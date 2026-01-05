Conecte-se conosco

Cotidiano

Governo do Acre publica edital com bolsa de R$ 2.100 para professores da rede estadual

Publicado

42 minutos atrás

em

A pontuação leva em conta títulos e cursos de aperfeiçoamento, mas todos os concorrentes têm as mesmas chances de ingresso

A iniciativa integra o esforço para fortalecer a qualidade do ensino e valorizar o trabalho dos educadores acreanos. Foto: ilustrativa 

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta segunda-feira, 5, o edital do Processo Seletivo Simplificado do Programa Bolsa Mais Professores, que oferece 203 vagas com bolsa mensal de R$ 2.100,00 por até 24 meses, além de curso de especialização na modalidade de ensino a distância (EaD).

O programa busca reforçar o quadro docente em escolas que enfrentam carência de professores no ensino fundamental (anos finais) e no ensino médio. As unidades contempladas são definidas como escolas elegíveis, segundo critérios técnicos que consideram a vulnerabilidade socioeconômica, o desempenho educacional e a necessidade de alocação de profissionais.

O diferencial desse edital é a participação simplificada, com etapa única de análise documental, sem prova e sem exigência de pós-graduação prévia. Basta que o candidato seja professor da SEE/AC, efetivo ou em estágio probatório, alocado em escola elegível e com licenciatura ou formação pedagógica equivalente. A pontuação leva em conta títulos e cursos de aperfeiçoamento, mas todos os concorrentes têm as mesmas chances de ingresso.

Os selecionados receberão bolsa mensal e participarão de um curso de especialização EaD, com início previsto para 16 de março, e carga mínima de 360 horas, unindo prática docente e formação continuada. A iniciativa integra o esforço para fortalecer a qualidade do ensino e valorizar o trabalho dos educadores acreanos.

As inscrições seguem até 18 de janeiro, de forma totalmente online. O candidato deve optar por apenas um componente curricular.

Quem pode participar?

Podem se inscrever professores concursados da rede pública estadual, efetivos ou em estágio probatório, desde que alocados em escola elegível, sendo atendidos os critérios do edital. O documento também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Como será a seleção?

A seleção será feita por análise documental, com pontuação baseada em titulação (especialização lato sensu), cursos de informática e formações continuadas com carga mínima de 20 horas.

Cronograma

Publicação do edital: 05/01/2026
Inscrições: 05/01 a 18/01/2026
Deferimento das inscrições: 19/01/2026
Resultado preliminar: 04/02/2026
Resultado final: 10/02/2026

Inscrições (05/01 a 18/01/2026):
https://forms.gle/y4X312dcvGzApsoX9
Dúvidas e informações:

[email protected]

Confira o edital com a lista de escolas elegíveis clicando aqui.

Cotidiano

Galvez é goleado pelo Grêmio e se complica na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Publicado

2 horas atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

Tricolor gaúcho vence por 7 a 0, mantém 100% de aproveitamento e fica perto da classificação no Grupo 2

Foto: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

O Galvez-AC foi derrotado por 7 a 0 pelo Grêmio na tarde desta segunda-feira (5), pela segunda rodada do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), e teve amplo domínio da equipe gaúcha, com destaque para o atacante Felipe Magalhães, que teve atuação decisiva no confronto.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos seis pontos, manteve 100% de aproveitamento na competição e alcançou saldo positivo de nove gols. Segundo informações do GE-AC, o Tricolor pode garantir a classificação antecipada ainda nesta segunda-feira, caso o duelo entre Votuporanguense e Falcon, marcado para as 18h15, termine em empate ou vitória da equipe paulista.

Já o Galvez acumulou a segunda derrota consecutiva na fase de grupos e passou a viver situação delicada na Copinha. A equipe acreana agora depende do resultado da outra partida da chave para saber se ainda terá chances matemáticas de classificação à segunda fase na última rodada do Grupo 2.

Cotidiano

Bahia faz consulta pelo goleiro acreano Weverton, do Palmeiras

Publicado

2 horas atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

O gol continua como uma das posições buscadas pela diretoria do Bahia para reforçar a equipe. O Tricolor fez consulta ao estafe do goleiro Weverton, do Palmeiras, e aposta em um modelo de negócios atrativo para contratar o jogador de 38 anos.

A ideia do Tricolor é oferecer um salário maior ao arqueiro palmeirense, além de três anos de contrato, mais um baseado na performance do atleta no último ano do possível vínculo com o Esquadrão.

