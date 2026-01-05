Cotidiano
Governo do Acre publica edital com bolsa de R$ 2.100 para professores da rede estadual
A pontuação leva em conta títulos e cursos de aperfeiçoamento, mas todos os concorrentes têm as mesmas chances de ingresso
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta segunda-feira, 5, o edital do Processo Seletivo Simplificado do Programa Bolsa Mais Professores, que oferece 203 vagas com bolsa mensal de R$ 2.100,00 por até 24 meses, além de curso de especialização na modalidade de ensino a distância (EaD).
O programa busca reforçar o quadro docente em escolas que enfrentam carência de professores no ensino fundamental (anos finais) e no ensino médio. As unidades contempladas são definidas como escolas elegíveis, segundo critérios técnicos que consideram a vulnerabilidade socioeconômica, o desempenho educacional e a necessidade de alocação de profissionais.
O diferencial desse edital é a participação simplificada, com etapa única de análise documental, sem prova e sem exigência de pós-graduação prévia. Basta que o candidato seja professor da SEE/AC, efetivo ou em estágio probatório, alocado em escola elegível e com licenciatura ou formação pedagógica equivalente. A pontuação leva em conta títulos e cursos de aperfeiçoamento, mas todos os concorrentes têm as mesmas chances de ingresso.
Os selecionados receberão bolsa mensal e participarão de um curso de especialização EaD, com início previsto para 16 de março, e carga mínima de 360 horas, unindo prática docente e formação continuada. A iniciativa integra o esforço para fortalecer a qualidade do ensino e valorizar o trabalho dos educadores acreanos.
As inscrições seguem até 18 de janeiro, de forma totalmente online. O candidato deve optar por apenas um componente curricular.
Quem pode participar?
Podem se inscrever professores concursados da rede pública estadual, efetivos ou em estágio probatório, desde que alocados em escola elegível, sendo atendidos os critérios do edital. O documento também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.
Como será a seleção?
A seleção será feita por análise documental, com pontuação baseada em titulação (especialização lato sensu), cursos de informática e formações continuadas com carga mínima de 20 horas.
Cronograma
Publicação do edital: 05/01/2026
Inscrições: 05/01 a 18/01/2026
Deferimento das inscrições: 19/01/2026
Resultado preliminar: 04/02/2026
Resultado final: 10/02/2026
Inscrições (05/01 a 18/01/2026):
https://forms.gle/y4X312dcvGzApsoX9
Dúvidas e informações:
Confira o edital com a lista de escolas elegíveis clicando aqui.
Galvez é goleado pelo Grêmio e se complica na Copa São Paulo de Futebol Júnior
Tricolor gaúcho vence por 7 a 0, mantém 100% de aproveitamento e fica perto da classificação no Grupo 2
O Galvez-AC foi derrotado por 7 a 0 pelo Grêmio na tarde desta segunda-feira (5), pela segunda rodada do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), e teve amplo domínio da equipe gaúcha, com destaque para o atacante Felipe Magalhães, que teve atuação decisiva no confronto.
Com o resultado, o Grêmio chegou aos seis pontos, manteve 100% de aproveitamento na competição e alcançou saldo positivo de nove gols. Segundo informações do GE-AC, o Tricolor pode garantir a classificação antecipada ainda nesta segunda-feira, caso o duelo entre Votuporanguense e Falcon, marcado para as 18h15, termine em empate ou vitória da equipe paulista.
Já o Galvez acumulou a segunda derrota consecutiva na fase de grupos e passou a viver situação delicada na Copinha. A equipe acreana agora depende do resultado da outra partida da chave para saber se ainda terá chances matemáticas de classificação à segunda fase na última rodada do Grupo 2.
Bahia faz consulta pelo goleiro acreano Weverton, do Palmeiras
O gol continua como uma das posições buscadas pela diretoria do Bahia para reforçar a equipe. O Tricolor fez consulta ao estafe do goleiro Weverton, do Palmeiras, e aposta em um modelo de negócios atrativo para contratar o jogador de 38 anos.
A ideia do Tricolor é oferecer um salário maior ao arqueiro palmeirense, além de três anos de contrato, mais um baseado na performance do atleta no último ano do possível vínculo com o Esquadrão.
Desde o ano passado que o Bahia busca um goleiro para dar segurança à posição. O Tricolor tentou contratar Everson, do Atlético-MG, no início de 2025, mas o arqueiro renovou com o Galo. Pau López, do Girona, também foi tentado.
Durante a busca por um novo goleiro, Marcos Felipe, que estava em baixa, deixou o Bahia. O clube então se reforçou com João Paulo, que chegou por empréstimo do Santos até junho de 2026. Mas quem se firmou mesmo foi Ronaldo, que emplacou sequência de grandes atuações, tomou conta da posição e foi comprado pelo Bahia no fim de 2025.
Carreira de legado no Palmeiras
Com passagens por Portuguesa, Botafogo-SP, América-RN, Oeste, Corinthians e Athletico, Weverton foi campeão olímpico com a Seleção em 2016, no Rio de Janeiro, e defende as cores do Palmeiras desde 2017.
No clube paulista, o goleiro fez 448 jogos e conquistou 12 títulos: duas Libertadores, três Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e quatro Paulistões.
Deracre apresenta vídeo com maquete digital da 6ª ponte do Arco Viário de Rio Branco
O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Parte das intervenções também conta com financiamento da Caixa Econômica Federal
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), divulgou nesta segunda-feira, 5, um vídeo com maquete digital da sexta ponte sobre o Rio Acre, na região do Belo Jardim, estrutura que integra uma das fases do Arco Viário de Rio Branco.
O material audiovisual detalha o projeto da obra e evidencia o avanço do empreendimento, que já teve o processo licitatório concluído, com empresa vencedora definida, e segue para a fase de assinatura do contrato.
Arco Viário de Rio Branco
“Mesmo durante o período de inverno, conseguimos manter o avanço da obra, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é concluir a etapa de pavimentação até o fim do verão seguinte”, destaca.
