sendo substituído por Laelia de Sousa Rodrigues, nomeada para assumir a diretoria.
A Secretaria de Saúde (SESACRE) foi o setor com o maior número de mudanças. Mônica Valéria Nascimento de Lima Santiago foi exonerada do cargo de Diretora de Redes de Atenção à Saúde, enquanto José Renato Araújo Nascimento deixou o cargo de Diretor de Planejamento e Gestão do SUS, e Jamayla Mendonça da Silva foi exonerada da Diretoria de Regulação. Também foi publicada a exoneração de Willianny da Silva Mota, que ocupava a Gerência Administrativa do Complexo Regulador Estadual.
Apesar das exonerações, vários desses profissionais retornam em novas funções dentro da própria SESACRE. Mônica Santiago foi nomeada Diretora de Regulação, José Renato assumiu a Diretoria de Redes de Atenção à Saúde e Jamayla Mendonça passou a ocupar o cargo de Diretora de Planejamento e Gestão do SUS. Além disso, Pedrini Penha e Penha foi nomeado Gerente-Geral do Complexo Regulador Estadual e Clívia Gabriele Amorim de Freitas assumiu a Gerência Administrativa do mesmo setor. Alan Almeida Costa também foi nomeado para um cargo de chefia na saúde estadual.
No Procon/AC, Pedro Henrique Castro Gomes foi nomeado para um cargo de chefia, enquanto outras exonerações foram registradas em diferentes órgãos: Rondinele da Silva e Silva, André Magalhães de Araújo, Juliana Oliveira Fernandes dos Anjos (com efeitos retroativos a 21 de outubro), Eduardo Victor Andrade de Paiva, Neylon Silva Moreira Pereira e Maria Eleniz de Lima Furtado deixaram seus respectivos cargos.
Novas nomeações também foram divulgadas. Gustavo Guimarães Bezerra foi nomeado para um cargo de chefia na Secretaria de Educação e Cultura (SEE), assim como Jorgette Barros Lima e Michael Douglas Santos Silva, ambos em funções comissionadas na mesma pasta. Na Secretaria de Comunicação (SECOM), Thacyla Ribeiro de Figueiredo foi nomeada para um cargo de chefia, enquanto Débora Lima Cameli assumiu função no IMAC.
O DOE também registrou a mudança de lotação do servidor Pedro Girão de Oliveira, que deixou a Secretaria de Governo (SEGOV) para atuar na Fundação Elias Mansour (FEM). Outra medida publicada foi a revogação do Decreto nº 3.133-P, de abril de 2023, cujo conteúdo não foi detalhado na edição.
Estes movimentos fazem parte da rotina administrativa do governo estadual e representam ajustes na estrutura de cargos de confiança, que são funções de direção, assessoramento e chefia passíveis de substituição a qualquer tempo, conforme determina a legislação.
O Diário Oficial completo com a lista detalhada de todas as nomeações, exonerações e mudanças está disponível para consulta pública no portal do governo do Acre.
Defesa de Bolsonaro elabora tese para novo pedido de domiciliar
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desenvolve uma nova tese para fundamentar um pedido de prisão domiciliar a ser apresentado provavelmente na próxima semana, segundo apurou a CNN Brasil.
O fundamento que vem sendo desenvolvido pela defesa é o de que não há nenhuma garantia de que o fato de Bolsonaro ter danificado a tornozeleira eletrônica signifique automaticamente que ele planejava uma fuga.
A defesa compara o caso ao do ex-presidente Fernando Collor, que ficou 36 horas com a tornozeleira desligada e nem por isso teve sua domiciliar revogada.
A ideia da defesa será mostrar que se tratou de um surto provocado pela inclusão de novos remédios em seu receituário. Também pretendem incluir nessa tese que a fuga nunca passou pela cabeça de Bolsonaro e que sua concretização seria algo muito difícil.
A esse fundamento, a defesa irá juntar a necessidade de atendimento médico especial que, no entendimento da equipe jurídica, Bolsonaro precisa.
Na quinta-feira (27), ele precisou receber atendimento médico após os filhos irem às redes sociais apontarem uma crise de soluços. Também na quinta-feira, ele relatou na audiência de custódia ter refluxo e apneia e fazer uso de cinco medicamentos.
A defesa entende que um plantão médico 24 horas para Bolsonaro é assegurado pelo ministro Alexandre de Moraes.
Levar Bolsonaro de volta à prisão domiciliar hoje é a principal estratégia da defesa, mais do que tentar alterar a condenação.
Nesse sentido, os embargos infringentes que devem ser apresentados nesta sexta-feira (28) são considerados muito mais um instrumento para reforçar a contrariedade com a decisão do que algo que tenha real chance de provocar alguma mudança na pena.
Fonte: CNN
Receita paga lote da malha fina de novembro
Cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco vão acertar as contas com o Leão. A Receita Federal paga nesta sexta-feira (28), o lote da malha fina de novembro. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.
Ao todo, 214.310 contribuintes receberão R$ 494,09 milhões. Desse total, R$ 296,95 milhões irão para contribuintes com prioridade no reembolso.
Entre o público com prioridade, estão 138.164 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix. Também têm prioridade contribuintes de 60 a 79 anos; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; contribuintes com deficiência física ou mental, ou doença grave; e contribuintes acima de 80 anos.
A Receita também pagará restituição a 30.867 contribuintes sem prioridade, que acertaram as contas e saíram da malha fina.
A consulta pode ser feita desde o último dia 21 na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.
Pagamento
O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.
Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.”
Justiça do Amazonas decreta prisão preventiva de médico investigado pela morte de bebê durante parto em Eirunepé
Profissional deixou o município após prestar depoimento e é considerado foragido; juiz aponta risco de fuga e suspende exercício da medicina
A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva do médico Humberto Fuertes Estrada, investigado por homicídio qualificado após a morte de um bebê durante um parto no último sábado (22), no município de Eirunepé, interior do estado.
Segundo a investigação, a gestante, de 18 anos, deu entrada no hospital por volta das 4h da manhã. O médico, que estava de sobreaviso, não respondeu às chamadas da equipe de saúde. Ele só compareceu cerca de cinco horas depois, quando o parto foi realizado, já sem chances de salvar o recém-nascido.
Após o caso, Humberto Fuertes prestou depoimento na delegacia da cidade. No entanto, pouco depois, a polícia constatou que ele havia deixado o município em direção ao Acre, levantando suspeitas de tentativa de fuga.
Com base nas informações reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do médico e a suspensão do exercício da função pública e das atividades médicas. O pedido foi acatado. Na decisão, o juiz ressaltou o risco de fuga, afirmando que há “periculum libertatis, uma vez que o médico evadiu-se para Feijó sem comunicar às autoridades”.
Até o momento, Humberto Fuertes Estrada não foi localizado e é considerado foragido da Justiça.
