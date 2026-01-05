Governo do Acre publica edital com bolsa de R$ 2.100 para professores da rede estadual

A pontuação leva em conta títulos e cursos de aperfeiçoamento, mas todos os concorrentes têm as mesmas chances de ingresso

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta segunda-feira, 5, o edital do Processo Seletivo Simplificado do Programa Bolsa Mais Professores, que oferece 203 vagas com bolsa mensal de R$ 2.100,00 por até 24 meses, além de curso de especialização na modalidade de ensino a distância (EaD).

O programa busca reforçar o quadro docente em escolas que enfrentam carência de professores no ensino fundamental (anos finais) e no ensino médio. As unidades contempladas são definidas como escolas elegíveis, segundo critérios técnicos que consideram a vulnerabilidade socioeconômica, o desempenho educacional e a necessidade de alocação de profissionais.

O diferencial desse edital é a participação simplificada, com etapa única de análise documental, sem prova e sem exigência de pós-graduação prévia. Basta que o candidato seja professor da SEE/AC, efetivo ou em estágio probatório, alocado em escola elegível e com licenciatura ou formação pedagógica equivalente. A pontuação leva em conta títulos e cursos de aperfeiçoamento, mas todos os concorrentes têm as mesmas chances de ingresso.

Os selecionados receberão bolsa mensal e participarão de um curso de especialização EaD, com início previsto para 16 de março, e carga mínima de 360 horas, unindo prática docente e formação continuada. A iniciativa integra o esforço para fortalecer a qualidade do ensino e valorizar o trabalho dos educadores acreanos.

As inscrições seguem até 18 de janeiro, de forma totalmente online. O candidato deve optar por apenas um componente curricular.

Quem pode participar?

Podem se inscrever professores concursados da rede pública estadual, efetivos ou em estágio probatório, desde que alocados em escola elegível, sendo atendidos os critérios do edital. O documento também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Como será a seleção?

A seleção será feita por análise documental, com pontuação baseada em titulação (especialização lato sensu), cursos de informática e formações continuadas com carga mínima de 20 horas.

Cronograma

Publicação do edital: 05/01/2026

Inscrições: 05/01 a 18/01/2026

Deferimento das inscrições: 19/01/2026

Resultado preliminar: 04/02/2026

Resultado final: 10/02/2026

Inscrições (05/01 a 18/01/2026):

Dúvidas e informações:

[email protected]