Desde o ano passado que o Bahia busca um goleiro para dar segurança à posição. O Tricolor tentou contratar Everson, do Atlético-MG, no início de 2025, mas o arqueiro renovou com o Galo. Pau López, do Girona, também foi tentado.

Durante a busca por um novo goleiro, Marcos Felipe, que estava em baixa, deixou o Bahia. O clube então se reforçou com João Paulo, que chegou por empréstimo do Santos até junho de 2026. Mas quem se firmou mesmo foi Ronaldo, que emplacou sequência de grandes atuações, tomou conta da posição e foi comprado pelo Bahia no fim de 2025.

Carreira de legado no Palmeiras

Com passagens por Portuguesa, Botafogo-SP, América-RN, Oeste, Corinthians e Athletico, Weverton foi campeão olímpico com a Seleção em 2016, no Rio de Janeiro, e defende as cores do Palmeiras desde 2017.

No clube paulista, o goleiro fez 448 jogos e conquistou 12 títulos: duas Libertadores, três Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e quatro Paulistões.

Cotidiano

Deracre apresenta vídeo com maquete digital da 6ª ponte do Arco Viário de Rio Branco

Publicado

6 horas atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Parte das intervenções também conta com financiamento da Caixa Econômica Federal

Sexta ponte sobre o Rio Acre avança para fase de contrato após licitação concluída. Foto: Ascom/Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), divulgou nesta segunda-feira, 5, um vídeo com maquete digital da sexta ponte sobre o Rio Acre, na região do Belo Jardim, estrutura que integra uma das fases do Arco Viário de Rio Branco.

O material audiovisual detalha o projeto da obra e evidencia o avanço do empreendimento, que já teve o processo licitatório concluído, com empresa vencedora definida, e segue para a fase de assinatura do contrato.

A licitação para contratação da empresa responsável pelo projeto de execução da sexta ponte foi finalizada pelo Deracre. O contrato será formalizado em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic).
Após a assinatura do contrato, será emitida a ordem de serviço para a mobilização do canteiro de obras e a elaboração do projeto executivo. A previsão é que os trabalhos tenham início no próximo verão amazônico. A execução da ponte terá prazo contratual de 24 meses.

Projeto da sexta ponte do Arco Viário detalha estrutura estratégica para mobilidade da capital. Foto: Ascom/Deracre

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o projeto de implantação do Arco Viário de Rio Branco está finalizado desde maio de 2024 e avança de forma integrada às demais frentes de serviço.
“Temos uma equipe empenhada trabalhando para que essa grande obra, que deve melhorar o tráfego na capital, seja iniciada neste verão”, afirma.
Neste primeiro momento, será executada a sexta ponte, obra que compõe o Lote 3 do Arco Viário. A estrutura terá 326 metros de extensão e investimento estimado em R$ 73 milhões, sendo considerada estratégica para a reorganização do fluxo viário da capital, ao criar uma nova ligação sobre o Rio Acre.
O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Parte das intervenções também conta com financiamento da Caixa Econômica Federal.
Arco Viário de Rio Branco
O Arco Viário de Rio Branco já alcançou 30% de execução e representa um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da capital, com valor total que ultrapassa R$ 101 milhões, provenientes de operação de crédito e de emenda parlamentar. O investimento contempla a pavimentação da via e a construção da sexta ponte sobre o Rio Acre.
Mesmo durante o período de inverno, os serviços mantiveram ritmo de execução. Segundo a presidente do Deracre, as condições climáticas registradas em parte do período permitiram o avanço das frentes de trabalho.

Sexta ponte do Arco Viário integra Lote 3 e amplia reorganização do tráfego urbano. Foto: Ascom/Deracre

“Mesmo durante o período de inverno, conseguimos manter o avanço da obra, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é concluir a etapa de pavimentação até o fim do verão seguinte”, destaca.

Além do impacto direto na mobilidade urbana, a obra também contribui para a geração de postos de trabalho e renda. Nesta etapa, cerca de 75 postos de trabalho diretos estão sendo gerados, além dos indiretos.
A nova via foi projetada majoritariamente para cruzar propriedades rurais e áreas de pastagem, sobrepondo-se, em alguns trechos, a estradas vicinais. Com isso, o projeto amplia a trafegabilidade e fortalece o escoamento da produção rural, conectando diferentes regiões de Rio Branco.
O projeto do Arco Viário está dividido em quatro lotes:
•Lote 1: BR-364, da Vila Custódio Freire até a rodovia AC-10;
•Lote 2: Entroncamento da rodovia AC-10 até a Estrada do Quixadá;
•Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a sexta ponte;
•Lote 4: Da sexta ponte até a BR-364.
Vídeo assessoria:

