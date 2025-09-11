Governo do Acre publica lista de nomeações de novos servidores do Iapen

Rosimar do Rubicon (Republicanos) reforçou pedidos de apoio a pequenos produtores durante encontro com o secretário de Agricultura, José Luís Schafer; agenda no Alto Acre está prevista para o segundo semestre

O vereador Rosimar do Rubicon (Republicanos) reuniu-se nesta semana com o secretário estadual de Agricultura, José Luís Schafer (Luís Tchê), para discutir investimentos em Epitaciolândia. Durante o encontro na SEAGRI, o parlamentar solicitou o apoio do governo para ações de destoca (remoção de tocos) durante o verão amazônico, demandada por pequenos agricultores do município.

O secretário adiantou que o estado planeja aplicar mais de R$ 100 milhões em projetos para a agricultura acreana ainda no segundo semestre, com foco em mecanização, financiamento e assistência técnica. Schafer confirmou agenda na regional do Alto Acre e deixou em aberto uma visita específica a produtores familiares de Epitaciolândia, embora sem data definida.

A reunião destacou a necessidade de aproveitar o período seco para preparar o solo, otimizando a produtividade de culturas como mandioca, milho, frutíferas entre outras. Rosimar do Rubicon enfatizou a urgência do apoio:

“É no verão que os agricultores precisam de máquinas e recursos para destocar e plantar com eficiência”. O valor exato dos investimentos para Epitaciolândia depende de análises técnicas.

A reunião com o vereador Rosimar do Rubicon (Republicanos), o secretário Luís Tchê, destacou o crescimento do cultivo de café no Acre como exemplo dos avanços do setor primário no estado.

Durante o encontro na SEAGRI, Schafer reforçou que a cafeicultura tem se tornado uma atividade economicamente viável para produtores acreanos, com aumento de produtividade e qualidade dos grãos.

“Temos investido em tecnologia e assistência rural para transformar o café em uma alternativa real de renda para as famílias do interior”, afirmou Schafer, citando projetos em municípios como Capixaba, Plácido de Castro e Epitaciolândia.

O café deu um impulso significativo à agricultura acreana em 2024. Com produção de 3.079 toneladas, a receita gerada pela commodity atingiu R$ 44,9 milhões, um aumento de 59,9% em relação ao ano anterior, impulsionada tanto pelo crescimento da produção quanto pela elevação do preço médio pago aos produtores, que subiu de R$ 9.838 para R$ 14.590 por tonelada. As informações são de levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O desempenho do café coloca o Acre entre os destaques nacionais, especialmente em meio a quedas observadas em outros setores agrícolas. Os municípios de Acrelândia, Mâncio Lima, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira concentram a maior parte da produção e devem ver novos aumentos nos próximos anos à medida que áreas plantadas em fase de crescimento entram em plena produção.

A alta no valor da produção do café contribuiu para que o Acre registrasse R$ 838,5 milhões no total da produção agrícola estadual, crescimento de 13,5% frente ao ano anterior, enquanto o Brasil viu retração de 3,9%.

O levantamento integra a Pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 2024, do IBGE, que detalha dados de produção e valor de 64 produtos em todo o país, oferecendo um panorama estratégico para planejamento do setor agrícola no Estado.

Veja vídeo reportagem:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários